Как извлечь сломанный ключ из замка, даже когда кажется, что все потеряно

Сломался ключ в замке.
В жизни случается всякое. Например, в один прекрасный день что-то может пойти совсем не так, в результате чего любимый ключ наполовину останется в замке. Например, в замке входной двери в квартиру. Что делать в такой ситуации и как со всем этим быть? Конечно, можно просто взять и вызвать мастера, а можно справиться своими силами.
Сломанный ключ в замке - одна из самых неприятных поломок в быту, ведь в такой ситуации проблем сразу несколько. Во-первых, нельзя открыть что-то, что пытался открыть. Во-вторых, ключ сломан, а значит понадобится дубликат. В-третьих, есть риск испортить весь замок. Так как же решить сложившуюся проблему? Есть два основных метода.
Первый способ «ножницы»
Простой, но ненадежный способ.
Обломок ключа в замке достаточно часто можно более-менее легко выковырять обычными ножницами. Концы ножниц достаточно остры для того, чтобы подхватить осколок. Нужно найти подходящее углубление в куске ключа и ухватиться за него. Создаем достаточно усилие и тянем на себя. Почти в трети случаев именно этот метод позволяет решить проблему всего за несколько минут.
Поможет в одной трети ситуаций.
Второй способ сверление канавки
Хороший, но опасный способ.
Если просто ножницы не помогают, то придется применить более сложный, но вместе с тем и намного более действенный метод – сверление канавки. Для этого нам понадобится тонкое сверло диаметром 1.5-2 мм. Проделывать паз нужно параллельно ключу. Отверстие должно уходить на глубину не более 2 мм. После этого нужно проделать еще одно отверстие в самом ключе. После этого наклоняем сверло и сверлим ключ под углом на сквозь. Главное - не сломать ключ. Теперь остается только выковырять осколок. После выполнения спасательной операции следует удостовериться в работоспособности замка.
Решит абсолютное большинство проблем.
Здесь можно наглядно увидеть, как выполняется вся операция:
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