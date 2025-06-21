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Разнашиваем обувь народным способом

Сейчас в магазинах есть все, что нужно нам для комфортной жизни. Поэтому, если купив новую обувь и поняв, что она нам узка, мы непременно снова идем в магазин за средством для растяжки обуви.

Может вернуть туфли обратно в магазин? Но, очень нравятся, и подходят ко всей одежде. Что делать? Будем разнашивать.

Но, не с помощью дорогостоящих пенок, а с помощью замороженного льда.


Всё очень просто, главное, чтобы вы до конца прочли мой лайфхак



1. Лёд замороженный у меня всегда есть в холодильнике.



2. Мне остается только найти подходящий небольшой пакетик, чтобы переложить туда лёд.



3. Если у вас не нашлось пакетика с «застежкой», используйте обыкновенный полиэтиленовый пакет и хорошо завяжите его в узелок.
4. Вставляем пакет со льдом в туфли до самого носка, завязываем шнурки и оставляем в таком виде, пока лед не превратится в воду.



5. Затем, пока туфли влажные, надеваем махровый носок и ходим по квартире, занимаясь обычными делами.
Утром смело можете надевать туфли, теперь они больше не жмут ногу.
Важно! Если растяжка с помощью льда прошла неудовлетворительно, повторяем эту процедуру еще раз. Не лейте в обувь воду, иначе вы окончательно испортите её, а на коже появятся бугры, которые ничем убрать уже будет нельзя.
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