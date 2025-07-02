Зачем перед дверьми современных барбершопов вывешивают крутящиеся столбики

Изначально барбершопы появились в конце девятнадцатого - начале двадцатого века в Соединенных Штатах. Они стали популярными как места, где мужчины могли не только подстричься и побриться, но и пообщаться, отдохнуть и насладиться атмосферой настоящего мужского братства. В то время это были места со своей уникальной культурой и стилем, где ценилась традиционная мужская грубость и мастерство барберов — цирюльников.
баберпул /Фото:oldboybarbershop.com
Барбершопы стали настолько популярными, так как предоставляли мужчинам услуги по уходу за внешностью, которые ранее оказывались в домашних условиях или на улице. Барбершопы предлагали услуги по стрижке волос, бритье и уходу за бородой, а также массажи и другие процедуры для ухода за внешностью и волосистой частью головы.
В наши дни барбершопы переживают новый виток популярности. Они становятся не только местами для стрижки и бритья, но и центрами мужской культуры, где можно отдохнуть, пообщаться, выпить чашечку кофе или даже насладиться алкогольными напитками. Барбершопы не только помогают мужчинам выглядеть на высоте, но и создают уютную атмосферу и обеспечивают возможность общения и отдыха.
Один из первых барбершопов /Фото:dzen.ru
Но, что привело к столь большой их популярности, что они сохранились даже до сегодняшнего времени. Во-первых, во время их открытия мужчины все чаще стали ухаживать за своей внешностью и образом, и посещение барбершопа было частью ритуала ухода за собой. Второй причиной было развитие технологий и техник стрижки, бритья и ухода за волосами, что делало услуги барбера более качественными и востребованными. Кроме того, барбершопы стали популярными местами для общения и обмена новостями между мужчинами, что также привлекало клиентов.
Глубокие корни истории барбершопов и мастерства цирюльников свидетельствуют о его богатом историческом наследии. Неотъемлемым атрибутом любой классической мужской парикмахерской остается барберпол — пестрые вертикальные столбики, которые украшают входы многих заведений. За внешней декоративностью барберпола скрывается символическое значение, восходящее к средневековью.
Барбершоп был не только парикмахерской /Фото:Pinterest
Термин «barber's pole» в переводе означает «парикмахерский столб». Первоначально эти столбы имели более внушительные размеры. Они служили опорой для клиентов во время кровопускания, распространенной в те времена медицинской процедуры, чтобы увеличить кровоток. Разноцветные полосы на барберполе также не случайны. Они представляют собой бинты, обернутые вокруг столба, пропитанные кровью после процедуры.
В Средние века в Европе многие барберы были не только специалистами по стрижке и бритью, но и проводили другие медицинские процедуры. Эти заведения, которые можно было найти и узнать по барберполам, были широко распространены и пользовались популярностью у населения. Но также в этих заведениях проводили различные медицинские процедуры, такие как удаление зубов, кровопускание и ампутации. Барберы были универсальными специалистами, которые предоставляли широкий спектр услуг по уходу за здоровьем и внешностью клиентов.
Существует такое ремесло давно /Фото:crimestories.ru
В ранние времена цирюльники демонстрировали свои услуги с помощью чаш, наполненных человеческой кровью. Они выставляли их в витринах, стремясь продемонстрировать свое мастерство. Хотя этот метод был эффективным, он имел значительные недостатки. Кровь быстро портилась в жаркую погоду, издавая неприятный запах и приобретая отталкивающий вид. Власти были вынуждены вмешаться, запретив подобную рекламу.
В ответ на запрет возникла альтернатива - барберполы. Они позволили отделить медицинские услуги от парикмахерских. Дизайн барберполов имел символическое значение. Красный цвет ассоциировался с целителями, а синий - с парикмахерами. Белые полосы дополняли цветовое решение. Такое сочетание цветов стало отличительным признаком парикмахерских. Так барберполы стали решением, которое разграничило сферы деятельности цирюльников и врачей. Их уникальный дизайн не только продвигал парикмахерские услуги, но и отражал культурные различия между двумя профессиями.
Начало барбершопов /Фото:fishki.net
Исторически сложилось, что традиционная цветовая гамма барбершопов - белый и красный - отражает медицинские истоки профессии цирюльника. Белоснежные бинты, развевавшиеся на ветру над заведением, сигнализировали о стерильности и чистоте, а окровавленные бинты олицетворяли процедуры с кровью.
Красный олицетворял процесс кровопускания, белый указывал на удаление зубов или любые другие хирургические вмешательства, в то время как синий ассоциировался с барберскими услугами. Помещения, где осуществлялся широкий спектр медицинских и парикмахерских услуг, традиционно маркировались триколорной расцветкой.
Цветные столбики выглядели иначе /Фото:mykaleidoscope.ru
Даже современные барбершопы часто используют комбинацию цветов – красный, белый и синий – в своем дизайне. Это напоминает национальный флаг Соединенных Штатов Америки. Однако такие цветовые сочетания уже были популярны в прошлом. Например, в эпоху Возрождения в Амстердаме существовали заведения, которые предоставляли услуги парикмахера и медицинские услуги, и их дизайн также был выполнен в красных, белых и синих тонах. Это интересное сочетание цветов имело свое значение и популярность в разные исторические периоды.
В наши дни барберский столбик претерпел значительную трансформацию. Современные модели оснащены вращающимся механизмом, создающим оптическую иллюзию движения непрерывных лент различных цветов. Многие столбики также оборудованы световым шаром, сигнализирующим об открытии барбершопа или о наступлении темного времени суток.
Эволюция барберполов /Фото:magmer.ru
История возникновения барберпола действительно увлекательна и полна интересных фактов. В 1973 году на выставке парикмахерского искусства во Франции Чак Уолсон познакомился с выдающимся экспонатом - самым гигантским барберполом на тот момент. Вдохновленный этим зрелищем, Уолсон загорелся идеей создания еще более грандиозной модели высотой 24 метра.
Уолсон собственноручно расписывал деревянный столб обычными кистями, а затем также прикрепил к его макушке внушительный шар из пенопласта. Впервые его творение было представлено на выставке в Портленде, принеся своему создателю признание и место в Книге рекордов Гиннесса. Сегодня этот исторический памятник украшает территорию Университета Пасифик, куда Чак Уолсон некогда его передал в дар.
Первые барберполы /Фото:oldboybarbershop.com
В США популярность барберпола достигла такого уровня, что его образ стал ассоциироваться не только с парикмахерскими, но и с обычными салонами красоты. Стремясь сохранить наследие настоящих мастеров-барберов, законодатели приняли решение запретить данную практику, закрепив за барберполом его первоначальную символику, уходящую корнями в профессию цирюльника.
Во второй половине двадцатого века, в Соединенных Штатах, лишь несколько частных предприятий занималась изготовлением барберполов. Уильяму Марви суждено было стать новатором, наладив серийное производство этих характерных украшений в пределах Северной Америки. Однако, изначально в его деятельности ежегодно реализовывалось порядка 5100 экземпляров, а уже через несколько лет этот объем существенно сократился, упав до всего лишь пяти сотен. Причинами спада стали завышенная стоимость и принятие законодательного акта, запрещавшего использование вращающихся вывесок во многих штатах Америки.
Есть и такие варианты /Фото: commons.m.wikimedia.org
В современном дизайне барберполов до сих пор используются традиционные цвета. Ведь, помимо стандартных стрижек, нынешние салоны предлагают классические услуги, такие как опасное бритье, предварительно распаривая кожу клиента.
Современный вариант /Фото:stoneforest.ru
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