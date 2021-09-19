Какие профессии выбирали женщины лет этак 150 назад, и чем они чаще всего болели

Чисто женские работы и женские рабочие болезни прошлого. Картина кисти Жозефа Каро.
Главной причиной женской смертности в былые времена были беременность и роды, но «болели» женщины не только ими. Был целый ряд чисто женских работ — и они сопровождались своим набором болезней.
Горничная
Это в кино горничные в основном заняты тем, что чай-кофе подают на серебряных подносах. На самом деле, набор их обязанностей был тем шире, чем беднее была семья, на которую они работали — то есть, чем меньше было других слуг. Горничные выносили ночные горшки, застилали постели, подавали завтраки-обеды-ужины на тяжёлых подносах (в горничной очень ценилась сила рук), помогали одеваться девушкам и женщинам, драили каминные решётки, подметали и так далее.
Горничная за работой. Картина Жозефа Каро.
Самым опасным из занятий горничной было натирание полов воском. Делалось это на коленях, порой часами и, конечно, часто. В больших особняках и полов было много. Регулярное долгое стояние на коленях провоцировало у горничных смещение коленных чашечек и болезненное хроническое воспаление коленного сустава, порой вплоть до потери возможности ходить. В Британии, где особенно любили натёртые полы в особняках, хроническое воспаление колена так и называли — «колено горничной».
Пожилую горничную трудно было увидеть не только потому, что предпочитали нанимать молодых. Картина Джона Финни.
Прачка
Другой чисто женской работой была стирка белья и одежды за деньги. До изобретения автоматических стиральных машин и специальных средств это было физически тяжёлым трудом. Отстирывать пятна, подолгу намыливая и затирая их, было утомительно, даже когда женщина это делала только на свою семью. У прачек стиралась и трескала на руках кожа, её и ногти разъедало щёлоком. Чтобы отжать порцию выстиранной одежды или постельного белья, требовались сильные руки — иначе или не выжмешь как следует, или вывернешь суставы запястья.
Прачка от художника Габриэля Метсу.
Стирали склонившись над корытом, проводя внаклон по несколько часов в день. Это вызывало смещение позвонков. Белое бельё вываривали, подсинивали, чтобы убрать жёлтый оттенок. Пар не только делал кожу лица мокрой и красной, но и плохо влиял на бронхи. Мокрое бельё весило намного больше сухого, поднимать тяжесть после того, как позвонки «сползли» от стояния внаклон, было очень опасно, но неизбежно, и многие женщины зарабатывали себе межпозвоночную грыжу за несколько лет подобной «карьеры». У многих постоянная переноска тяжестей вызывала опущение матки.
Картина Эдварда Поттхаста.
Сиделка
Ещё одно чисто женской профессией, связанной с работой с тяжестями, была работа сиделкой. Сиделок нанимали к парализованным, к пожилым ослабленным людям, к тяжело больным. От них требовалось помогать пациентам справлять естественную нужду или отмывать их, если нужда справлялась непроизвольно, мыть больных и регулярно поворачивать их, если они не способны делать это сами, помогать им ходить при необходимости, поддерживая своим телом, соблюдать предписания врача, ну и по мелочи — кормить, поить, расчёсывать, стричь ногти на руках и ногах, утешать добрым словом.
Картина Пабло Пикассо «Милосердие и наука».
Понятно, что сиделки нередко срывали спину. Кроме того, весь девятнадцатый век в Европе и России лютовал туберкулёз, и сиделки часто ухаживали за больными в предсмертном состоянии. Конечно же, они заражались смертельной болезнью и сами.
Надо сказать, если не считать туберкулёза, в работе сиделки ничего не изменилось и сейчас, включая необходимость ворочать и поднимать людей весом от пятидесяти килограмм и более.
Если семья могла себе позволить, к больным нанимали сиделок. Картина Джона Франциско.
Швея
В отличие от портных, швея считалась низкоквалифицированным специалистом — хотя «халявить» на такой работе было невозможно, для ровной строчки, крепкого шва требовалась верная рука и хороший глазомер. Работа швеи очень низко оплачивалась, и чтобы обеспечить себе на крышу над головой (крохотную комнатку), небольшое количество еды и свечи, швея трудилась с раннего утра до поздней ночи, часами не меняя позы, не поднимая опущенной над шитьём головы, не имея возможности пройтись и продышаться.
Швея проводила по шестнадцать часов в день, склонив голову. Картина Харольда Найта.
В результате позы швея получала не только застой крови в тазу (и все связанные с ним неприятности, от варикоза ног до воспалительных процессов), но и постепенное смещение шейных позвонков. Болезненное само по себе, оно приводило к пережиманию сосудов, а проблемы с сосудами вместе с постоянным напряжением глаз давало стремительное ухудшение зрения. Совсем ещё молодые женщины почти слепли.
Портрет швеи от Жюля Бретона.
Неудивительно, что многие швеи соблазнялись предложениями ловеласов, становились любовницами молодых господ за подарки и деньги — это позволяло уменьшить рабочий день и увидеть хоть что-то, кроме иглы с ниткой. Но от связи с мужчиной неизбежно рождался ребёнок, любовник с подарками тут же растворялся, а кормить теперь приходилось двоих. Одни швеи честно загоняли себя на работе до изнеможения, другие подкидывали детей в приюты — хотя и знали, какая там высокая смертность, третьи с отчаяния шли торговать своим телом.
Картина Шарля Бонье.
Няня
В то время, как гувернёры занимались с детьми несколько часов в день, от нянь ожидалось круглосуточное присутствие, чаще всего при нескольких детях одновременно: и дворянские, и купеческие, и мещанские семьи были многодетными и притом требовали совсем другого уровня ухода за детьми, чем такие же многодетные крестьянские семьи. Няне приходилось буквально разрываться, одевая, раздевая, занимая, разнимая, выкармливая детей. Няни часто спали урывками, потому что в такой большой детской компании обязательно кто-то или болел, или страдал энурезом, или именно сегодня видел кошмар.
Картина Чарльза Веста Коупа.
Длительный, постоянный недосып вызывал неврозы и галлюцинации, так что у нянь часто были странноватые привычки, а их суеверность зашкаливала даже с учётом, что происходили они из очень простых семей. Надо сказать, в наше время постоянная депривация сна — удел уже не нянь, а матерей, но в целом именно как распространённая женская проблема она остаётся актуальной.
Текст: Лилит Мазикина
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