Секреты вещей, которые были у нас под носом, а мы их упорно не замечали

Каждый день мы пользуемся уймой привычных для нас предметов. Нам кажется, что мы уж точно знаем, как правильно с ними обращаться. Но иногда у давно знакомой нам вещи обнаруживается функция, о которой никто из нас даже не подозревал.



Мы изучили скрытые свойства простых предметов и теперь хотим вам тоже раскрыть на них глаза.

Фиксирующий механизм на молнии джинсов

Фонарик на смартфоне

Маленькие карманы на пиджаках

Крышка на одноразовых стаканах

Перманентный маркер

Перечница и солонка

Отверстия в бритвенных лезвиях

USB-порты на макбуках

Мощность микроволновки

Лист салата в сэндвиче

Реклама в музыке в соцсетях

Красные пятна в яйцах

Бегунки, или собачки, бывают нескольких типов. Некоторые из них не имеют никакого фиксатора и легко съезжают вниз. У других же есть маленький замочек, который не позволяет молнии расстегиваться. Чаще всего бегунки с локаторами есть на джинсах и брюках. Поэтому, чтобы не переживать из-за того, застегнута ли у вас ширинка, просто опустите язычок вниз и прижмите к молнии. Такое действие зафиксирует собачку.Помните заклинание «Люмос Максима» из «Гарри Поттера»? Оно зажигало волшебную палочку как фонарик. Так вот, если активировать голосовой помощник Google на смартфоне и произнести эту фразу, то загорится фонарик. А чтобы его выключить, нужно сказать «Нокс». Но иногда, чтобы магия сработала, нужно скачать специальное приложение и предварительно запрограммировать телефон.Вы наверняка замечали, что у некоторых мужских пиджаков есть два кармана. Один большой ближе к бедру, и второй прямо над первым, но гораздо меньше по вместительности. Этот верхний кармашек называется билетным или карманом для мелочи.Впервые такие пиджаки появились в Англии и были популярны среди джентльменов, которые передвигались на лошадях.В маленьких карманах было удобно хранить билеты и мелочь, которые легко можно было достать, не расстегивая пиджак. Сейчас эта деталь служит скорее элементом декора.Кроме того, что пластиковые крышки не дают вашему напитку разлиться, они обладают другой неочевидной функцией. Некоторые из них могут служить подставкой под стакан. Благодаря маленьким выпуклостям внутри крышки, стакан будет довольно хорошо держаться и не запачкает дном поверхность стола.На самом деле перманентный маркер не такой уж и стойкий, как кажется. Если вы случайно начертили на доске несмываемым маркером, то сверху на него нанесите простой стирающийся маркер. В его составе есть компонент, который растворит перманентную краску, и через некоторое время вы легко сможете полностью очистить доску.Бывает такое, что соль или перец еле высыпаются из своих контейнеров, как их ни тряси. Недавно пользователи интернета обнаружили быстрый способ извлечения специй из маленьких дырочек. На нижней части солонки и перечницы есть круглая ребристая полоса. Если, например, перевернуть солонку и потереть об ее дно дном перечницы, то соль высыпается гораздо интенсивнее.Самое первое лезвие для бритвы выпустила компания Gillett в 1903 году. Это было очень тонкое двухконечное лезвие. Чтобы пластина хорошо держалась на бритве, ее необходимо было продеть через винтовой механизм. Вот для этого в середине лезвия и появились прорези.На современных макбуках USB-порты расположены прямо напротив тех мест, где начинаются ряды клавиш. То есть вам необязательно каждый раз нащупывать вход или наклоняться в сторону, чтобы найти его. Расположение двух верхних рядов клавиш точно показывает, куда нужно вставлять USB-провода.Часто после того, как мы разогревам еду в микроволновке, она становится настолько горячей, что есть невозможно. Это происходит потому, что печь работает на полную мощность. Убавьте мощность и увеличьте время разогрева. Тогда ваша еда будет идеальной температуры.© B-Оберните лист салата вокруг ингредиентов вашего сэндвича или бургера. Теперь ни соус, ни другая начинка не будут оттуда вываливаться.Кажется, я буду так есть сэндвичи всю оставшуюся жизнь.Многим знакомы раздражающие моменты, когда в череде любимых треков вдруг появляется рекламная вставка. Однако ее количество можно существенно сократить, если у вас iPhone.Вот что нужно сделать.1. Перейти в меню «Настройки» → «Конфиденциальность».2. Внизу списка выбрать раздел «Реклама».3. Активировать опцию «Ограничение трекинга».Существует мнение, что красные пятна в яйце — это остатки неразвившегося эмбриона. Но такая вероятно весьма мала, потому что на прилавки магазинов попадают только неоплодотворенные яйца. Дело в том, что когда яйцо только формируется, желток внутри него держат маленькие кровеносные сосуды. Иногда при откладывании яиц сосуды лопаются и кровь вытекает. Так и появляются красные пятна. На самом деле они совершенно безвредны, и их достаточно просто убрать перед готовкой.