Как 50-летний преподаватель университета стал моделью: Пип Джентльмен

Пип стал моделью незадолго до своего 50-летия.

Вот уже 4 года Пип регулярно снимается в креативных фотосессиях.

Пип в обычной жизни.

Пип живет и работает в Англии.

The Godfather and Ambassador for The Bearded Rapscallion.

Классический портрет.

Основная деятельность Пипа - преподавание.

Пип решил не работать с агентством, а самостоятельно выбирать фотографов.

54-летний преподаватель университета.

Пип говорит, что не сталкивался с дискриминацией в мире моды.

«Фотографы нанимают меня из-за того, как я выгляжу, и мой возраст для них служит скорее плюсом, так как позволяет им сделать более характерные портреты».

Тело Пипа покрыто цветными татуировками.

Пипу нравится работать с креативными фотографами.

Пип не относится к съемкам с излишней серьезностью.

«Главное, чтобы и для модели, и для фотографа было поле для творчества».

Pip The Gentleman.

The Adventures of a gentleman traveller.

54-летняя модель.

Пип из Хаддерсфилда.

Пип Джентльмен.

Пип работает в университете города Хаддерсфилд в Англии, и до 50 лет мысль об участии в модельном бизнесе даже не приходила ему в голову. Однако в тот год, как раз накануне его юбилея , к Пипу подошли двое студентов с просьбой принять участие в фотосессии для их проекта. Проект был посвящен моде джентльменов среднего возраста, и от этого проекта зависели их оценки последнего года обучения.«Я согласился, и понеслось», — вспоминает Пип. Одно из модельных агентств увидело фотографии Пипа и созвонилось с ним. Он заключил контракт. «Я всегда очень ненапряжно относился к этому, это не является основным моим источником для денег, поэтому я не беспокоюсь, есть ли там у меня работа или нет. Для меня это как дополнительная возможность побыть креативным и заодно раздобыть себе немного денег на чай».В то время, как в шоубизнесе то и дело разгораются скандалы по поводу дискриминации моделей по расовому, возрастному и другим признакам, Пип, будучи в стороне от high fashion, признается, что не ощущает никакого давления. Пипу сейчас 54 года, его тело плотно закрашено татуировками, и его съемки нужно организовывать так, чтобы это не привносило сложностей в его основную преподавательскую деятельность.«Я не сталкивался ни с какими барьерами в модельном мире. Фотографы нанимают меня из-за того, как я выгляжу, и мой возраст для них служит скорее плюсом, так как позволяет им сделать более характерные портреты».Говоря об идеальной фотосессии, Пип признается, что ему больше всего интересна именно креативная сторона. «Главное, чтобы и для модели, и для фотографа было поле для творчества, чтобы было легко и весело во время процесса съемки. Ну и, дай бог, получатся хорошие снимки — это тоже было бы неплохо».«Тем, кто только начинает свой путь в модельном бизнесе, я бы посоветовал почаще спрашивать себя, зачем, собственно, вы в это ввязались, — говорит Пип. — Какой моделью вы хотите стать? Есть ли вообще у вас достойные причины для такого решения? Ну и если есть, то получайте удовольствие от своей работы , будьте креативными и главное — будьте сами собой».Так как же Пип, будучи занятым преподавателем в университете, находит свои «модельные подработки»? Он решил отказаться от постоянного контракта с модельным агентством и зарегистрировался на бесплатной платформе PurplePort, которая объединяет моделей, фотографов и всех, связанных с модельным бизнесом людей. Там он назвал себя «Пип Джентльмен» (Pip The Gentleman) и самостоятельно выбирает тех, с кем ему хочется сотрудничать. «Меня воспитали джентльменом. Это значит, научили как правильно говорить, как ходить, как одеваться соответственно». Неудивительно, что Пип выбрал именно такой ник для себя.Именно поэтому, рассматривая контракт с фотографом, Пип смотрит, насколько тот разговорчивый, адекватный и насколько амбициозна его затея. Так как его достаток зависит не от модельных контрактов, Пип может себе позволить отказать всем занудам и скучным фотографам. Более того, периодически Пип участвует в благотворительных фотосессиях: креативные фотографии продаются на аукционах, а вырученные средства идут на помощь. Так, его последнее сотрудничество с фотографом Ником Волтоном было именно таким — все средства от продажи фотографий пойдут на помощь местному хоспису.