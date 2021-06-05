10 знаменитостей, которые стали жертвами пластики в погоне за совершенством

1. Кенни Роджерс

До и после: Кенни Роджерс.

2. Донателла Версаче

До и после: Донателла Версаче.

3. Джоан Риверс

До и после: Джоан Риверс.

4. Джоселин Вильденштейн

До и после: Джоселин Вильденштейн.

5. Майкл Джексон

До и после: Майкл Джексон.

6. Хейди Монтанг

До и после: Хейди Монтанг.

7. Дженнифер Грей

До и после: Дженнифер Грей.

8. Микки Рурк

До и после: Микки Рурк.

9. Кэррот Топ

До и после: Кэррот Топ.

10. Присцилла Пресли

До и после: Присцилла Пресли.