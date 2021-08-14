Царственные узники: Тюрьма и казнь, настигавшие принцев и принцесс до всяких революций. Кадр из фильма *Человек в железной маске*.

Карлос Астурийский

Дон Карлос с детства отличался дурным характером и жестокостью.

Несмотря на дурной нрав, Карлос вызывал у молодой королевы больше симпатий, чем его отец.

Император Иоанн и Брауншвейгское семейство

Портрет маленького императора Иоанна.

Император Иоанн с матерью.

Некоторые считают, что в одиночестве Иоанн начал сходить с ума, другие полагают, что он притворялся, чтобы выглядеть безобиднее.

Елизавета I, королева Англии, и Мария Стюарт, королева Шотландии

Мария Тюдор подумывала казнить сестру, но под давлением министров поместила её в Тауэр.

Марию Стюарт обезглавили по приказу тёти.

Царевич Алексей

Пётр не любил старшего сына прежде всего потому, что не любил его мать.