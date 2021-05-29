Помидоры, свекла и еще 5 овощей, от которых на талии появляются лишние сантиметры

Все овощи, представленные в списке, невероятно полезные: одни из них содержат много полезных жиров, вторые – богаты кальцием, третьи – содержат большое количество витаминов. Без них повседневный рацион будет неполноценным, однако есть одно «но»: употреблять их нужно по чуть-чуть, иначе не пройдет и месяца, как в области талии и бедер появятся лишние сантиметры.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует ежедневно съедать не менее 600 граммов овощей. Однако это не значит, что нужно нажарить огромную сковороду картошки, приготовить большую миску салата, щедро заправленного растительным маслом, и садиться обедать, искренне считая, что вы потребляете исключительно витамины. После такой плотной трапезы у вас точно прибавится жирка на боках. Предлагаем вашему вниманию список полезных овощей, которые нужно есть в меру, чтобы цифра на весах не вызывала вздох разочарования.

1. Свекла

В свекле содержится много углеводов.

Свекла является незаменимым продуктом в рационе, если ваша цель – провести детоксикацию организма. Не зря наши предки говорили: «Чтобы не было проблем с желудком, в год нужно съедать мешок свеклы». Но все ли могут брать на вооружение этот совет? Конечно, нет.

Несмотря на очищающие свойства овоща, в нем содержится большое количество углеводов: 10 г на 100 г продукта. Теперь ясно, почему свеклу называют «сахарной». Интересно, что при термической обработке свекла сильнее повышает уровень глюкозы в крови, чем в сыром виде. А ведь мы всегда употребляем ее в вареной или запеченной.

Учитывая все эти нюансы, предлагаем сократить количество свеклы в своем рационе и употреблять ее дозированно. Например, в составе первых блюд (борща, свекольника), винегрета (несколько ложек, не более), и как самостоятельный продукт. Особенно осторожными следует быть людям с диабетом. Что касается селедки под шубой, то салат сам по себе не является диетическим, и главным врагом фигуры там является не свекла, а майонез.

2. Баклажан

Баклажан, как губка, впитывает в себя растительное масло.

Калорийность баклажанов не является высокой – всего 25 ккал на 100 граммов продукта, благодаря чему его часто включают в диетическое меню. Также овощ нормализует обмен веществ, улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет сосуды, а входящие в состав полифенолы и хлорогеновая кислота замедляют процесс распространения свободных радикалов. Картина в целом положительная, однако, как известно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Дело в том, что баклажан, как губка, впитывает в себя растительное масло, поэтому если вы готовите его на сковороде в качестве самостоятельного блюда или составляющей рагу, например, то итоговая калорийность увеличится в несколько раз. Самым оптимальным вариантом, который не отразится плохо на вашей фигуре, станет приготовление баклажана на гриле или запекание в духовке целиком. В зависимости от конечной цели, вы можете измельчить запеченный плод и включить в состав будущего кулинарного шедевра, или просто съесть его.

3. Картофель

Картофель один из самых высококалорийных овощей.

У худеющих девушек часто возникает вопрос: можно ли есть картофель? Все-таки, этот овощ является самым популярным в любое время года и без него тяжело представить как российскую, так и украинскую кухню. Если говорить о картофеле с точки зрения калорийности, то она сравнительно небольшая – 80 ккал на 100 граммов (для сравнения, в отварном рисе, который советуют есть на диете – 116 ккал). Основная проблема состоит в том, что картофель принято жарить на большом количестве масла (или даже сала), а пюре превращается в «картофельный коктейль», включающий яйцо, масло, сливки или молоко. Вот так калорийность овоща резко увеличивается, ровно как и его гликемический индекс. Мы не призываем отказываться от всеми любимого картофеля, просто готовьте его правильно: варите в мундирах или запекайте в фольге в духовке. Если предпочитаете картофельное пюре, делайте его на основе воды, в которой варился овощ, а в конце добавляйте небольшой кусочек масла – так калорийность существенно снизится и готовое блюдо будет полезнее.

