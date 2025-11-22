С нами не соску...
За что мы регулярно необоснованно переплачиваем

За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Привычные вещи, которые не соответствуют своей стоимости.


Переплачивать за тот или иной продукт не хочется, пожалуй, никому. Более того, обыватели стараются сэкономить, принимая участие в той или иной акции. Однако, на самом деле все не так однозначно. За многие продукты или услуги мы переплачивает в два, а то и в сто раз.
Чтобы такое происходило как можно реже, стоит ознакомиться с нашим сегодняшнем материалом.

1. Новинки техники


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Новейшие образцы техники. | Фото: eMAG, Единственная. Ежегодно на рынке появляется множество новинок техники. Такие вещи довольно быстро становятся популярными потому, что рекламой занимается толпы маркетологов. Конечно же их труд должен быть оплачен также, как и крутые ролики на ТВ, плакаты, реклама в интернете и множество других нюансов. Неудивительно, что стартовая цена на новинки техники значительно превышает ее истинную стоимость. Часто, новенькие гаджеты отличаются от старых аналогов только парочкой функций и обновленным дизайном. Поэтому перед тем, как выложить кругленькую сумму за новую кофеварку, пылесос или стиральную машинку, подумайте, стоит ли покупка своих денег.

2. Бумажные книги


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Печатные издания. | Фото: Туапсинские вести. Раньше книги были признаком статуса, но сейчас эти времена уже прошли. Электронные книги стремительно вытесняют печатные, что неудивительно, ведь цифровые издания можно везде носить с собой, а их стоимость, обычно значительно дешевле, чем стоимость бумажной книги. Novate.ru спешит вам сообщить, что себестоимость классической книги не так уж высока, но если учесть услуги издательства, материалы для верстки, переплет, услуги редактора и промо-акцию - выйдет кругленькая сумма. Собираясь купить очередную бумажную книгу, напомните себе, что вы не только поддерживаете вырубку лесов, но еще и здорово обогащаете издательские дома.

3. Матрасы


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Дорогой матрас. | Фото: Sleepworks. Производство матрасов - очень прибыльная ниша, потому что готовый продукт продают с накруткой 50 процентов, а иногда и больше. Тем не менее, эксперты утверждают, что дорогие матрасы не стоят своих денег и ничем не отличаются от аналогов попроще. По информации Novate.ru, чем дороже матрас, тем больше накрутка. Специалисты рекомендуют выбирать матрас из средней ценовой категории и руководствоваться, прежде всего отзывами других покупателей.

4. Чернила и картриджи


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Чернила, картриджи и заправка принтера. | Фото: printeros.ru. Забавная история: стоимость бытовых принтеров вполне приемлемая, а вот чернила, картриджи и заправка стоит баснословных денег. Согласитесь, задумка отличная, ведь люди не станут каждый месяц покупать новый принтер, к слову, некоторые пользуются такими вещами десятилетиями, а вот менять картриджи и заливать чернила придется постоянно.
Стоит отметить, что по подсчетам экспертов чернила для принтеров - это одна из самых дорогих жидкостей в мире, которую продают с накруткой не меньше 30 процентов.

5. LEGO с фигурками


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Тематические наборы LEGO. | Фото: Bricking Around. Конструкторы LEGO едва ли можно назвать дешевыми. Тем не менее их обожают все детишки, а иногда и взрослые. Но обычные наборы конструктора LEGO - ничто, по сравнению с тематическими наборами вроде «Star Wars», «Harry Potter», «Minecraft», «Simpsons» и другие. Высокая цена таких наборов обусловлена тем, что производителю надо приобретать права на использование названия и персонажей. Кстати, некоторые ценители делают неплохой бизнес на перепродаже фигурок из LEGO, выставляя их на аукцион с накруткой около 800 процентов.

6. Напитки в аэропорту и в самолете


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Чай и кофе в аэропорту. | Фото: JagaJam. В ожидании рейса людям ничего не остается, кроме как пользоваться кафетерием в аэропорту. Стоит ли говорить, что напитки там продаются с огромной наценкой. Поэтому, если не хотите быть человеком, на котором здорово наживаются, выпейте кофе и перекусите за пределами аэропорта. Та же история касается и чая, который вам могут любезно предложить в самолете. По предварительным подсчетам, цена на этот напиток может быть в сто раз выше, чем его себестоимость.

