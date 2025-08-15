За неприглядной дверью заброшенной конюшни скрывается загородный дом для отдыха

За каменным фасадом и огромными дощатыми дверями скрывается удивительно современный интерьер (проект студии Abaton Architecture). | Фото: faircompanies.com.

Яркий пример того, как желание и креативность могут творить чудеса (проект студии Abaton Architecture).

Что может быть лучше для городского жителя, чем убежище в таком раю (Испания).

Основательное каменное строение конюшни стало надежным загородным домом для большого и творческого семейства из Мадрида. | Фото: dearcult.blogspot.com.

После трансформации старая конюшня сохранила каменные стены и полы, потрепанные временем потолочные балки и сельский колорит (Испания).

Единственным внешним ярким изменением стали огромные окна, но когда они закрыты ставнями, то сразу и не догадаешься, что за ними прячется (Испания).

Бывший скотный двор с поилкой превратились в зону отдыха у бассейна-пруда (Испания).

Совершенный баланс старого и нового подчеркивается умелым дизайном и окружающей природой, открывающейся за огромными окнами (Испания). | Фото: homeadore.com.

Вокруг дома были сделаны пруды, которые подпитываются водой из горных ручьев (Испания).

Большое внутреннее пространство ограничили лишь вторым уровнем, где обустроили спальни (Испания).

В загородном доме все спальни оборудованы ванными комнатами (Испания).

Жилое пространство сгруппировано вокруг огромного пространства, где предусмотрены гостиная, столовая, уединенные зоны отдыха и кухня (Испания).

Несмотря на первое впечатление, семейство Алонсо осталось довольно приобретением и трансформацией (Испания).