За неприглядной дверью заброшенной конюшни скрывается загородный дом для отдыха

Ничего нет невозможного, если за работу берутся увлеченные, творческие люди, особенно, когда появляется возможность реализовать свою мечту. Как это сделали Карлос Алонсо и его сестра Камино, соучредители семейной архитектурной фирмы и представители одной большой семьи, мечтающей иметь загородный дом в сельской местности., где им приглянулась заброшенная …конюшня. И они не промахнулись с выбором, правда, пришлось немало повозиться, чтобы им начала завидовать вся округа.
За каменным фасадом и огромными дощатыми дверями скрывается удивительно современный интерьер (проект студии Abaton Architecture). | Фото: faircompanies.com.
Яркий пример того, как желание и креативность могут творить чудеса (проект студии Abaton Architecture).
Любой, кто уже пресытился яркими огнями и шумом городских улиц мечтает найти укромный уголок подальше от суеты и духоты, чтобы хоть на выходных расслабиться в окружении первозданной красоты. Не стало исключением и большое семейство Алонсо из Мадрида, в котором имеются даже собственные архитекторы, они то уж точно могут бы сделать место отдыха более привлекательным. Карлос и его сестра Камино, партнеры семейной архитектурной фирмы Abaton Architecture (и строительной компании заодно, чтобы не было проблем с реализацией проектов), соучредителями которой являются их брат и сестра, а также супруг Камино, не раз выезжали в дальние регионы в поисках подходящих проектов для студии и вариантов для собственного дома.
Что может быть лучше для городского жителя, чем убежище в таком раю (Испания).
В одну из таких поездок им посчастливилось наткнуться на заброшенную конюшню в сельской местности Эстремадуры (Испания), где преобладают дикие места и заброшенные фермы. Увидев каменное строение, которое ранее служило конюшней и коровником, творческий дуэт понял, что это то, что нужно. Несмотря на то, что не все представители семейства ожидали увидеть старую конюшню вместо презентабельной загородной резиденции с просторным дом, но Карлос и Камино даже в хозпостройке, расположенной высоко на холме, вдали от привычных коммуникаций (электричества, воды, канализации) и более чем далекую от общепринятого образа роскошного поместья, разглядели нечто большее чем конюшню. Энтузиасты своего дела сразу поняли, что старинное каменное здание, как нельзя лучше подойдет для реализации их планов, которые вмиг созрели прямо на месте.
Основательное каменное строение конюшни стало надежным загородным домом для большого и творческого семейства из Мадрида. | Фото: dearcult.blogspot.com.
Интересный факт: В пользу этого выбора говорил и тот факт, что в былые времена скотоводы умели правильно выбирать места, где устраивать пастбища, а если они осели, то это означало, что лучшего места для жизни было точно не найти. И в этом случае сбоя не произошло, бывшие владельцы интуитивно выбрали «правильный» участок под строительство конюшни, грамотно ее расположили, что и поспособствовало сохранности строения, а в последствии еще и стало большим плюсом для организации жилого пространства. Архитекторы были в восторге от прозорливости владельца ранчо, который выбрал исключительное место, где будет солнце, тепло и вода круглый год.
После трансформации старая конюшня сохранила каменные стены и полы, потрепанные временем потолочные балки и сельский колорит (Испания).
Единственным внешним ярким изменением стали огромные окна, но когда они закрыты ставнями, то сразу и не догадаешься, что за ними прячется (Испания).
Чтобы начинать преобразования, требовалось электричество поэтому в первую очередь установили солнечные батареи, которые позволили применять электроинструмент и не ограничивать рабочее время только светлым временем суток. Также были решены проблемы, связанные с водоснабжением. С помощью хитрой системы водовода, предусматривающую прокладку труб от двух ручьев, расположенных выше на горе (они зимой не промерзают), в доме появилась вода. Поскольку выше по течению воды никто не живет, достаточно оказалась отстойника и простейшего фильтра, чтобы воду можно было использовать не только для строительства и бытовых нужд, ее можно было пить, а также использовать для организации бассейна и прудов.
