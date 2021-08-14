Царственные узники: Тюрьма и казнь, настигавшие принцев и принцесс до всяких революций. Кадр из фильма *Человек в железной маске*.
Кажется, заключённый — самое бесправное существо на земле, а члены царских и королевских семей — напротив, и между этими двумя мирами не найти ничего общего. Но история знает немало случаев, когда царевичи и царевны, принцы и принцессы оказывались в заточении или вопреки тому, кем они рождены, или даже по причине того, чьи они дети.
Карлос Астурийский
Наследный принц Испании, сын короля Филиппа II и его первой жены, Карлос Астурийский с детства проявлял высокомерие, своеволие и жестокость. Он обожал раздавать под любым предлогом оплеухи и затычина придворным, требовал от слуг приносить ему кроликов и зажаривал зверьков заживо, избивал и порол служанок и доставляемых ему проституток. Когда король женился второй раз, Карлос воспылал страстью к мачехе — и некоторым казалось, что молодая женщина отвечала ему взаимностью. По меркам того времени, такая любовь считалась кровосмесительной, но Габсбургам к кровосмешению вообще было не привыкать.
Дон Карлос с детства отличался дурным характером и жестокостью.
Характер принца ухудшился, когда в семнадцать лет он упал с лестницы и сильно ударился головой. Головные боли сделали его очень раздражительным. Он издевался над окружающими ещё страшнее. Кроме того, к отцу он пылал ненавистью — возможно, на почве ревности — и собирался бежать в Нидерланды, чтобы воевать там против Испании.
Когда Филипп узнал о планах сына, терпение его окончательно лопнуло. Карлос был арестован и отправлен в тюрьму. Там бесноватый принц покончил с жизнью единственным приемлемым для католика способом — доведя себя до смерти аскезой. Он постился, отказываясь проглатывать что-либо, кроме льда, и сдирал с себя одежду. Здоровье у Карлоса было с детства очень слабым, так что и мучил себя он недолго, умерев в возрасте двадцати трёх лет. Молодая королева плакала так безутешно, что королю пришлось отдельно запретить ей так вызывающе скорбеть.
Несмотря на дурной нрав, Карлос вызывал у молодой королевы больше симпатий, чем его отец.
Император Иоанн и Брауншвейгское семейство
Несомненно, самый известный царственный узник в России — малолетний император Иоанн VI. Мальчик был правнуком Ивана V, старшего брата Петра I. Матерью его была великая княгиня Анна Леопольдовна, отцом — принц Антон Ульрих Брауншвейгский. Анна Иоанновна, дочь Ивана V, не желала, чтобы престол перешёл ветви Петра и назначила новорождённого племянника Ивана своим наследником. И умерла.
Вскоре после смерти Анны Иоанновны власть захватила устроившая переворот царевна Елизавета. Полуторагодовалого царя вместе с матерью и отцом сначала просто хотели выслать на родину Антона Ульриха, но позже Елизавета испугалась, что мальчика используют для нового переворота. Семью Ивана VI поселили под Ригой. После заговора против Елизаветы — который, однако, совершенно не лежал на совести Анны Леопольдовны и Антона Ульриха — семью перевезли сначала в Ораниенбург, потом в Холмогоры, где четырёхлетнего низложенного царя разместили отдельно от родителей и появившихся братьев и сестёр.
Портрет маленького императора Иоанна.
Надо сказать, что в самом начале, до появления новых детей, Елизавета предлагала Антону Ульриху покинуть страну, но он отказался оставлять жену и сына в вечном заточении и решил разделить с ними любые невзгоды. Правда, не останься он, и жена прожила бы куда больше — ведь умерла она от родильной горячки. Тем временем Елизавета изъяла из обращения все монеты с изображением маленького царя и переписала все бумаги так, чтобы его имя не упоминалось.
В шестнадцать лет, после очередного заговора, к которому Иван не имел отношения, его перевели в Шлиссельбург и поселили в ещё более суровых и аскетичных условиях, чем прежде. Теперь с ним запрещалось кому-либо вообще говорить, мебель в камере была крайне скудна, а из развлечений у арестанта была только Библия. По счастью, вопреки инструкциям, ещё в детстве кто-то из слуг обучил узника грамоте и рассказал, кто он.
Император Иоанн с матерью.
Иван постоянно читал Библию и мечтал стать монахом. Страже, тем временем, дали указ убить узника при любой попытке освобождения — даже если им покажут бумагу за подписью императрицы. Брауншвейгское семейство — Антон Ульрих с детьми — не знали ничего о судьбе Ивана и почти не имели новостей о внешнем мире. Они жили в небольшом домике с садом, откуда их не выпускали. Мать Ивана умерла, когда ему было шесть лет. Конечно же, низложенному императору ничего не сказали.
