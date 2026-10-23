Как оставить квартиру на время отпуска или командировки

Перед отпуском или командировкой обычно приходится решать десятки задач: собрать чемодан, подготовить документы, купить билеты, договориться о встречах и продумать маршрут. На фоне хлопот легко забыть о квартире, в которой несколько недель никого не будет.
А ведь за время вашего отсутствия могут испортиться продукты, появиться неприятный запах, случиться протечка или возникнуть проблемы с электроприборами.
Проведите уборку перед отъездомВозвращаться в чистую квартиру гораздо приятнее, чем обнаруживать пыль на мебели, засохшие пятна на кухне и грязный пол. Перед поездкой достаточно обычной влажной уборки: протрите поверхности от пыли, пропылесосьте ковры и мягкую мебель, вымойте полы, приведите в порядок кухонную плиту, раковины, ванну и туалет. Особое внимание уделите местам, где остались крошки, жир или пролитые напитки: пищевые остатки могут привлекать насекомых, застарелые загрязнения будет сложнее удалить после возвращения.
Освободите холодильник от скоропортящихся продуктовПеред отъездом проверьте содержимое холодильника, морозильной камеры и кухонных шкафов. Готовые блюда, открытые молочные продукты, нарезанные овощи, фрукты и другие скоропортящиеся продукты лучше съесть, отдать близким или выбросить. Загляните также в хлебницу, вазу с фруктами и открытые упаковки круп, муки, печенья и корма для животных. Продукты, которые могут привлечь насекомых или испортиться, уберите в герметичную упаковку либо вынесите из квартиры.
Если вы уезжаете на 1-2 недели, нет необходимости отключать холодильник.
Вымойте посуду и вынесите мусорГрязная посуда, остатки еды на тарелках и пищевые отходы могут стать причиной запаха и появления насекомых. Перед выходом из дома вымойте всю посуду и очистите раковину. Если в посудомоечной машине после завершения цикла осталась влага, убедитесь, что внутри нет грязной посуды и остатков пищи. При длительном отсутствии дверцу прибора можно оставить приоткрытой для проветривания.
Мусор лучше вынести непосредственно перед отъездом, даже если пакет заполнен лишь наполовину. После этого вымойте ведро и дайте ему высохнуть.
Разберитесь с грязным бельем и текстилемНе оставляйте надолго мокрые вещи в стиральной машине, полотенца в ванной и одежду в корзине для белья. В закрытом помещении текстиль может приобрести затхлый запах, влажные ткани создают условия для появления плесени. Перед отъездом завершите стирку, полностью высушите вещи и уберите их в шкаф. Если поездка продлится несколько недель, полезно сменить постельное белье: по возвращению вы сможете сразу лечь спать, не занимаясь домашними делами после дороги.
Перекройте воду и газДаже исправные краны, гибкие шланги и соединения со временем могут дать течь. Небольшая протечка, оставленная без внимания на несколько дней, способна повредить пол, мебель и отделку, а также затопить соседей.
Перед длительным отъездом перекройте вентили подачи воды, если это допускают устройство системы и особенности жилья. Особенно внимательно проверьте соединения стиральной и посудомоечной машин, смесители и трубы под раковинами. Если квартира оборудована газовой плитой или другими газовыми приборами, перекройте газовый кран, если это предусмотрено правилами эксплуатации оборудования.
Отключите электроприборы и проверьте щитокПеред выходом пройдите по комнатам и отключите от розеток устройства, которые не должны работать в ваше отсутствие. Это могут быть утюг, чайник, тостер, кофемашина, фен, зарядные устройства, настольные лампы и другая техника. Даже выключенный прибор иногда продолжает потреблять электричество в режиме ожидания, а при неисправности или скачке напряжения подключенное оборудование может пострадать.
Если вы уезжаете надолго, можно отключить отдельные линии электропитания через автоматы в щитке. Полностью обесточивать квартиру стоит лишь после проверки, что ни одному устройству не требуется постоянное питание.
Закройте окна и проверьте балконПеред тем как запереть дверь, убедитесь, что все окна и балконные двери закрыты. Даже небольшая щель может стать причиной попадания дождя в комнату при сильном ветре. Через открытые створки в квартиру также проникают пыль, насекомые и птицы. На нижних этажах особенно опасно оставлять окна в режиме проветривания: это может облегчить доступ посторонним.
Договоритесь с человеком, у которого будут ключиЕсли есть возможность, оставьте запасной комплект ключей человеку, которому доверяете. Лучше, если он живет неподалеку и сможет оперативно приехать при необходимости. Заранее договоритесь, в каких случаях ему стоит приходить и как с вами связаться.
Если вы уезжаете надолго, попросите близкого периодически проверять состояние жилья и забирать корреспонденцию из почтового ящика. Переполненный ящик с письмами и рекламными листовками может выдать длительное отсутствие хозяев.
Сделайте фото или видео перед выходомЕсли после закрытия двери вы начинаете сомневаться, выключили ли утюг или закрыли ли окна, заранее зафиксируйте состояние квартиры. Пройдитесь по комнатам с телефоном и снимите на видео выключенные электроприборы, закрытые окна, перекрытые вентили, состояние кухни и входную дверь. Можно также воспользоваться чек-листом и поставить отметку напротив каждого выполненного пункта.
Запись пригодится, если сомнения возникнут уже по дороге в аэропорт. Вместо того чтобы пытаться восстановить события по памяти, вы сможете посмотреть видео и проверить нужные детали.
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым