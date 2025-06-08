Ошибки в интерьере маленькой кухни

Маленькая кухня – это, скорее, правило, чем исключение, особенно если речь идет о хрущевках. А ведь здесь нужно разместить мебельный гарнитур, обеденную группу, холодильник, мелкую бытовую технику, продукты, посуду.







И желательно сделать это так, чтобы по комнате еще можно было ходить. Сегодня мы расскажем, каких ошибок следует избегать при оформлении микро-кухни, чтобы она была удобной, уютной и функциональной.

Ошибка 1: Отсутствие функциональности

Ошибка 2: Мало розеток

Ошибка 3: Недостаток света

Ошибка 4: Больше двух цветов в интерьере

Ошибка 5: Отдельно стоящая техника

Ошибка 6: Вытяжка на виду

Ошибка 7: Невысокий гарнитур

На кухне негде развернуться.К слову о функциональности. Часто хозяева квартиры не совсем правильно трактуют значение этого слова, в результате чего интерьер кухни получается совсем не таким, каким его задумывали изначально. Функциональность – это не про количество шкафчиков на кухне, в которые можно положить как можно больше посуды, а про то, чтобы нам было удобно готовить и передвигаться. Важно, чтобы мы не мешали друг другу, не натыкались на мебель, не перемещали предметы, чтобы перейти из одной зоны в другую.Для этого необходимо правильно распорядиться имеющимися квадратными метрами. Лучше всего выбирать кухонный гарнитур до потолка, устанавливать складной стол и стулья, которые после трапезы можно будет сложить, чтобы не мешали, задействовать подоконник и свободные углы для хранения. Также выбирайте встроенную технику – она позволяет существенно сэкономить место.Трех розеток над столешницей может оказаться мало.Эта проблема часто встречается как на больших, так и на маленьких кухнях, но в последнем случае она более актуальная, ведь приходится размещать много техники на крохотной площади. Например, изначально хозяева предусмотрели розетки для электрической плиты, духовки, холодильника, микроволновки.А потом оказалось, что им некуда подключать посудомойку, электрический чайник и мелкую бытовую технику, вроде миксера или блендера.Понятно, что некоторая бытовая техника появляется уже после ремонта, однако важно предусмотреть самые разные бытовые сценарии и возможные изменения образа жизни, например, рождение ребенка. Особое внимание уделяйте количеству розеток над столешницей – обычно именно к ним мы подключаем мелкую бытовую технику.Должно быть несколько источников светаЧтобы микро-кухня визуально выглядела более просторно и не угнетала своим мрачным внешним видом, важно обеспечить ей достаточное количество света. Кроме того, это важно для удобного процесса готовки. Представьте: вы возвращаетесь домой после работы и идете на кухню готовить ужин. После тяжелого рабочего дня проводить время за плитой и так не хочется, а с плохим освещением готовка превращается в мучение.Избежать такого исхода можно, если предусмотреть несколько сценариев освещения. Например, в качестве центрального верхнего света используйте люстру, для подсветки рабочей зоны – led-ленту, а в обеденной зоне повесьте отдельный потолочный светильник. Также можно установить споты и подсветить изнутри кухонные шкафы со стеклянными дверцами. Благодаря такому разнообразию светильников, вы сможете пользоваться светом так, как вам удобно и хочется в данный момент.Не менее важным нюансом является естественное освещение, ведь днем пребывание на кухне тоже должно быть удобным. Повесьте на окна легкие полупрозрачные занавески или рулонные шторы, которые можно будет поднимать утром и опускать вечером. Особенно актуальным этот совет является в том случае, если окна вашей кухни выходят на север – в этом случае плотные, тяжелые шторы точно противопоказаны.Избегайте слишком ярких, пестрых оттенковДля оформления маленькой кухни не стоит брать больше двух цветов, иначе есть шанс перегрузить и без того крохотное пространство. Не забывайте, что на кухне и так есть много вещей, которые имеют свой цвет, например, посуда, бытовая техника, мебель. Поэтому самым оптимальным вариантом будет использовать один оттенок в качестве основного, и второй – в качестве акцентного.Отделка должна быть нейтральной, лаконичной, чтобы она стала хорошим фоном для остальных вещей и не перетягивала на себя внимание. Что касается гарнитура, то лучше заказать вариант с однотонными фасадами в спокойной цветовой гамме, например, серой, нежно-голубой, мятной, жемчужной.Если боитесь не угадать с цветом, тогда отдавайте предпочтение беспроигрышному белому гарнитуру – он всегда смотрится уместно, а если еще и совпадает с оттенком стен, то «растворяется» в пространстве, что очень важно для маленькой кухни. Кроме того, белый идеально комбинируется с деревом – получается тандем вне времени и моды.Чтобы плитка не полу не выбивалась из общей композиции, делайте ставку на крупноформатный кафель. В идеале он должен быть из одной коллекции с плиткой на фартуке – тогда получится стильно, красиво и органично.Хорошо, если плита и холодильник встроенныеРазнокалиберная отдельно стоящая техника – например, духовка, плита, холодильник – не только занимает много места на кухне, но еще и нарушает единство фасада. Плюс за такими бытовыми приборами сложнее ухаживать, ведь пыль и жир скапливаются на только на лицевой части, но также по бокам и сверху.Конечно, они стоят гораздо дешевле, но в случае с обустройством маленькой кухни лучше не экономить, чтобы потом не разочароваться в итоговом результате. Сэкономьте на чем-то другом, но купите встраиваемую технику. А чтобы сэкономить место, отдавайте предпочтение приборам 2в1, например, духовке, которая совмещает в себе функции микроволновки.Встраивайте вытяжку в шкафчикДизайнеры часто повторяют, что в интерьере должен быть хотя бы один броский акцент, который станет центром композиции и будет привлекать внимание. В случае с кухней такой вещью часто становится стильная и броская вытяжка. Да, это отличное решение, которое выглядит потрясающе на картинках в дизайнерских блогах. Но оно абсолютно не подходит для маленькой кухни, где на виду нужно оставлять минимум вещей. Вытяжка будет зрительно дробить пространство на мелкие части и занимать много места.Лучше всего купить вытяжку, встраиваемую в гарнитур. Во-первых, она не будет нарушать зрительное единство фасада, а во-вторых, вы станете обладателем еще одного шкафчика для хранения, а это весомый плюс.Шкафчики должны быть до потолкаНевысокий гарнитур – пожалуй, самое неудачное решение, которое вы можете выбрать для своей кухни, и вот почему:• Он занижает высоту и без того крохотной комнаты.• Он сокращает количество мест для хранения, так как вмещает в себя совсем немного посуды, продуктов, бытовой техники и пр.• Он выставляет на всеобщее обозрения вентиляционный короб, который сильно портит интерьер.• Он усложняет и учащает уборку, так как на поверхности шкафчиков постоянно скапливается пыль и жир.Убедили? Тогда ищите гарнитур, который будет доставать до потолка (если он неровный, можете «уступить» несколько сантиметров). Таким образом вы зрительно увеличите высоту помещения, плюс у вас появятся антресоли, которые являются идеальным местом для хранения запасных или редко используемых вещей.