Как 50-летний преподаватель университета стал моделью: Пип Джентльмен

Пип работает в университете города Хаддерсфилд в Англии, и до 50 лет мысль об участии в модельном бизнесе даже не приходила ему в голову. Однако в тот год, как раз накануне его юбилея, к Пипу подошли двое студентов с просьбой принять участие в фотосессии для их проекта. Проект был посвящен моде джентльменов среднего возраста, и от этого проекта зависели их оценки последнего года обучения.
Пип стал моделью незадолго до своего 50-летия.
Вот уже 4 года Пип регулярно снимается в креативных фотосессиях.
«Я согласился, и понеслось», — вспоминает Пип. Одно из модельных агентств увидело фотографии Пипа и созвонилось с ним. Он заключил контракт. «Я всегда очень ненапряжно относился к этому, это не является основным моим источником для денег, поэтому я не беспокоюсь, есть ли там у меня работа или нет. Для меня это как дополнительная возможность побыть креативным и заодно раздобыть себе немного денег на чай».
Пип в обычной жизни.
Пип живет и работает в Англии.
В то время, как в шоубизнесе то и дело разгораются скандалы по поводу дискриминации моделей по расовому, возрастному и другим признакам, Пип, будучи в стороне от high fashion, признается, что не ощущает никакого давления. Пипу сейчас 54 года, его тело плотно закрашено татуировками, и его съемки нужно организовывать так, чтобы это не привносило сложностей в его основную преподавательскую деятельность.
The Godfather and Ambassador for The Bearded Rapscallion.
Классический портрет.
«Я не сталкивался ни с какими барьерами в модельном мире. Фотографы нанимают меня из-за того, как я выгляжу, и мой возраст для них служит скорее плюсом, так как позволяет им сделать более характерные портреты».
Основная деятельность Пипа - преподавание.
Пип Джентльмен.
Говоря об идеальной фотосессии, Пип признается, что ему больше всего интересна именно креативная сторона. «Главное, чтобы и для модели, и для фотографа было поле для творчества, чтобы было легко и весело во время процесса съемки. Ну и, дай бог, получатся хорошие снимки — это тоже было бы неплохо».
Пип решил не работать с агентством, а самостоятельно выбирать фотографов.
54-летний преподаватель университета.
«Тем, кто только начинает свой путь в модельном бизнесе, я бы посоветовал почаще спрашивать себя, зачем, собственно, вы в это ввязались, — говорит Пип. — Какой моделью вы хотите стать? Есть ли вообще у вас достойные причины для такого решения? Ну и если есть, то получайте удовольствие от своей работы, будьте креативными и главное — будьте сами собой».
Пип говорит, что не сталкивался с дискриминацией в мире моды.
«Фотографы нанимают меня из-за того, как я выгляжу, и мой возраст для них служит скорее плюсом, так как позволяет им сделать более характерные портреты».
Так как же Пип, будучи занятым преподавателем в университете, находит свои «модельные подработки»? Он решил отказаться от постоянного контракта с модельным агентством и зарегистрировался на бесплатной платформе PurplePort, которая объединяет моделей, фотографов и всех, связанных с модельным бизнесом людей. Там он назвал себя «Пип Джентльмен» (Pip The Gentleman) и самостоятельно выбирает тех, с кем ему хочется сотрудничать. «Меня воспитали джентльменом. Это значит, научили как правильно говорить, как ходить, как одеваться соответственно». Неудивительно, что Пип выбрал именно такой ник для себя.
Тело Пипа покрыто цветными татуировками.
Пипу нравится работать с креативными фотографами.
Именно поэтому, рассматривая контракт с фотографом, Пип смотрит, насколько тот разговорчивый, адекватный и насколько амбициозна его затея. Так как его достаток зависит не от модельных контрактов, Пип может себе позволить отказать всем занудам и скучным фотографам. Более того, периодически Пип участвует в благотворительных фотосессиях: креативные фотографии продаются на аукционах, а вырученные средства идут на помощь. Так, его последнее сотрудничество с фотографом Ником Волтоном было именно таким — все средства от продажи фотографий пойдут на помощь местному хоспису.
Пип не относится к съемкам с излишней серьезностью.
«Главное, чтобы и для модели, и для фотографа было поле для творчества».
Пип Джентльмен.
Pip The Gentleman.
The Adventures of a gentleman traveller.
54-летняя модель.
Пип из Хаддерсфилда.
Пип Джентльмен.
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