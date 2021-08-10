Идеи для удобного хранения полотенец в ванной комнате

Что может быть сложного в хранении полотенец? На самом деле все просто, но иногда именно эта деталь может стать украшением всей комнаты. Давайте вместе посмотрим, как другие люди хранят свои полотенца.



1. Стойка

2. Настенный держатель

3. Подвесной ящик

4. Наддверная конструкция

5. Специальная вешалка

6. Полка с вентиляцией

7. Ниша в стене

8. Лестница

9. Корзина

10. Крючки

Красивая кованая стойка станет главным украшением в ванной комнате. На ней вы можете развешивать полотенца с невероятным винтажным рисунком, чтобы завершить стильный дизайн помещения.Настенный держатель позволит расположить полотенца разного диаметра. Чтобы они занимали меньше места, их складывают в валик. Сама полка крепится на стену.Если нет средств для покупки полноценного стеллажа для полотенец, можно использовать обычные крючки. Чтобы расположить на них больше полотенец, можно придумать подвесной ящик.Конструкция для полотенец может хорошо смотреться не только на стене, но и на двери. Вы можете даже выбрать конструкцию во всю длину двери, чтобы разложить больше полотенец.Это вешалка удобна тем, что ее можно направить в любую сторону. Если полотенца нет, то вы убираете полку в сторону стены, и она вам больше не мешает.Деревянная полка с вентиляцией позволит красиво разложить большое количество полотенец.Также вы можете ее использовать и для других вещей, которые нужны в ванной комнате.Очень стильно и рационально выглядят ниши в стенах. Они позволяют значительно экономить место в помещениях. Как раз такая ниша пригодится в ванной комнате для полотенец.Простая деревянная лестница, хотя подойдет и металлическая, тоже может стать отличным органайзером для хранения полотенец и банных халатов. Главное – крепко прикрутить лестницу к стене, чтобы она ненароком не упала при складывании полотенец.Если вы не хотите портить стены или они уже заняты всеми необходимыми шкафами, тогда есть другая отличная идея: купить привлекательную плетеную корзину. Только выбирайте ее в большом объеме, а полотенце располагайте валиком.Самый простой и часто используемый вариант – это простые крючки для полотенец. Вы можете выбрать красивые винтажные или деревянные крючки, а также подобрать их в разноцветных оттенках или в разных размерах.Полотенца можно хранить очень оригинально. В статье мы с вами убедились, что даже эта простая мелочь может кардинально изменить дизайн комнаты.