Бывший скотный двор с поилкой превратились в зону отдыха у бассейна-пруда (Испания).
Забегая наперед, авторы Novate.ru хотели бы отметить, что со временем предприимчивый Карлос установил две водяных турбины на потоки воды из ручья, идущие к дому, которые вырабатывают электроэнергию в зимнее время, когда солнечных дней недостаточно, чтобы обеспечить электричеством все нужды семейства. При этом была установлена система очистки сточных вод, которые поступают на орошение лугов, где до сих пор можно увидеть стада крупного рогатого скота и лошадей. Чему очень рады местные фермеры, в особенности владелец соседского ранчо Хосе Висенте Хименес – потомственный скотовод, чья семья владела этими землями не одну сотню лет. Его скот пасется на участке, поэтому он очень доволен тем, что семейство Алонсо спасло старую конюшню от неминуемого разрушения, а теперь еще и орошают луга.
Совершенный баланс старого и нового подчеркивается умелым дизайном и окружающей природой, открывающейся за огромными окнами (Испания). | Фото: homeadore.com.
Вокруг дома были сделаны пруды, которые подпитываются водой из горных ручьев (Испания).
Если же посмотреть, что удалось сделать из конюшни и скотного двора, то остается лишь восхищаться талантом молодого поколения семьи и их умением использовать то, что имеется. Новые владельцы, являющиеся и авторами проекта, сохранили большую часть здания старой конюшни, ведь оно было настолько основательным и продуманным, что оставалось лишь сделать перепланировку, прорубить оконные и дополнительные дверные проемы, а также укрепить каменную кладку цементным раствором, чтобы избежать каких-либо неожиданностей в будущем. При этом старая поилка на скотном дворе превратилась в водопад и пруды, рядом с которыми обустроили прекрасную зону отдыха под открытым небом. После того как проект был завершен, пруды увеличили, они теперь подходят к южному фасаду здания, являясь частью системы естественной вентиляции, позволяющей охлаждать внутреннее пространство загородной резиденции. Что совсем немаловажно в условиях испанского лета в горах, вдали от морского побережья.
Большое внутреннее пространство ограничили лишь вторым уровнем, где обустроили спальни (Испания).
В загородном доме все спальни оборудованы ванными комнатами (Испания).
Стоит отметить, что фасад по-прежнему остается каменным, сохраняя эксклюзивный сельский колорит. А если отойти от эстетики, то толстые каменные стены предохраняют внутреннее пространство от перегрева летом, а в зимний период спасают от холодов (при условии, что имеется источник тепла, конечно же). На южной стороне были добавлены большие окна с деревянными ставнями, которые пропускают много света, а в зимний период еще и прогревают воздух внутри дома, что позволяет экономить на обогреве и электричестве в дневное время. Ночью же ставни закрывают, чтобы сохранить тепло. А вот летом переживать по поводу южного остекление сильно не приходится, мало того, что длинный свес с крыши создает тень, так еще и пруд, подходящий прямо к дому, стал настоящим спасением. В особенности, когда через открытое окно проникает ветерок с гор, который, подхватывая влагу из пруда, делает воздух в помещении более приятным.
Жилое пространство сгруппировано вокруг огромного пространства, где предусмотрены гостиная, столовая, уединенные зоны отдыха и кухня (Испания).
Несмотря на первое впечатление, семейство Алонсо осталось довольно приобретением и трансформацией (Испания).
Если говорить о дизайне интерьеров, то здесь преобладают светлые тона и натуральные отделочные материалы. Никаких лишних вещей и предметов мебели, максимальная простота и функциональность каждой комнаты или общей зоны, где угадывается индустриальный стиль и японская эстетика, в которую просто влюблены авторы проекта. Эта увлеченность привела не только к минимализму, они включили природу почти в каждую комнату в доме: ванные комнаты с видом на внутренний дворик и его водопад, спальни с огромными панорамными окнами и с видом на роскошные каштаны или пасущийся скот. Не остались без масштабного остекления и общие зоны пользования – столовая, кухня и гостиная, окно (во всю стену) из которой выходит прямо на пруд.
