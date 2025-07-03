Что приготовить из разных грибов: От супа до десерта

Стоит ли говорить о том, что грибы – настоящий кладезь полезных веществ? Они содержат минералы, а также витамины группы В, калий и антиоксиданты. Ко всему прочему они низкокалорийны, не содержат холестерина и являются хорошим источником пищевых волокон. Известно также, что грибы обладают противовоспалительными свойствами.
1. Грибной паштет
Грибной паштет. \ Фото: culinaryginger.com.
Паштет из грибов — традиционное русское блюдо, которое обычно подают со свежеиспечённым хлебом в качестве закуски или же в виде гарнира.
Ингредиенты:
• Белые грибы – 0,7 кг;
• Белые грибы сушёные – 100 г;
• Лук фиолетовый сладкий – 2-3 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Тимьян – по вкусу;
• Розмарин – по вкусу;
• Сливки жирные – 0,6 л;
• Масло сливочное – 250 г;
• Коньяк – 2 ст.л;
• Портвейн – 0,5 стакана;
• Оливковое масло для жарки – опционально;
• Соль – по вкусу.
Паштет из белых грибов. \ Фото: rockrecipes.com.
Способ приготовления:
• Белые грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Белые сушёные грибы залить горячими сливками;
• Лук очистить;
• Нарезать полукольцами средней толщины;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Чеснок очистить;
• Измельчить;
• Смешать с луком;
• Добавить нарезанные грибы;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне до золотистого цвета;
• Влить коньяк;
• Выпарить жидкость;
• Влить портвейн и также выпарить жидкость;
• После залить распаренными грибами со сливками;
• Довести до кипения;
• Посолить по вкусу;
• Приправить тимьяном и розмарином;
• Готовые грибы выложить в чашу блендера или любой другой подходящий контейнер;
• Добавить сливочное масло комнатной температуры;
• Перебить до однородной консистенции;
• Получившуюся массу переложить в стеклянную тару с крышкой;
• Остудить;
• Хранить в холодильнике не больше пяти дней.
2. Пикантные эринги
Эринги в кокосовом молоке. \ Фото: cravingcalifornia.com.
Это поистине восхитительное блюдо, сочетающее пикантный вкус грибов со сливочным и насыщенным вкусом кокосового соуса и чили. Зачастую его подают с основным блюдом в качестве гарнира к рису, спагетти, картофелю, мясу и даже морепродуктам.
Ингредиенты:
• Эринги – 200 г;
• Имбирный корень – 1-2 см;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Масло оливковое – опционально.
Для соуса:
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Лаймовый сок – для заправки;
• Молоко кокосовое – 1 стакан;
• Соевый соус – 1 ст.л.
Чили-масло:
• Чили красный – 1 шт;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Соль – по вкусу.
Пикантные эринги в кокосовом молоке. \ Фото: images.deliveryhero.io.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве оливкового масла;
• После добавить соевый соус;
• Выпарить и влить кокосовое молоко;
• Уварить в четверть и сдобрить соком лайма;
• Остудить;
• Грибы как следует вымыть под холодной проточной водой;
• Высушить;
• Очистить;
• Разрезать вдоль;
• Обжарить полторы-две минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Чеснок очистить;
• Измельчить;
• Добавить к грибам;
• Имбирный корень очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к грибам;
• Перемешать;
• Готовить до румяного цвета со всех сторон;
• Перец чили очистить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить немного подсолнечного масла;
• Посолить;
• Перебить до однородной массы;
• На тарелку выложить кокосовый соус;
• Сверху обжаренные грибы;
• Полить острым маслом;
• И подать к столу.
3. Крем-суп
Грибной крем-суп. \ Фото: aheadofthyme.com.
Крем-суп — сливочное и сытное блюдо, приготовленное из грибов, жирных сливок и бульона. Как правило, его подают на гарнир или закуску с различными начинками и гарнирами, такими как сыр, зелень и гренки.
Ингредиенты:
• Грибы белые – 1-2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Тимьян – по вкусу;
• Вода – 1 л;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Крем-суп из белых грибов. \ Фото: s23209.pcdn.co.
Способ приготовления:
• Грибы как следует вымыть под холодной проточной водой;
• Очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• Посолить и варить до полной готовности;
• Чеснок очистить;
• Разрезать на четыре части;
• Лук очистить;
• Нарезать полукольцами средней толщины;
• Смешать с чесноком;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве оливкового масла;
• Выложить в чашу блендера или любую другую подходящую ёмкость;
• Перебить до однородной массы;
• Сдобрить тимьяном;
• Разлить по тарелкам и подать к столу.
4. Паста
Паста с белыми грибами. \ Фото: giallozafferano.com.
Паста с грибами — это классическое блюдо, в котором белые грибы идеально сочетаются со сливочным соусом.
Ингредиенты:
• Паста – 150 г;
• Грибы белые – 1 шт;
• Лук-шалот – 1 шт;
• Бульон грибной из кубика – 0,5 стакана;
• Сливки жирные – 0,5 стакана;
• Пармезан – для подачи;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Микрозелень – для подачи.
Грибная паста. \ Фото: sanremo.com.au.
Способ приготовления:
• Пасту отварить в слегка подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить к луку;
• Готовить десять минут;
• Посолить и поперчить;
• Залить грибным бульоном;
• Тушить на среднем огне около десяти-двенадцати минут;
• Влить сливки;
• Проварить пару минут;
• Добавить пасту;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить не больше трёх минут;
• Разложить по тарелкам;
• Украсить микрозеленью и подать к столу.
5. Грибной десерт
Шампиньоны с мороженым. \ Фото: ichkocheheute.de.
Грибной десерт — это редкое, но вкусное лакомство, в котором пикантный и хрустящий вкус грибов сочетается со сладостью. Несмотря на то, что грибы часто рассматриваются как пикантный ингредиент, их также можно использовать в выпечке и сладких блюдах, чтобы придать им глубину уникального и удивительного вкуса. Грибные десерты были популярны в девятнадцатом веке, но с тех пор отошли на второй план по сравнению с более традиционными и популярными сладостями.
Ингредиенты:
• Шампиньоны среднего размера – 12-16 шт;
• Корица молотая – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Мороженое ванильное – для подачи;
• Мята свежая – для подачи.
Грибной десерт. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть под холодной проточной водой;
• Очистить;
• Просушить;
• Разрезать на четыре части;
• Обжарить до золотистого цвета на раскалённой сковороде без масла;
• Посыпать молотой корицей и ванильным сахаром;
• Перемешать и подрумянить полторы минуты;
• Выложить на бумажное полотенце;
• Как следует остудить;
• Разложить по креманкам;
• Добавить мороженое;
• Украсить листочками свежей мяты и подать к столу.
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