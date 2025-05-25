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10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

Миниатюристка Брук Ротшанк из Индианы (США) создаёт крошечные рисунки предметов, животных, растений, при этом воссоздавая их настолько детально и точно, что диву даёшься — как у неё хватает терпения на такой кропотливый труд!

Брук, профессиональная художница, — мама двух очаровательных деток, и, как всем мамам, ей иногда не хватало времени на большие работы.

Поэтому пока её дети были маленькими, она решила, что будет рисовать по одному маленькому рисунку в день в течение одного года.

Публикуем подборку восхитительных рисунков Брук.

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

По словам Брук, это было способом не потерять продуктивности и не поддаваться депрессии. «Создание этих ежедневных картинок научило меня относиться легче к тому, что я делаю. Я могла нарисовать что-то, и если мне это не нравилось — нет проблем — назавтра был ещё один шанс сделать это лучше, чем вчера!».

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

В зависимости от сложности, эти ежедневные картинки занимают у художницы от 45 минут до нескольких часов. Иногда Брук рисует по 2 ежедневные картинки в субботу, чтобы отдохнуть в воскресенье.

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

«Для сюжета я обычно выбираю тему, связанную с тем, что происходит в моей жизни в данный момент, — говорит художница, — это как маленькие сигналы, которые я посылаю во внешний мир, чтобы каждый, кто их заметил, мог истолковать по-своему».

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

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