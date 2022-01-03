Как удалить ржавчину при помощи пищевой соды

Как быстро удалить ржавчину.
Существует один очень специфический, но весьма действенный способ избавить металлическую деталь от ржавчины при помощи соды. Процедура особенно легко дастся тем, кто уже порядком соскучился по химическим опытам в школе.
Нам понадобится
Берем соду и начинаем процесс.
Для реализации данного метода очистки поверхности от ржавчины потребуется пищевая сода. Нужно будет приготовить концентрат в соотношении 400 г на 10 литров воды (с пропорциями можно поэкспериментировать). Понадобится также пластиковое ведро, источник постоянного тока на 12 В, металл-донор, на который перекочует ржавчина, вода и медные провода.
Подготовка
В целом ничего сложного.
Соединяем минусовыми проводами источник питания и детали, с которых нужно убрать ржавчину. Металл, на который будет переноситься ржавчина – к плюсовым. Теперь наполняем ведро водой и опускаем туда чистые детали. Важно проследить за надежностью креплений, дабы избежать короткого замыкания. После этого добавляем в воду пищевую соду и перемешиваем. Затем опускаем те детали, которые надо очистить. Помним, что нельзя допустить короткого замыкания.
Процесс
Начинается работа с этого.
Процесс очищения происходит за счет электролиза. Вода с содой – это электролит, который при помощи тока вызывает химическую реакцию. Занимает процесс очистки от 2 до 6 часов. Процесс можно повторять до нескольких раз, если результат не устраивает. При проведении «опыта» помним о соблюдении техники безопасности при работе с электричеством.
Все очень просто, на самом-то деле.
Схема процесса:
Вот как выглядит процесс.
Видео
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