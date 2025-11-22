За что мы регулярно необоснованно переплачиваем

Переплачивать за тот или иной продукт не хочется, пожалуй, никому. Более того, обыватели стараются сэкономить, принимая участие в той или иной акции. Однако, на самом деле все не так однозначно. За многие продукты или услуги мы переплачивает в два, а то и в сто раз.
1. Новинки техники
Новейшие образцы техники. | Фото: eMAG, Единственная. Ежегодно на рынке появляется множество новинок техники. Такие вещи довольно быстро становятся популярными потому, что рекламой занимается толпы маркетологов. Конечно же их труд должен быть оплачен также, как и крутые ролики на ТВ, плакаты, реклама в интернете и множество других нюансов. Неудивительно, что стартовая цена на новинки техники значительно превышает ее истинную стоимость. Часто, новенькие гаджеты отличаются от старых аналогов только парочкой функций и обновленным дизайном. Поэтому перед тем, как выложить кругленькую сумму за новую кофеварку, пылесос или стиральную машинку, подумайте, стоит ли покупка своих денег.
2. Бумажные книги
Печатные издания. | Фото: Туапсинские вести. Раньше книги были признаком статуса, но сейчас эти времена уже прошли. Электронные книги стремительно вытесняют печатные, что неудивительно, ведь цифровые издания можно везде носить с собой, а их стоимость, обычно значительно дешевле, чем стоимость бумажной книги. Novate.ru спешит вам сообщить, что себестоимость классической книги не так уж высока, но если учесть услуги издательства, материалы для верстки, переплет, услуги редактора и промо-акцию - выйдет кругленькая сумма. Собираясь купить очередную бумажную книгу, напомните себе, что вы не только поддерживаете вырубку лесов, но еще и здорово обогащаете издательские дома.
3. Матрасы
Дорогой матрас. | Фото: Sleepworks. Производство матрасов - очень прибыльная ниша, потому что готовый продукт продают с накруткой 50 процентов, а иногда и больше. Тем не менее, эксперты утверждают, что дорогие матрасы не стоят своих денег и ничем не отличаются от аналогов попроще. По информации Novate.ru, чем дороже матрас, тем больше накрутка. Специалисты рекомендуют выбирать матрас из средней ценовой категории и руководствоваться, прежде всего отзывами других покупателей.
4. Чернила и картриджи
Чернила, картриджи и заправка принтера. | Фото: printeros.ru. Забавная история: стоимость бытовых принтеров вполне приемлемая, а вот чернила, картриджи и заправка стоит баснословных денег. Согласитесь, задумка отличная, ведь люди не станут каждый месяц покупать новый принтер, к слову, некоторые пользуются такими вещами десятилетиями, а вот менять картриджи и заливать чернила придется постоянно.
5. LEGO с фигурками
Тематические наборы LEGO. | Фото: Bricking Around. Конструкторы LEGO едва ли можно назвать дешевыми. Тем не менее их обожают все детишки, а иногда и взрослые. Но обычные наборы конструктора LEGO - ничто, по сравнению с тематическими наборами вроде «Star Wars», «Harry Potter», «Minecraft», «Simpsons» и другие. Высокая цена таких наборов обусловлена тем, что производителю надо приобретать права на использование названия и персонажей. Кстати, некоторые ценители делают неплохой бизнес на перепродаже фигурок из LEGO, выставляя их на аукцион с накруткой около 800 процентов.
6. Напитки в аэропорту и в самолете
Чай и кофе в аэропорту. | Фото: JagaJam. В ожидании рейса людям ничего не остается, кроме как пользоваться кафетерием в аэропорту. Стоит ли говорить, что напитки там продаются с огромной наценкой. Поэтому, если не хотите быть человеком, на котором здорово наживаются, выпейте кофе и перекусите за пределами аэропорта. Та же история касается и чая, который вам могут любезно предложить в самолете. По предварительным подсчетам, цена на этот напиток может быть в сто раз выше, чем его себестоимость.
