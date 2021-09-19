Какие профессии выбирали женщины лет этак 150 назад, и чем они чаще всего болели

Чисто женские работы и женские рабочие болезни прошлого. Картина кисти Жозефа Каро.

Горничная

Горничная за работой. Картина Жозефа Каро.

Пожилую горничную трудно было увидеть не только потому, что предпочитали нанимать молодых. Картина Джона Финни.

Прачка

Прачка от художника Габриэля Метсу.

Картина Эдварда Поттхаста.

Сиделка

Картина Пабло Пикассо «Милосердие и наука».

Если семья могла себе позволить, к больным нанимали сиделок. Картина Джона Франциско.

Швея

Швея проводила по шестнадцать часов в день, склонив голову. Картина Харольда Найта.

Портрет швеи от Жюля Бретона.

Картина Шарля Бонье.

Няня

Картина Чарльза Веста Коупа.