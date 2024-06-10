15 лайфхаков, которые подскажут, как расширить функции кофеварки

Кофеварка предназначена для кофе, НО...

1. Приготовить сосиски для хот-догов

Новости СМИ2 В кофеварке можно приготовить сосиски для хот-догов.

2. Приготовить рис

В кофеварке можно приготовить рис.

3. Сварить кукурузу в початках

В кофеварке можно сварить кукурузу в початках.

4. Отварить яйца

В кофеварке можно отварить яйца.

5. Сделать шоколадное фондю

В кофеварке можно сделать шоколадное фондю.

6. Приготовить лапшу

В кофеварке можно приготовить лапшу.

7. Приготовить чечевицу

В кофеварке можно приготовить чечевицу.

8. Приготовить курицу

В кофеварке можно приготовить курицу.

9. Приготовить картофельное пюре

В кофеварке можно приготовить картофельное пюре.

10. Приготовить засахаренные орехи

В кофеварке можно приготовить засахаренные орехи.

11. Приготовить блины

В кофеварке можно приготовить блины.

12. Приготовить рыбу

В кофеварке можно приготовить рыбу.

13. Приготовить овощи на пару

В кофеварке можно приготовить овощи на пару.

14. Приготовить карамель

В кофеварке можно приготовить карамель.

15. Заварить чай

В кофеварке можно заварить чай.