15 лайфхаков, которые подскажут, как расширить функции кофеварки

Кофеварка предназначена для кофе, НО...
Казалось бы, кофеварка предназначена только для одной задачи - варить кофе. На самом деле, ее можно использовать и альтернативными способами. О том, как превратить самую обычную кофеварку в многофункциональный кухонный девайс мы расскажем в этом обзоре.
1. Приготовить сосиски для хот-догов
В кофеварке можно приготовить сосиски для хот-догов.
Нужно около 7 стаканов воды и можно будет приготовить пару хот-догов в течение 30 минут. Нужно только разморозить сосиски заранее.
2. Приготовить рис
В кофеварке можно приготовить рис.
Это можно сделать настолько легко, что поневоле поверишь - кофеварка на самом деле предназначена для этого. Просто нужно добавить 1/2 чашку риса на человека и оставить его вариться в течение примерно 10 минут.
3. Сварить кукурузу в початках
В кофеварке можно сварить кукурузу в початках.
Примерно через 8 минут в кофейнике кукуруза станет нежной и сладкой. А пока доешь кочан, сварится следующий.
4. Отварить яйца
В кофеварке можно отварить яйца.
Все просто: налить воды, положить в нее яйца. И подождать всего около 8 минут.
5. Сделать шоколадное фондю
В кофеварке можно сделать шоколадное фондю.
Нужно разогреть сливки в кофеварке и примерно через 15 минут добавить немного шоколада. Затем это все варить еще 10 минут.
6. Приготовить лапшу
В кофеварке можно приготовить лапшу.
Чтобы быстро приготовить лапшу, ее можно положить в кофейник. Специи же засыпаются в фильтр (туда, куда обычно засыпают кофе).
7. Приготовить чечевицу
В кофеварке можно приготовить чечевицу.
Чечевица, как известно, быстро готовится в горячей воде. Пожалуй, это идеально для экспериментов с кофейником.
8. Приготовить курицу
В кофеварке можно приготовить курицу.
Нужно положить курицу в кофейнике и частично покрыть ее водой. Затем добавите приправы и включить кофеварку. Примерно через 15 минут курицу нужно перевернуть.
9. Приготовить картофельное пюре
В кофеварке можно приготовить картофельное пюре.
Остатки бульона от курицы не нужно выбрасывать. К ним можно добавить масло и молоко, после чего разогреть эту смесь в течение приблизительно минуты. Вуаля — готов гарнир для картофельного пюре.
10. Приготовить засахаренные орехи
В кофеварке можно приготовить засахаренные орехи.
Орехи пекан, корица, сахар, вода и немного специй. Это все, что нужно, чтобы сделать просто вкуснейшие засахаренные орехи.
11. Приготовить блины
В кофеварке можно приготовить блины.
Предварительно нужно покрыть основание кофеварки (горелку) какой-то антипригарной фольгой. После этого на фольге можно будет готовить блины.
12. Приготовить рыбу
В кофеварке можно приготовить рыбу.
Как и в случае с курицей, придется переворачивать лосося. Это означает, что его нужно лишь частично погружать в воду в кофеварке и переворачивать примерно через 15 минут.
13. Приготовить овощи на пару
В кофеварке можно приготовить овощи на пару.
Какой гарнир подойдет к лососю лучше, чем овощи. На самом деле, это можно даже готовить параллельно. Просто нужно поместить овощи в корзинке над кофеваркой в то время, как готовится лосось.
14. Приготовить карамель
В кофеварке можно приготовить карамель.
Сначала нужно добавить масло в кофеварку. После того, как оно растает, следует добавить какао, сахар и сироп. Если оставить эту смесь примерно на 45 минут, получится карамель.
15. Заварить чай
В кофеварке можно заварить чай.
Кто сказал, что кофеварка не подходит для того, чтобы делать чай. Просто нужно поместить листья чая в фильтр и заваривать воду, как будто делаешь кофе.
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