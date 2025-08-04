7 привычек, которые с головой выдают людей, живших в Советском Союзе

В Советском Союзе даже макароны ели с хлебом
Оказывается, человека, который рос и воспитывался в Советском Союзе, выдают некоторые привычки и черты характера. Одни из них вызывают у нас лишь изумление или снисходительную улыбку, а вот другие являются весьма полезными, поэтому их смело можно перенимать.
Привычка 1: Выставлять старые вещи на балкон
Балкон превратился в кладовку. / Фото: media-digital.ru
Современные квартиры, как и советские хрущевки, редко отличаются большими габаритами и практически никогда не оснащаются отдельными кладовками. Но ведь где-то нужно хранить старые вещи, которые когда-нибудь обязательно пригодятся, правда? Вот здесь и приходит на помощь балкон. Спортивный инвентарь, банки для консервации, средства для уборки, неработающая техника, картонные коробки – чего тут только нет!
А может, уже давно пора перебрать весь этот хлам, выбросить ненужное, а для вещей, которые еще пригодятся, найти другое место для хранения? Ту же гладильную доску можно задвинуть за шкаф, швабру и веник с длинной ручкой повесить на дверцу «бытового» шкафчика и т.д. Что касается балкона, то его следует использовать как дополнительную комнату. Организуйте там кабинет, игровую для ребенка, зону отдыха с маленьким диванчиком и журнальным столиком. Только представьте, как приятно будет вечером выйти на собственный балкон, сесть на мягкий диван и выпить чашечку кофе, любуясь закатом…
Привычка 2: Хранить пакеты
О пакете с пакетами уже придумали сотни шуток – особенно потешаются те люди, которые видят в этой привычке тягу к излишней экономии: «У тебя что, нет денег на десяток полиэтиленовых пакетов?», – спрашивают они. Но зачем выбрасывать то, что в любой момент может пригодиться? Как минимум, один из больших пакетов можно использовать в качестве мусорного, когда они закончатся, а в маленькие расфасовать продукты, чтобы их было удобнее хранить в шкафчике или в холодильнике.
Кроме того, нежелание выбрасывать старые пакеты и покупать новые является проявлением заботы об экологии. Даже если вы не состоите в партии зеленых, можно сделать вот такой небольшой вклад в защиту окружающей среды.
Привычка 3: Чинить, даже если пора выбросить
В СССР разбитую посуду склеивали. / Фото: adi19.ru
В Советском Союзе был дефицит не только вещей и продуктов, но также нормальной зарплаты. Зарплаты большинства людей едва хватало на то, чтобы одеться, обуться и хотя бы немного заполнить холодильник. У них не было возможности каждый месяц покупать новые штаны, потому что на старых появилось пятно, или выбрасывать порванные колготки. Советские хозяйки в совершенстве владели навыками кройки и шитья, постоянно изобретали новые лайфхаки, которые помогали вывести пятна или вернуть вещи первоначальный цвет.
Точно так же поступали и с бытовой техникой – ее чинили «до посинения», в надежде, что старенький телевизор прослужит еще хотя бы год. Наверное, именно поэтому у наших родителей, бабушек и дедушек до сих пор можно найти дома какие-то приборы, перевязанные изолентой. Треснутую или разбитую посуду тоже не выбрасывали – ее склеивали при помощи полиэтиленовой пленки. Нужно было хорошо прогреть места изломов, поместить между ними пленку и прочно прижать части разбитой посуды. Говорят, что это помогало.
В современном мире нет такой жесткой необходимости чинить вещи – можно в любой момент отправиться в магазин и купить другую. Но ведь не зря сейчас в моде апсайклинг – вторичное использование материалов и вещей. Например, порванные джинсы можно обрезать и сделать шорты, а старыми колготками набить диванную подушку.
Привычка 4: Покупать «праздничную» посуду
Праздничную посуду хранили в серванте. / Фото: design-homes.ru
В советское время благополучие, достаток и высокий статус можно было определить по наличию дома хрусталя, столовых и чайных сервизов, привезенных из-за границы. Именно поэтому, если человеку везло стать обладателем такой шикарной вещи, он хранил ее как зеницу ока, чтобы ненароком не разбить. Вазы, салатницы, бокалы, сервизы стояли в сервантах за стеклянными дверцами как выставочные экземпляры в музее. Их доставали и использовали по назначению исключительно по праздникам или когда приходили в гости.
Признавайтесь – на вашей кухне тоже есть отдельная полка для «праздничной» посуды? А каждый день вы едите из простенькой, которую уже давно пора выбросить? Предлагаем не откладывать красивые вещи на потом – используйте их сейчас! Только представьте, какими красивыми будут ежедневные трапезы, если выставлять на стол элегантную посуду! Кроме того, она обязательно будет поднимать вам настроение на целый день.
Привычка 5: Накрывать огромный стол на праздники
Праздничный стол обычно ломился от еды. / Фото: oktja.ru
Эта привычка сохранилась у многих современных хозяек. Страх, что люди останутся голодными, а потом за глаза будут обсуждать, какие жадные или нищие хозяева, раз не смогли нормально покормить своих гостей, был одним из самых сильных. Также шикарное застолье в СССР было отличной возможностью продемонстрировать высокий статус: мол, даже несмотря на дефицит, мы смогли достать все необходимые продукты и приготовить из них роскошные блюда.
Сейчас к этой привычке уже можно относиться скептически. Только вспомните новогодние праздники, когда столы ломятся, никто почти ничего не ест, и потом в мусорном ведре оказывается не только куча еды, но также ваше время и усилия, потраченные на приготовления десятков блюд. Друзья и родственники приходят к вам отдохнуть, пообщаться, развлечься, а не есть тазиками салаты. Пожалейте себя и продукты.
Привычка 6: Есть все с хлебом
Любые блюда всегда подавались с хлебом. / Фото: moe-online.ru
Каши, жареный картофель, салаты, яичница – все полагалось есть с хлебом. Не были исключением даже те блюда, которые, по сути, сами являлись хлебом, потому что были сделаны из такой же муки. Речь идет о макаронах, пельменях, варениках и прочих популярных советских кушаньях.
Понять, откуда взялась привычка, несложно: люди преимущественно работали на заводах, фермах, в шахтах – то есть в тех местах, которые предполагали тяжелый физический труд. И чтобы сил хватало на полный рабочий день, они нуждались в дешевом источнике углеводов и калорий, который бы насыщал их энергией. Немалую роль сыграл и дефицит – нехватка продуктов и отсутствие разнообразия в ежедневном меню привели к появлению присказки «Ешь с хлебом, а то не наешься!». И правда, наесться супом из консервированной рыбы было весьма затруднительно.
В наши дни необходимость есть все с хлебом отпала. Да и согласитесь – он сильно перебивает вкус основного блюда. Однако избавиться от привычки, которая формировалась не то, что годами – десятилетиями, очень сложно. Поэтому каждый раз, когда мы идем в магазин, мы обязательно покупаем пару батонов.
Привычка 7: Делать ремонт десятилетиями
Плакат из Советского Союза. / Фото: abino.ru
Начинаем со спальни, а когда дело доходит до прихожей, в спальне уже пора делать новый ремонт, потому что пройдет лет десять. В Советском Союзе это было нормальной практикой: все нужные стройматериалы сразу не купишь, сознательных рабочих, которые будут действительно работать, а не делать вид, не найдешь. А заниматься ремонтом самостоятельно нет времени, потому что на него нужно зарабатывать. Вот и получалось, что наши родители, бабушки и дедушки жили в вечном ремонте, в надежде, что через год или два точно смогут накопить денег и, например, покрасить стены в гостиной.
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