На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива?

Немало копий было сломано в спорах о том, при какой скорости автомобиля расход горючего будет оптимальным. Еще сложнее определить, на какой скорости у автомобиля потребление топлива будет сведено к минимуму. Самые остроумные наверняка пошутят о том, что по-настоящему «минимальный» расход будет только при скорости равной 0 км/ч.
Расход топлива автомобиля – далеко не последний вопрос, который интересует многих отечественных водителей при выборе для себя новенькой «ласточки». Объемы потребляемого топлива могут весьма сильно меняться в зависимости от конкретного типа автомобиля и используемого в нем двигателя. Кроме того, на расход сильно влияет техническое состояние автомобиля и (конечно же) манера езды, которую выбирает водитель. В первую очередь сказывается скоростной режим. Вся соль заключается в том, что расход топлива значительно возрастает у любого автомобиля в моменты торможения и набора скорости. Именно поэтому во время движения по шоссе автомобили (как правило) потребляют топлива на порядок меньше, чем во время езды по городу. Еще больше увеличивается расход топлива, если в момент торможения или разгона на коробке передач была установлена низшая ступень. Таким образом, минимальный расход будет на минимальном газу при как можно более высокой передаче. Важно понимать, что в первую очередь расход горючего зависит от оборотов двигателя. Меньше всего бензина (или солярки) будет тратиться при небольших оборотах на уже упомянутой высокой передаче.минимального расхода горючего может колебаться от 100-150 км/ч. Нужно ли говорить о том, что такой скоростной режим поддерживать фактически не представляем возможным. При этом для большинства бюджетных автомобилей с не очень сильным агрегатами оптимальная скорость с точки зрения потребления горючего составит 60-80 км/ч. Это не много для движения по шоссе, однако в городе такую скорость поддерживать все-таки сложно. Лучше, что можно сделать в населенном пункте – это постараться избегать участков пути, где скорость потока проседает до 20 км/ч (и ниже).
