Как оставить квартиру на время отпуска или командировки

Перед отпуском или командировкой обычно приходится решать десятки задач: собрать чемодан, подготовить документы, купить билеты, договориться о встречах и продумать маршрут. На фоне хлопот легко забыть о квартире, в которой несколько недель никого не будет.







А ведь за время вашего отсутствия могут испортиться продукты, появиться неприятный запах, случиться протечка или возникнуть проблемы с электроприборами.

Проведите уборку перед отъездом

Освободите холодильник от скоропортящихся продуктов

Вымойте посуду и вынесите мусор

Разберитесь с грязным бельем и текстилем

Перекройте воду и газ

Отключите электроприборы и проверьте щиток

Закройте окна и проверьте балкон

Договоритесь с человеком, у которого будут ключи

Сделайте фото или видео перед выходом

Чтобы после возвращения не пришлось устранять последствия собственной забывчивости, жилье стоит подготовить заранее. Рассказываем, как это сделать.Возвращаться в чистую квартиру гораздо приятнее, чем обнаруживать пыль на мебели, засохшие пятна на кухне и грязный пол. Перед поездкой достаточно обычной влажной уборки: протрите поверхности от пыли, пропылесосьте ковры и мягкую мебель, вымойте полы, приведите в порядок кухонную плиту, раковины, ванну и туалет. Особое внимание уделите местам, где остались крошки, жир или пролитые напитки: пищевые остатки могут привлекать насекомых, застарелые загрязнения будет сложнее удалить после возвращения.Перед отъездом проверьте содержимое холодильника, морозильной камеры и кухонных шкафов. Готовые блюда, открытые молочные продукты, нарезанные овощи, фрукты и другие скоропортящиеся продукты лучше съесть, отдать близким или выбросить. Загляните также в хлебницу, вазу с фруктами и открытые упаковки круп, муки, печенья и корма для животных. Продукты, которые могут привлечь насекомых или испортиться, уберите в герметичную упаковку либо вынесите из квартиры.Если вы уезжаете на 1-2 недели, нет необходимости отключать холодильник.При длительном отсутствии его допустимо отключить, предварительно освободив от продуктов, разморозив и вымыв. Дверцы, кстати, можно не закрывать.Грязная посуда, остатки еды на тарелках и пищевые отходы могут стать причиной запаха и появления насекомых. Перед выходом из дома вымойте всю посуду и очистите раковину. Если в посудомоечной машине после завершения цикла осталась влага, убедитесь, что внутри нет грязной посуды и остатков пищи. При длительном отсутствии дверцу прибора можно оставить приоткрытой для проветривания.Мусор лучше вынести непосредственно перед отъездом, даже если пакет заполнен лишь наполовину. После этого вымойте ведро и дайте ему высохнуть.Не оставляйте надолго мокрые вещи в стиральной машине, полотенца в ванной и одежду в корзине для белья. В закрытом помещении текстиль может приобрести затхлый запах, влажные ткани создают условия для появления плесени. Перед отъездом завершите стирку, полностью высушите вещи и уберите их в шкаф. Если поездка продлится несколько недель, полезно сменить постельное белье: по возвращению вы сможете сразу лечь спать, не занимаясь домашними делами после дороги.Даже исправные краны, гибкие шланги и соединения со временем могут дать течь. Небольшая протечка, оставленная без внимания на несколько дней, способна повредить пол, мебель и отделку, а также затопить соседей.Перед длительным отъездом перекройте вентили подачи воды, если это допускают устройство системы и особенности жилья. Особенно внимательно проверьте соединения стиральной и посудомоечной машин, смесители и трубы под раковинами. Если квартира оборудована газовой плитой или другими газовыми приборами, перекройте газовый кран, если это предусмотрено правилами эксплуатации оборудования.Перед выходом пройдите по комнатам и отключите от розеток устройства, которые не должны работать в ваше отсутствие. Это могут быть утюг, чайник, тостер, кофемашина, фен, зарядные устройства, настольные лампы и другая техника. Даже выключенный прибор иногда продолжает потреблять электричество в режиме ожидания, а при неисправности или скачке напряжения подключенное оборудование может пострадать.Если вы уезжаете надолго, можно отключить отдельные линии электропитания через автоматы в щитке. Полностью обесточивать квартиру стоит лишь после проверки, что ни одному устройству не требуется постоянное питание.Перед тем как запереть дверь, убедитесь, что все окна и балконные двери закрыты. Даже небольшая щель может стать причиной попадания дождя в комнату при сильном ветре. Через открытые створки в квартиру также проникают пыль, насекомые и птицы. На нижних этажах особенно опасно оставлять окна в режиме проветривания: это может облегчить доступ посторонним.Если есть возможность, оставьте запасной комплект ключей человеку, которому доверяете. Лучше, если он живет неподалеку и сможет оперативно приехать при необходимости. Заранее договоритесь, в каких случаях ему стоит приходить и как с вами связаться.Если вы уезжаете надолго, попросите близкого периодически проверять состояние жилья и забирать корреспонденцию из почтового ящика. Переполненный ящик с письмами и рекламными листовками может выдать длительное отсутствие хозяев.Если после закрытия двери вы начинаете сомневаться, выключили ли утюг или закрыли ли окна, заранее зафиксируйте состояние квартиры. Пройдитесь по комнатам с телефоном и снимите на видео выключенные электроприборы, закрытые окна, перекрытые вентили, состояние кухни и входную дверь. Можно также воспользоваться чек-листом и поставить отметку напротив каждого выполненного пункта.Запись пригодится, если сомнения возникнут уже по дороге в аэропорт. Вместо того чтобы пытаться восстановить события по памяти, вы сможете посмотреть видео и проверить нужные детали.