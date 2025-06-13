5 уличных фокусов со спичечным коробком
Уличные фокусники часто используют спичечный коробок для своих трюков. Изучить основные приемы можно очень быстро – ведь уличные фокусы очень часто приводят к потере денег.
Часто в фокусах фигурирует монетка – она может быть разновидностью наперстка. Фокусник предложит угадать, есть она в коробке или нет.
Поэтому стоит знать, как устроены фокусы с улиц.
С другой стороны, изучив механизм фокусов, можно и самим показывать их. Например,
детям. Они очень любят магические трюки. Видео даст понять, как работает 5 распространенных фокусов с коробком: Самый сложный фокус – исчезновение коробка. Но если поднатореть в практике, его можно освоить за пару недель.источник
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