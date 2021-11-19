Ленин и Зайцы. Дед Мазай наоборот

Почитатель охоты

Надежда Крупская в своей книге «Мой муж — Владимир Ленин», уделила изрядно внимания увлечению предводителя революции охотой. По словам Крупской, Ленин аж завел для этой цели ирландского сеттера и обзавелся кожаными штанами, в которых лазал по болотам в поисках добычи. Надежда Константиновна в своих воспоминаниях осуждала мужа за его страсть или, лучше сказать, горение охотой. Во время прогулки по лесу, Ильич мог сказать жене, мол, не буду стрелять, если увижу зайца: ремень не взял, а без него животное нести было бы неудобно. Но едва он замечал зайца,ба-бах и все, ушастому хана.

Собственно, оттого у многих историков вызывает сомнения растиражированная история с лисой, какую упоминает в своей книге «Ленин в жизни» и Евгений Гусляров. Якобы однажды прямо к Ильичу вышла лиса, а потом спокойно убежала.

Приятели-охотники полюбопытствовали у Ленина, почему тот не убил животное. А Владимир Ильич ответил: «Она очень хорошая, красивая, жалко стрелять». Однако многие сегодняшние историки считают, что эта легенда не имеет ничего общего с реальной биографией Ленина.