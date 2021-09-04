Уникальные свойства хозяйственного мыла

11 необычных секретов применения
1. Если ты хочешь иметь длинные и густые волосы или избавиться от перхоти, то лучшего средства, чем хозяйственное мыло, тебе не найти. Сначала используй шампунь, а затем вымой голову мылом. После сполосни водой с несколькими каплями уксуса. Этот способ больше подходит для обладательниц жирного типа волос.
2. Для того чтобы не возникало раздражения чувствительной кожи после депиляции, намыль нужную область этим мылом.
3. Умывайся с хозяйственным мылом 2 раза в неделю для омоложения кожи. После обязательно наноси на лицо обыкновенный детский крем. Эффект от таких умываний потрясающий.
4. Совет для любителей бани. Мытье в парной с березовым веником, замоченным в растворе хозяйственного мыла, отлично очищает кожу.
5. Хозяйственное мыло спасет от насморка, если начать лечение при первых симптомах. Сделай мыльный раствор, обмакни в него ватный тампон и обработай носовые пазухи.
6. Это отличное средство помогает при грибковых заболеваниях стоп. Вымой пораженное место хозяйственным мылом со щеткой, после чего обработай кожу йодом.
7. Рекомендуется обрабатывать зубную щетку раствором хозяйственного мыла и оставлять на ночь. С помощью этого метода ты обеззаразишь ее.
8. Для снятия отека и синяков разведи это чудо-мыло в воде и натри кожу. Проделывай процедуру пару раз в день.
9. Для избавления от нарывов. Смешай в пропорции 1:1 натертый лук, хозяйственное мыло и сахар. Наложи эту мазь перед сном на нарыв и забинтуй.
10.От трещин на пятках сделай ванночку из 2 л горячей воды, 1 ч. л. соды и 1 ст. л. натертого хозяйственного мыла.
11. При солнечном ожоге намажь пораженное место хозяйственным мылом и дай подсохнуть. Это поможет тебе избежать возможных покраснений кожи и пузырей от ожога.
Казалось бы, такое обычное средство, как хозяйственное мыло, а может оказаться настолько полезным.
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