С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шиляева
    После гибели моей любимой Симочки-голой хохлатой я мечтаю о такой же или чихуахуа. Но не знаю где приобрести.......Чихуахуа: кто и з...
  • Grandad
    Автор не знает, что кроме соды пищевой еще была сода каустическая, которую использовали при стирке грязных вещей.Зачем обжаривать ...
  • Maxim
    Есть у меня испанская бейсболка, причем корпоративная, так этот передний выступ - на ней сшит, типо шапка-испанка.. Д...Что за странный ш...

На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива?

Немало копий было сломано в спорах о том, при какой скорости автомобиля расход горючего будет оптимальным. Еще сложнее определить, на какой скорости у автомобиля потребление топлива будет сведено к минимуму. Самые остроумные наверняка пошутят о том, что по-настоящему «минимальный» расход будет только при скорости равной 0 км/ч.

В действительности же автомобили на разных скоростях будут иметь разный расход. Обусловлено это в первую очередь тем, что все они используют разные двигатели. На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива?

На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива? Расход топлива автомобиля – далеко не последний вопрос, который интересует многих отечественных водителей при выборе для себя новенькой «ласточки». Объемы потребляемого топлива могут весьма сильно меняться в зависимости от конкретного типа автомобиля и используемого в нем двигателя. Кроме того, на расход сильно влияет техническое состояние автомобиля и (конечно же) манера езды, которую выбирает водитель. В первую очередь сказывается скоростной режим. На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива? Вся соль заключается в том, что расход топлива значительно возрастает у любого автомобиля в моменты торможения и набора скорости. Именно поэтому во время движения по шоссе автомобили (как правило) потребляют топлива на порядок меньше, чем во время езды по городу. Еще больше увеличивается расход топлива, если в момент торможения или разгона на коробке передач была установлена низшая ступень. Таким образом, минимальный расход будет на минимальном газу при как можно более высокой передаче. На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива? Важно понимать, что в первую очередь расход горючего зависит от оборотов двигателя. Меньше всего бензина (или солярки) будет тратиться при небольших оборотах на уже упомянутой высокой передаче.
И здесь уже много зависит от характеристик двигателя. Например, для бензинового агрегата с отдачей 300 лошадиных сил, «оптимальная» скорость для минимального расхода горючего может колебаться от 100-150 км/ч. Нужно ли говорить о том, что такой скоростной режим поддерживать фактически не представляем возможным. На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива? При этом для большинства бюджетных автомобилей с не очень сильным агрегатами оптимальная скорость с точки зрения потребления горючего составит 60-80 км/ч. Это не много для движения по шоссе, однако в городе такую скорость поддерживать все-таки сложно. Лучше, что можно сделать в населенном пункте – это постараться избегать участков пути, где скорость потока проседает до 20 км/ч (и ниже). На какой скорости автомобиля минимальный расход топлива?


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх