Почему мелкие калибры для охотничьих ружей почти исчезли



Бывалые охотники в возрасте должны прекрасно помнить такие мелкие калибры для гладкоствольных ружей как 28 и 32. Во времена Советского Союза именно они были основными как для любителей, так и для промысловиков. Однако сегодня ситуация абсолютна иная. Рынок буквально оккупировали крупные гладкоствольные калибры на 12 и 20.
В чем же заключается суть данного процесса и почему так происходит?

Сегодня популярны большие калибры. |Фото: funnyjunk.com.

Сегодня популярны большие калибры. |Фото: funnyjunk.com.

 

Для начала следует пояснить для людей не сведущих в гладкоствольном оружии, как именно считается его калибр и почему цифра больше означает меньший патрон. Дело в том, что калибр гладкоствольного оружия считается не как у нарезного. С последним все просто и понятно. А вот калибр ружей определяется количеством круглых пуль, которые можно отлить из 1 английского фунта свинца (453.6 гр) для конкретного ружейного ствола. Отсюда получается, что 410 калибр – это 10.2 мм, 20 калибр – 15.6 мм, 16 – 16.8 мм, а самый популярный 12 – это патрон диаметром 18.5 мм.
Малые калибры - удел профессионалов. |Фото: forum.guns.ru.

Малые калибры - удел профессионалов. |Фото: forum.guns.ru.


 

Так вот со времен «лихих 90-х» малый охотничий патрон постепенно выходил из употребления, и сегодня стрелок с 28 или 32 калибром – коллекционная редкость. Что еще важнее, такие боеприпасы становится все сложнее отыскать на рынке охотничьего оружия. В чем же дело? Ведь совершенно очевидно, что охотники прямо заинтересованы в как можно меньшем калибре для ружья. Маленькие патроны позволяют экономить порох и картечь, а дробь из них не так сильно повреждает драгоценную шкуру зверя.


 
Малый калибр позволяет экономить. |Фото: guns.allzip.org.

Малый калибр позволяет экономить. |Фото: guns.allzip.org.

 

На самом деле отгадка крайне проста и при этом очень печальна. Все дело в том, что ремесло охотника-промысловика уходит в прошлое. Сегодня их уже не так много, как в годы бытности Советского Союза. Мелкие гладкоствольные калибры вроде 28 и 32 считаются калибрами профессионалов. Использовались они настоящими профи для того, чтобы как можно меньше повреждать шкуру зверя. Однако, сегодня охота все больше из промысла, превращается в развлечение. Стрелки-любители не заинтересованы ни в сохранности шкуры, ни в необходимости обучения высокоточной стрельбе. А потому с 1990-х годов рынок активно захватывают «простые» крупные калибры. Не последнее слово во всем этом сыграл приход на российский простор американских поставщиков оружия и боеприпасов, для которых наиболее популярными всегда были 12 и 20 калибры.

 
Промысловиков все меньше. ¦Фото: akvaboat.ru.

Промысловиков все меньше. ¦Фото: akvaboat.ru.

 

источник

