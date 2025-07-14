5 быстрых закуски для неожиданных гостей

Если у вас много друзей, то может статься так, что кто-то из них нагрянет к вам без предупреждения. А может возникнуть и более серьезная ситуация: что если с визитом заявится босс супруга или супруги? Очень важно не ударить в грязь лицом и мгновенно подать какое-то угощение. В данном материале - 5 рецептов отличных закусочек, на приготовление которых уйдет от 1 до 5 минут.





1. Канапе с оливкой и копченой колбасой

2. Жареный хлеб с яйцом

3. Омлет в чашке

4. Французский сендвич

5. Ягодный смузи