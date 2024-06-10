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15 лайфхаков, которые подскажут, как расширить функции кофеварки


Кофеварка предназначена для кофе, НО...

Кофеварка предназначена для кофе, НО...

Казалось бы, кофеварка предназначена только для одной задачи - варить кофе. На самом деле, ее можно использовать и альтернативными способами. О том, как превратить самую обычную кофеварку в многофункциональный кухонный девайс мы расскажем в этом обзоре.

1. Приготовить сосиски для хот-догов


В кофеварке можно приготовить сосиски для хот-догов.

В кофеварке можно приготовить сосиски для хот-догов.

 

Нужно около 7 стаканов воды и можно будет приготовить пару хот-догов в течение 30 минут. Нужно только разморозить сосиски заранее.

2. Приготовить рис


В кофеварке можно приготовить рис.

В кофеварке можно приготовить рис.

 

Это можно сделать настолько легко, что поневоле поверишь - кофеварка на самом деле предназначена для этого. Просто нужно добавить 1/2 чашку риса на человека и оставить его вариться в течение примерно 10 минут.

3. Сварить кукурузу в початках


В кофеварке можно сварить кукурузу в початках.

В кофеварке можно сварить кукурузу в початках.

 

Примерно через 8 минут в кофейнике кукуруза станет нежной и сладкой. А пока доешь кочан, сварится следующий.

4. Отварить яйца


В кофеварке можно отварить яйца.

В кофеварке можно отварить яйца.

 

Все просто: налить воды, положить в нее яйца. И подождать всего около 8 минут.

5. Сделать шоколадное фондю


В кофеварке можно сделать шоколадное фондю.

В кофеварке можно сделать шоколадное фондю.

 

Нужно разогреть сливки в кофеварке и примерно через 15 минут добавить немного шоколада. Затем это все варить еще 10 минут.

6. Приготовить лапшу


В кофеварке можно приготовить лапшу.

В кофеварке можно приготовить лапшу.

 

Чтобы быстро приготовить лапшу, ее можно положить в кофейник. Специи же засыпаются в фильтр (туда, куда обычно засыпают кофе).

7. Приготовить чечевицу


В кофеварке можно приготовить чечевицу.

В кофеварке можно приготовить чечевицу.

 

Чечевица, как известно, быстро готовится в горячей воде. Пожалуй, это идеально для экспериментов с кофейником.

8. Приготовить курицу


 
В кофеварке можно приготовить курицу.

В кофеварке можно приготовить курицу.

 

Нужно положить курицу в кофейнике и частично покрыть ее водой. Затем добавите приправы и включить кофеварку. Примерно через 15 минут курицу нужно перевернуть.

9. Приготовить картофельное пюре


В кофеварке можно приготовить картофельное пюре.

В кофеварке можно приготовить картофельное пюре.

 

Остатки бульона от курицы не нужно выбрасывать. К ним можно добавить масло и молоко, после чего разогреть эту смесь в течение приблизительно минуты. Вуаля — готов гарнир для картофельного пюре.

10. Приготовить засахаренные орехи


В кофеварке можно приготовить засахаренные орехи.

В кофеварке можно приготовить засахаренные орехи.

 

Орехи пекан, корица, сахар, вода и немного специй. Это все, что нужно, чтобы сделать просто вкуснейшие засахаренные орехи.

11. Приготовить блины


В кофеварке можно приготовить блины.

В кофеварке можно приготовить блины.

 

Предварительно нужно покрыть основание кофеварки (горелку) какой-то антипригарной фольгой. После этого на фольге можно будет готовить блины.

12. Приготовить рыбу


В кофеварке можно приготовить рыбу.

В кофеварке можно приготовить рыбу.

 

Как и в случае с курицей, придется переворачивать лосося. Это означает, что его нужно лишь частично погружать в воду в кофеварке и переворачивать примерно через 15 минут.

13. Приготовить овощи на пару


В кофеварке можно приготовить овощи на пару.

В кофеварке можно приготовить овощи на пару.

 

Какой гарнир подойдет к лососю лучше, чем овощи. На самом деле, это можно даже готовить параллельно. Просто нужно поместить овощи в корзинке над кофеваркой в то время, как готовится лосось.

14. Приготовить карамель


В кофеварке можно приготовить карамель.

В кофеварке можно приготовить карамель.

 

Сначала нужно добавить масло в кофеварку. После того, как оно растает, следует добавить какао, сахар и сироп. Если оставить эту смесь примерно на 45 минут, получится карамель.

15. Заварить чай


В кофеварке можно заварить чай.

В кофеварке можно заварить чай.

 

Кто сказал, что кофеварка не подходит для того, чтобы делать чай. Просто нужно поместить листья чая в фильтр и заваривать воду, как будто делаешь кофе.

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