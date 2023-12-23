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Экстремальные вещи, которые делали известные актеры, чтобы вжиться в роль


На съемочной площадке фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 г.

На съемочной площадке фильма «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 г.

Многие мечтают о такой жизни, как у кинозвёзд: они богаты, ездят по всему миру и живут в роскоши. Порой кажется, что всё очень просто – нужно всего-то появиться на съёмочной площадке, и в твой кошелёк попадёт огромная сумма денег. На самом деле работа актёре не так проста, как может показаться. Например, актёры тратят много сил, чтобы вжиться в роль. В этом обзоре собраны самые экстремальные истории о том, как известные актёры готовились к своим ролям.

Роберт Де Ниро развозил пассажиров по Нью-Йорку перед ролью в «Таксисте»


Кадр из фильма «Таксист»

Кадр из фильма «Таксист»

Трэвис Бикл в «Таксисте» - одна из самых знаковых ролей в истории кино. Роберт Де Ниро, чтобы полностью вжиться в роль, провёл довольно экстремальную подготовку. Перед съемками знаменитый актер изучал психические заболевания, общался с американскими ветеранами и более того, получил водительское удостоверение таксиста. Он развозил пассажиров по всему Нью-Йорку в течение 12 на протяжении нескольких дней, пока не почувствовал себя полностью готовым к роли Бикла.

Форест Уитакер выучил африканский язык для роли в «Последнем короле Шотландии»


Форест Уитакер. Rадр из фильма «Последний король Шотландии»

Форест Уитакер. Rадр из фильма «Последний король Шотландии»

 

Форест Уитакер запомнился своей ролью диктатора Уганды Иди Амина. Чтобы подготовиться к этой роли, Уитакер изучил язык суахили, чтобы лучше общаться с угандийскими актерами, которые снимались в фильме. Кроме того, актер специально поправился на 23 килограмма, чтобы быть похожим на пресловутого диктатора.

Кристиан Бэйл сбросил 30 килограммов для съемок в «Машинисте»


Кристиан Бейл за время своей карьеры не раз глубоко погружался в роль, значительно меняя свою внешность.

Кристиан Бейл за время своей карьеры не раз глубоко погружался в роль, значительно меняя свою внешность.

Для того чтобы получить роль Тревора Резника в психологическом триллере «Машинист», Кристиан Бэйл похудел на 30 килограммов. Так он хотел быть более похожим на своего персонажа - страдающего бессонницей рабочего-станочника.

Как ни странно, вес персонажа в сценарии предположительно был опечаткой, поскольку сценарист просто написал свой вес. Режиссер потребовал, чтобы сценарий изменили в соответствии с пропорциями Бейла, но актер настоял на том, чтобы похудеть на 30 кг, чтобы проверить, сможет ли он это сделать.

Хит Леджер изолировал себя от внешнего мира для роли в «Темном рыцаре»


Хит Леджер в фильме «Темный рыцарь»

Хит Леджер в фильме «Темный рыцарь»

Игра Хита Леджера в «Темном рыцаре» вызвала озноб у многих зрителей. Чтобы вжиться в роль безумного Джокера, Леджер заперся в гостиничном номере на шесть недель до начала съемок, не общаясь это все время ни по какому поводу ни с кем. Подобное самопожертвование окупилось, и Джокер затмил роль Бэтмена в исполнении Кристиана Бэйла. Хит Леджер получил «Оскар» за лучшую роль второго плана, но награда была присуждена ему посмертно (его нашли мертвым в своей квартире от передозировки транквилизаторов).

Некоторые считают, что настолько экстремальная подготовка к роли частично повлияла на то, что актер действительно сошел с ума.

Броуди отказался от всего для роли в «Пианисте»


Эдриен Броуди в фильме «Пианист»

Эдриен Броуди в фильме «Пианист»

Эдриен Броуди отказался от роскошного образа жизни и продал свою квартиру, машину и все свое имущество, чтобы вжиться в роль еврея Владислава Шпильмана, выжившего после Холокоста. Актер зашел так далеко, что расстался со своей девушкой, чтобы лучше выступать в сценах, где Шпильман плакал.

Группа актеров отправилась в психиатрическую лечебницу для съемок в «Пролетая над гнездом кукушки»


Джек Николсон в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

Джек Николсон в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

Шедевр Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» был снят в 1975 году. История происходит в палате психиатрической лечебницы, поэтому группа актеров во главе с Джеком Николсоном записалась в персонал настоящей психбольницы, чтобы изучить поведение пациентов.

Опыт, который они получили во время пребывания в палате, помог актерам просто прекрасно сыграть свои роли, причем многие из них продолжали действовать как свои персонажи в течение всех съемок, даже когда на них не «смотрела» камера. Само собой разумеется, фильм снискал огромный успех и получил пять Оскаров.

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