7. Содержимое мини-бара
Мини-бар в отеле. | Фото: Журнал Путешественника. Большинство людей стараются не пользоваться мини-баром в гостинице, так как знают, что его содержимое будет продано им с большой наценкой. Однако, есть и те, кто из-за лени готов переплачивать за продукты и напитки из ближайшего супермаркета. Обычно наценка составляет 300-400 процентов от магазинной стоимости продукта, но в отелях люкс-класса может доходить до 1000.
8. Бар в кинотеатре
Продукты и напитки из бара кинотеатра. | Фото: potto.s-logotipom.info. Забавно, но основная выручка кинотеатров - вовсе не продажа билетов. Большая часть выручки отправляется кинокомпаниям, которые предоставляют права на фильм. А вот на чем владельцы кинотеатров реально зарабатывают, так это на баре. Большую часть выручки составляет попкорн, чипсы, алкогольные напитки, соки и кола, которые продаются в здании с четырехкратной наценкой.
9. Фисташки
Самые дорогие орехи. | Фото: Twitter. Фисташки являются самыми дорогими орехами, а наценка на них обычно составляет 90 – 1200 процентов в зависимости от страны, в которой вы их покупаете. Стоит заметить, что высокая стоимость этих орехов вполне обоснована. Дело в том, что фисташковое дерево очень капризное и нуждается в особом уходе, а плоды на нем появляются только один раз в год. После сбора урожая, плодам требуется обработка, которая производится вручную. Все это сильно влияет на цену этих вкусных орешков. Однако по информации Novate.ru, в других орехах не меньше полезных веществ, чем в фисташках так, что в целях экономии можно обойтись арахисом или фундуком.
10. Женская стрижка
Женская стрижка в дорогом салоне. | Фото: Frendi. Если вам нужно просто подстричь кончики, нет смысла идти в дорогой салон. Там вы заплатите за услугу в два, а то и три раза больше, чем в обычной парикмахерской. По сути, для проведения качественной стрижки нужны только специальные ножницы и мастер с соответствующими навыками, а то, в каких «декорациях» она выполняется, не столь важно. Еще одна услуга, которую нам предоставляют с большой накруткой - мытье головы. Парикмахеры, работающие в разных салонах, отмечали, что владельцы часто скупятся на покупки качественных шампуней и бальзамов и берут то, что подешевле.
11. Минеральная вода в ресторане
Минеральная вода вместо вина. | Фото: Cefalunews. Часто посетители дорогих ресторанов заказывают минеральную воду вместо вина. Делают они это с целью экономии и даже не подозревают, что таким образом переплачивают еще больше. Дело в том, что рестораторы вовсе не глупы и прекрасно понимают, почему посетители заказывают не напитки, а простую воду. Используя эти знания, они выставляют на нее свою цену, которая в несколько раз выше обычной рыночной.
12. Прокладки
Гигиенические прокладки для женщин. | Фото: Росконтроль. Подумать только, по самым скромным подсчетам женщина тратит на прокладки около 3500 тысяч рублей в год. И это деньги, выброшенные в мусорное ведро. Кроме того, отходы такого типа сильно вредят экологии. К счастью, сейчас есть альтернативные средства, способные помочь женщинам пережить «критические» дни. Например, менструальная чаша, цена которой составляет всего 400 рублей, а срок использования доходит до одного года.
13. Отбеливающая зубная паста
Зубная паста с отбеливающим эффектом. | Фото: Mercado Libre Chile. По мнению стоматологов, большинство отбеливающих зубных паст - не что иное, как грамотный маркетинговый ход. Никаких чудес с зубами после использования таких паст не произойдет, но цена за тюбик в 2-3 раза выше, чем стоимость обычной пасты. Квалифицированные врачи уверены, что переплачивать за пасту нет смысла. Лучше потратить эти деньги на поход к стоматологу, который стоит осуществлять два раза в год.
