Ленин и Зайцы. Дед Мазай наоборот

Почитатель охоты
Надежда Крупская в своей книге «Мой муж — Владимир Ленин», уделила изрядно внимания увлечению предводителя революции охотой. По словам Крупской, Ленин аж завел для этой цели ирландского сеттера и обзавелся кожаными штанами, в которых лазал по болотам в поисках добычи. Надежда Константиновна в своих воспоминаниях осуждала мужа за его страсть или, лучше сказать, горение охотой. Во время прогулки по лесу, Ильич мог сказать жене, мол, не буду стрелять, если увижу зайца: ремень не взял, а без него животное нести было бы неудобно. Но едва он замечал зайца,ба-бах и все, ушастому хана.
Собственно, оттого у многих историков вызывает сомнения растиражированная история с лисой, какую упоминает в своей книге «Ленин в жизни» и Евгений Гусляров. Якобы однажды прямо к Ильичу вышла лиса, а потом спокойно убежала.Приятели-охотники полюбопытствовали у Ленина, почему тот не убил животное. А Владимир Ильич ответил: «Она очень хорошая, красивая, жалко стрелять». Однако многие сегодняшние историки считают, что эта легенда не имеет ничего общего с реальной биографией Ленина.
Жажда добычи
Даже Дмитрий Ульянов, младший брат вождя, несколько настороженно относился к подобного рода байкам и утверждал, что на охоте Ленин «там, где нужно было стрелять, добросовестнейшим образом стрелял». Да и Лев Троцкий в книге «Моя жизнь» рассказывал о том, как Ильич жаловался ему на то, как однажды во время облавы он промахнулся по лисице, находившейся всего в 25 шагах от него. Примечательно, что, по словам Троцкого, Владимир Ильич поведал ему эту историю, будучи в абсолютном отчаянии, будто стряслось что-то непоправимое.
О том, до какой уровня Ленин был жаден до добычи, говорят и воспоминания Надежды Крупской, приведенные в книге «Люди и судьбы» Любови Шифнер. Будучи в ссылке в селе Шушенское, Ильич не оставлял своей мании охоты. Незадолго до наступления зимы вождь приметил на небольшом островке между реки множество зайцев. Животные, застигнутые ледоставом, оказались в западне. Ленин спокойно доплыл до острова на лодке и уже прикладом ружья начал «рубить» зайцев. Когда он возвращался домой, лодка просто садилась «на брюхо» под тяжестью тушек.
Мясорубка
Если доверять перу Натальи Баранской, автору книги «Странствие бездомных», этот эпизод, рассказанный ей в красках Надеждой Крупской, есть только в ранних изданиях ее мемуаров. А дальше историю с зайцами из биографии вождя осторожно убрали. Потом Дора Штурман в своей книге «В. Ленин» называет характерной чертой Ленина способность чувствовать настоящее наслаждение от убийства поставленных в безвыходные условия зверей. И Фазиль Искандер в книге «Человек и его окрестности» отмечал, что охота, как правило, предполагает, что птица или животное имеют возможность ускользнуть от человека. Здесь же у зайцев не было ни малейшего шанса, чем и воспользовался Ильич.
Любовь Шифнер также наблюдает в таком поведении Ленина чрезмерную жестокость и агрессивность, которая выразилась и в период его нахождения на посту главы государства. По утверждению Шифнер, первые концлагеря возникли именно из-за Владимира Ильича, а также Льва Троцкого. Кроме того, в 1918 году именно вождь отправил телеграмму Пензенскому Губернскому исполкому, в которой затребовал провести «беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев», а всех «сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».
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