По легенде, Екатерина II, взойдя на престол, думала упрочить своё положение, взяв в мужья Ивана VI. Она посетила узника и говорила с ним. На вопрос, знает ли, кто он, юноша ответил, что он — император Иван. Но все остальные его ответы были так несвязны, что императрице он показался неадекватным, и от идеи свадьбы она отказалась. А через некоторое время Иоанна Антоновича зарезали при попытке освобождения. Причастна ли к этому Екатерина, спорят до сих пор.
Некоторые считают, что в одиночестве Иоанн начал сходить с ума, другие полагают, что он притворялся, чтобы выглядеть безобиднее.
Елизавета I, королева Англии, и Мария Стюарт, королева Шотландии
Две видные женщины эпохи королев, претендентки на наследие и титул покойного короля Генриха VIII, эти две женщина были настолько противоположны, насколько возможно. Мать Елизаветы, Анну Болейн, казнили практически просто по желанию её отца. Мать Марии, Мария де Гиз, была активным политическим игроком Европы. Елизавета считалась хладнокровной, Мария — весёлой и страстно любящей. Елизавета прожила некоторое время в заключении до того, как стать королевой Англии, Мария оказалась в заключении у Елизаветы после того, как потеряла корону Шотландии.
Когда умер любимый младший брат Елизаветы, на престол взошла сестра Елизаветы Мария Тюдор, ярая католичка. Опасаясь, что протестанты совершат переговор, используя принцессу Елизавету как знамя или даже призвав её в лидеры, Мария заточила двадцатилетнуюю сестру в Тауэр, а позже, в честь своей свадьбы, смилостивилась и отправила в ссылку. По счастью, и в тюрьме, и в ссылке с Елизаветой обращались как с принцессой и она не знала притеснений почти ни в чём — ей запрещено было только переписываться с кем-либо на воле.
Мария Тюдор подумывала казнить сестру, но под давлением министров поместила её в Тауэр.
Когда Елизавета всё же взошла на престол, Мария Стюарт заявила, что по католическим законам дочь Генриха VIII — незаконнорождённая, и, значит, у королевы Шотландии на престол Англии прав больше. Притязания Стюарт серьёзно испортили отношения между двумя женщинами — которые, к слову, приходились друг другу тётей и племянницей, но всё же именно у Елизаветы Мария стала искать убежища, когда потеряла шотландский престол и чуть не потеряла жизнь.
Елизавета отправила Марию в заточение — конечно, достойное королевской особы. Стюарт обслуживал целый штат горничных и кухарок, она получала новую одежду и хорошо питалась. Возможно, именно отсутствие лишений и скука заточения побудили Марию продолжить интриги после Елизаветы. Стюарт провела в заточении больше десяти лет, пока её подстрекательство к заговору и свержению тёти не вскрылось. Елизавета казнила неблагодарную пленницу.
Марию Стюарт обезглавили по приказу тёти.
Царевич Алексей
Долгое время Алексей был единственным сыном Петра I и ходил в звании наследника. Но новая, любимая, жена родила Петру второго сына, и царь стал давить на Алексея, чтобы тот ушёл в монахи. Алексей формально согласился, но, воспользовавшись случаем, бежал в Европу. Пётр как раз был болен, и царевич надеялся пересидеть у разом объявившихся союзников до его смерти, чтобы затем спокойно взойти на престол. В случае необходимости он вошёл бы в Россию с австрийской армией.
Пётр сумел хитростью выманить Алексея на родину. В России царевича принудили отказаться от притязаний на престол в пользу брата, а для верности судили как государственного изменника, бросив в тюрьму. Пробыл в заточении Алексей недолго. После очередных пыток он скончался.
Пётр не любил старшего сына прежде всего потому, что не любил его мать.
В официальном извещении о смерти Алексея утверждалось, что царевич умер от ужаса перед предстоящей казнью, но на смертном одре помирился с отцом и раскаялся в содеянном. Народная молва, однако, упорно обвиняла Петра в тайном убийстве сына. Пётр Петрович царём так и не стал — умер в четыре года. На престол взошёл сын Алексея и сделал всё для реабилитации своего отца.
Надо сказать, даже советская мотогонщица Наталья Андросова — последняя из царской семьи Романовых в России — была внучкой царственной узника, чья жизнь, по счастью, прошла не в тюрьме, а в ссылке.
Текст: Лилит Мазикина
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