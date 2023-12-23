Экстремальные вещи, которые делали известные актеры, чтобы вжиться в роль

На съемочной площадке фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 г.

Роберт Де Ниро развозил пассажиров по Нью-Йорку перед ролью в «Таксисте»

Кадр из фильма «Таксист»

Форест Уитакер выучил африканский язык для роли в «Последнем короле Шотландии»

Форест Уитакер. Rадр из фильма «Последний король Шотландии»

Кристиан Бэйл сбросил 30 килограммов для съемок в «Машинисте»

Кристиан Бейл за время своей карьеры не раз глубоко погружался в роль, значительно меняя свою внешность.

Хит Леджер изолировал себя от внешнего мира для роли в «Темном рыцаре»

Хит Леджер в фильме «Темный рыцарь»

Броуди отказался от всего для роли в «Пианисте»

Эдриен Броуди в фильме «Пианист»

Группа актеров отправилась в психиатрическую лечебницу для съемок в «Пролетая над гнездом кукушки»

Джек Николсон в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».