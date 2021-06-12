Как 50-летний преподаватель университета стал моделью: Пип Джентльмен

Пип стал моделью незадолго до своего 50-летия.

Вот уже 4 года Пип регулярно снимается в креативных фотосессиях.

Пип в обычной жизни.

Пип живет и работает в Англии.

The Godfather and Ambassador for The Bearded Rapscallion.

Классический портрет.

Основная деятельность Пипа - преподавание.

Пип Джентльмен.

Пип решил не работать с агентством, а самостоятельно выбирать фотографов.

54-летний преподаватель университета.

Пип говорит, что не сталкивался с дискриминацией в мире моды.

«Фотографы нанимают меня из-за того, как я выгляжу, и мой возраст для них служит скорее плюсом, так как позволяет им сделать более характерные портреты».

Тело Пипа покрыто цветными татуировками.

Пипу нравится работать с креативными фотографами.

Пип не относится к съемкам с излишней серьезностью.

«Главное, чтобы и для модели, и для фотографа было поле для творчества».

Пип Джентльмен.

Pip The Gentleman.

The Adventures of a gentleman traveller.

54-летняя модель.

Пип из Хаддерсфилда.

Пип Джентльмен.