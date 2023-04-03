Шондонг: как выглядит самая большая пещера в мире

Швейцарский фотограф Урс Цильманн (Urs Zihlmann) совершил пятидневное путешествие в Национальный парк Фонгня-Кебанг в провинции Куангбинь во Вьетнаме, где находится самая большая в мире пещера Шондонг. Её размеры поистине грандиозны.







Пещера Шондонг настолько огромна, что в ней может поместиться 40-этажный небоскрёб. Внутри пещеры сформировался особый климат и собственная атмосфера, в которой формируются облака.







На фото: ночёвка в палатках в пещере Шондонг.



Швейцарский фотограф Урс Цильманн делится впечатлениями о своём путешествии:

«Мне несказанно повезло, что мне выпала возможность отправиться на экскурсию в эту пещеру. Когда мы приблизились к входу в Шондонг, то увидели облака, которые появлялись из пещеры и воспаряли над лесом в её окрестностях. Нам пришлось спускаться 80 метров по отвесной скале с использованием тросов и снаряжения».







«Когда вы стоите на скользком грунте внутри огромной, тёмной каверны, то начинаете понимать, насколько же это удивительно. Вы ощущаете себя крошечным существом в этом огромном подземном раю неземной красоты. Вы чувствуете себя так, будто папали в другой мир».







Исследователь осматривает пещеру.



Путешествие к пещере потребует от вас значительной физической подготовки. Путь к пещере занимает полдня и пролегает через кишащие насекомыми джунгли. Несколько раз вам потребуется переходить реки вброд.







Каждый год пещеру могут посетить не более 450 человек. Туроператор Oxalis Adventures, который тесно сотрудничает с правительством, является единственной конторой, которая занимается организацией экскурсий в пещеру.



В пещере Шондонг побывало меньше людей, чем на вершине Эвереста. Это настоящее чудо природы.







Исследователи осматривают огромную тёмную каверну. Грунт под их ногами очень скользкий.







Эти снимки позволят вам оценить истинные масштабы пещеры.







Цильманн посетил пещеру в составе группы из более 40 человек в рамках организованного фото-тура, вдохновившись репортажами National Geographic.



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