4. Морковь

В отварном виде морковь теряет всю свою полезность.

А вот это уже удар в самое сердце, ведь морковь такая яркая, вкусная, полезная! Да, мы с этим не будет спорить. В ее состав входят флавоноиды, которые оказывают на организм антиоксидантный эффект, каротины, улучшающие состояние кожи, благоприятно влияющие на зрение, клетчатка и твердые пищевые волокна, способствующие очищению организма. Кроме того, в 100 граммах сырой моркови содержится всего 35 ккал, а пищевые волокна овоща быстро насыщают. В чем же подвох?

Если съесть слишком много моркови, можно почувствовать сонливость и тошноту, которые провоцирует избыток витамина А. флавоноиды, кроме положительного влияния на организм, имеют и отрицательное: раздражают слизистые оболочки пищеварительного тракта. Что касается употребления большого количества клетчатки, то это полезно лишь в том случае, если вы пьете много воды. Иначе возникают проблемы в виде запоров и вздутия.

Еще один нюанс – в вареном виде овощ теряет всю свою полезность и превращается из продукта с большим количеством витаминов и минералов в продукт с высоким гликемическим индексом. Как результат – скачки сахара в крови, что становится причиной повышенного аппетита.

5. Огурцы

Клетчатка содержится в кожуре огурца, которую часто удаляют.

Так и хочется сказать: и ты Брут? Даже в страшном сне не могло привидеться, что водянистый кабачок, калорийность которого составляет всего 15 ккал на 100 граммов, может быть вредным для фигуры. Однако есть один нюанс, который часто не учитывают: больше всего клетчатки содержится в кожуре овоща, которую многие люди по тем или иным причинам очищают. В результате огурцы лишаются ценного диетического пищевого волокна, которое снижает уровень сахара в крови и помогает усвоить углеводы, а также быстро перевариваются и пробуждают аппетит.

6. Кукуруза

Кукурузу принято есть с маслом и солью.

Кукурузные зерна улучшают работоспособность желудочно-кишечного тракта, ускоряют обменные процессы, очищают организм, снижают уровень холестерина. Главная проблема состоит в том, что овощ обычно употребляют с большим количеством соли и масла, которые и воздействуют отрицательно на фигуру. Есть и еще несколько недостатков: у кукурузы высокий гликемический индекс – в зависимости от уровня зрелости плода он может достигать 85 ед. Попадая в пищеварительный тракт, углеводы, содержащиеся в кукурузе, быстро усваиваются, а уровень сахара резко поднимается вверх. Кроме того в состав кукурузы входит лектин – «плохой» белок, который не усваивается желудком. Поэтому есть ее рекомендуется осторожно – не более одной штуки за раз.

7. Помидоры

Помидор может вызывать резкие скачки сахара в крови.

Помидоры содержат совсем небольшое количество углеводов (5 г на 100 г продукта), а также мощные антиоксиданты, обладающие иммунностимулирующим действием. Кроме того, овощ способствует разжижжению крови и препятствует появлению тромбов, помогает людям, страдающим от гастрита с низкой кислотностью, улучшает память. Казалось, одни сплошные плюсы. Тогда почему израильские ученые из Института Вайцманна сказали, что помидоры хуже шоколада?

Если каждый день съедать несколько помидоров черри или один полноценный помидор весом 100-150 граммов, вреда для здоровья не будет, а вот полукилограммовый розовый томат может существенно навредить фигуре. Дело в том, что у некоторых людей овощ вызывает резкие скачки сахара в крови, которые препятствуют похудению. Кроме того, даже если не солить томаты, они все равно содержат в себе огромное количество солей, которые не утоляют голод, а наоборот, усиливают аппетит. Поэтому помидоры рискованно использовать даже в виде перекуса.

Самое главное правило, которое стоит запомнить всем худеющим и не только, гласит: калорийность и влияние продукта на вес зависит исключительно от количества съеденного. Поэтому дозируйте всю пищу, которая входит в ваш ежедневный рацион и с умом подходите к составлению меню.