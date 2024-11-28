Мог ли выжить легионер, сражавшийся в первом ряду

Большое количество времени люди вступали в сражения строем, а не обычной толпой. Кто придумал такую тактику, доподлинно неизвестно. Но война строем была актуальна вплоть до XIX века. На этот момент изобрели дальнобойные орудия и военным пришлось теперь применять рассыпной строй. Первые ряды были самыми уязвимыми, был ли шанс у легионера выжить, когда он вступал в бой один из первых?
Римский легионер / Фото: iz.ru
Можно подумать, что легионер, который шел в первом строю, имел мало шансов на выживание, но в эпоху античности, было все наоборот.
Долгое время основным боевым строем являлась фаланга. Суть в том, что бойцы делали огромное количество щитов и ставили их перед противником. Дальше они вытаскивали копья, которые не давали врагу подобраться на расстояние удара меча. Когда в бою в таком строю появилась бреш, то противник мог легко поразить фалангу и это вело к поражению.
Именно по этой причине в первые ряды ставили самых смелых и дисциплинированных воинов. Им выдавали самые лучшие доспехи. У них был не только большой щит, но и кираса, а их конечности закрывали поножи и наручи. Греческий гоплит носил на своей голове сплошной шлем, он обеспечивал защиту. Но у такого шлема был и недостаток, ведь у воина был ограничен обзор. Он видел только то, что было впереди него. Именно во время боя много головой вертеть не надо было. Когда бой заканчивался, шлем задвигали на затылок.
Римские легионеры в доспехах / Фото: bangkokbook.ru
Основной ударной силой фаланги являлись длинные копья. Они формировали строй. Как только боец в первом ряду получал ранение, то его мгновенно оттаскивали назад и закрывали брешь другим воином. Целиком поменять первый ряд не представлялось возможным. Чтобы провернуть такой трюк, нужно было, чтобы фаланга вышла из сражения. Если этого не сделать, то противник легко бы нанес удар в то время, когда один ряд начал бы смену другого.
Чуть позднее римские легионы смогли нейтрализовать этот недостаток. Легионеры держали строй в форме прямоугольника в составе манипулы, которая была из двух центурий. Одна центурия обычно насчитывала в себе 60-100 военных. Сама манипула являлась определенной минимальной тактической единицей. Традиционно манипулы подходили к полевому сражению в шахматном порядке. Такая система позволяла обеспечить возможность оперативного перемещения по местности. Ведь сплошной фаланги в таком случае не было. Как только начиналось сражение, манипулы смыкались и заполняли все пустые промежутки.
Римские легионеры в строю / Фото: stihi.ru
Тяжелые дротики — пилумы были главным оружием Римского легиона, этим они отличались от фаланги. У каждого легионера было минимум по два пилума. Как только они вступали в бой, то бросали их по команде в противника. Пилумы оперативно передавали в первые ряды по определенной цепочке. Когда противник подходил к римским легионерам, то на них обрушивался ливень из дротиков.
Такие дротики легко могли разрушить любой щит, сделанный из дерева. Если вдруг, противник не получил увечий, то дротик был тяжелый и сражаться с ним и со щитом было довольно сложной задачей. Тогда противник вынужден был кидать свои щиты и сражаться без них. Такая тактика приносила огромное преимущество до самого начала боя.
Легионеры в бою / Фото: furman.top
Центурии состояли из рядов солдат по 10 человек. Все они смотрели в затылок друг другу. Как только центурион отдавал команду, то легионер в первом ряду мог отойти назад, таким образом, уступая место другому воину. Такая ротация описана в древнеримских трактатах, посвященных военной тематике.
Легионеры слушают приказ командира / Фото: sneg.top
Ротация помогала римлянам довольно долго сражаться, ведь солдатам в таком случае дают отдохнуть и это преимущество легионеры использовали отлично.
Если в бою были самые обычные ситуации, то легионер из первого ряда, по сути имел такие же шансы на выживание, как и другие воины. Его также могли ранить или убить, как и всех других. Бывали и исключения, ведь противник, который активно использовал тяжелую артиллерию на поле боя, мог легко сломить первые ряды легионеров.
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