Высокие грядки из шифера — практичное решение для дачи. Пошаговый процесс строительства

В данном обзоре рассмотрим пошагово процесс строительства высоких грядок на дачном участке. В качестве основного материала будем использовать плоский шифер.

Размеры грядок — на ваше усмотрение, в зависимости от свободной площади на участке, которую вы готовы выделить под огород.

В нашем случае грядки будут иметь размер 4,5 метра в длину и 0,75 метров — в ширину. Высота борта грядки — 33 см.

Помимо плоского шифера, нам также потребуется профильная труба, из которой будет свариваться каркас для грядки.

В качестве опор выступают четыре пары ножек, установленных друг от друга на расстоянии 1,5 м.

Обратите внимание: основной каркас изготавливается из профтрубы 20х20 мм, а две центральных пары ножек — из профиля 20х40 мм.

Пошаговый процесс изготовления высокой грядки

Первым делом необходимо нарезать заготовки из профильной трубы и сварить металлический каркас для грядки. Используется квадратный профиль 20х20 мм.

Две центральных пары ножек изготовлены из прямоугольной профтрубы размером 40х20 мм не просто так. Нужны они для того, чтобы удобнее было стыковать листы шифера.

После сварки необходимо обязательно зачистить сварочные швы, чтобы листы шифера плотно прилегали к каркасу.

На следующем этапе надо будет покрасить каркас. Для покраски лучше всего использовать краску по ржавчине — такое защитное покрытие дольше прослужит.

Прежде чем приступать к установке металлического каркаса, необходимо подготовить участок — убрать весь мусор и разровнять. Потом устанавливаем по уровню окрашенные каркасы.

Приступаем к изготовлению бортов грядок

Лист плоского шифера имеет размер 1Х1,5 м. Его нужно будет разрезать на три части шириной по 33 см. В результате у нас получатся борта грядки размером 1,5х0,33 м.

Три борта пойдут на обшивку одной стороны грядки. Торцы грядки обшиваются двумя кусками шифера размером 0,75х0,33 м (для этого мы просто разрезаем пополам кусок 1,5Х0,33 м).

При резке шифера болгаркой необходимо использовать средства защиты (маску и респиратор). Сам лист шифера перед резкой нужно обязательно смочить водой, чтобы было меньше пыли.

Если есть возможность, лучше распиливать листы шифера не болгаркой, а ручной дисковой пилой — это будет и удобнее, и быстрее.

Сборка конструкции

В завершении останется только прикрутить листы шифера к металлическому каркасу. Для крепления используются кровельные саморезы с прорезиненной шайбой.

Подробно о том, как сделать на дачном участке высокие грядки из шифера, можно посмотреть на видео ниже. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «ЖКВ_Саморучка».