7. Содержимое мини-бара


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Мини-бар в отеле. | Фото: Журнал Путешественника. Большинство людей стараются не пользоваться мини-баром в гостинице, так как знают, что его содержимое будет продано им с большой наценкой. Однако, есть и те, кто из-за лени готов переплачивать за продукты и напитки из ближайшего супермаркета. Обычно наценка составляет 300-400 процентов от магазинной стоимости продукта, но в отелях люкс-класса может доходить до 1000.

8. Бар в кинотеатре


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Продукты и напитки из бара кинотеатра. | Фото: potto.s-logotipom.info. Забавно, но основная выручка кинотеатров - вовсе не продажа билетов. Большая часть выручки отправляется кинокомпаниям, которые предоставляют права на фильм. А вот на чем владельцы кинотеатров реально зарабатывают, так это на баре. Большую часть выручки составляет попкорн, чипсы, алкогольные напитки, соки и кола, которые продаются в здании с четырехкратной наценкой.

9. Фисташки


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Самые дорогие орехи. | Фото: Twitter. Фисташки являются самыми дорогими орехами, а наценка на них обычно составляет 90 – 1200 процентов в зависимости от страны, в которой вы их покупаете. Стоит заметить, что высокая стоимость этих орехов вполне обоснована. Дело в том, что фисташковое дерево очень капризное и нуждается в особом уходе, а плоды на нем появляются только один раз в год. После сбора урожая, плодам требуется обработка, которая производится вручную. Все это сильно влияет на цену этих вкусных орешков. Однако по информации Novate.ru, в других орехах не меньше полезных веществ, чем в фисташках так, что в целях экономии можно обойтись арахисом или фундуком.

10. Женская стрижка


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Женская стрижка в дорогом салоне. | Фото: Frendi. Если вам нужно просто подстричь кончики, нет смысла идти в дорогой салон. Там вы заплатите за услугу в два, а то и три раза больше, чем в обычной парикмахерской. По сути, для проведения качественной стрижки нужны только специальные ножницы и мастер с соответствующими навыками, а то, в каких «декорациях» она выполняется, не столь важно. Еще одна услуга, которую нам предоставляют с большой накруткой - мытье головы. Парикмахеры, работающие в разных салонах, отмечали, что владельцы часто скупятся на покупки качественных шампуней и бальзамов и берут то, что подешевле.

11. Минеральная вода в ресторане


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Минеральная вода вместо вина. | Фото: Cefalunews. Часто посетители дорогих ресторанов заказывают минеральную воду вместо вина. Делают они это с целью экономии и даже не подозревают, что таким образом переплачивают еще больше. Дело в том, что рестораторы вовсе не глупы и прекрасно понимают, почему посетители заказывают не напитки, а простую воду. Используя эти знания, они выставляют на нее свою цену, которая в несколько раз выше обычной рыночной.

12. Прокладки


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Гигиенические прокладки для женщин. | Фото: Росконтроль. Подумать только, по самым скромным подсчетам женщина тратит на прокладки около 3500 тысяч рублей в год. И это деньги, выброшенные в мусорное ведро. Кроме того, отходы такого типа сильно вредят экологии. К счастью, сейчас есть альтернативные средства, способные помочь женщинам пережить «критические» дни. Например, менструальная чаша, цена которой составляет всего 400 рублей, а срок использования доходит до одного года.

13. Отбеливающая зубная паста


За что мы регулярно необоснованно переплачиваем Зубная паста с отбеливающим эффектом. | Фото: Mercado Libre Chile. По мнению стоматологов, большинство отбеливающих зубных паст - не что иное, как грамотный маркетинговый ход. Никаких чудес с зубами после использования таких паст не произойдет, но цена за тюбик в 2-3 раза выше, чем стоимость обычной пасты. Квалифицированные врачи уверены, что переплачивать за пасту нет смысла. Лучше потратить эти деньги на поход к стоматологу, который стоит осуществлять два раза в год.

