Фантастические отели мира, в которые хочется возвращаться снова и снова

Самые невероятные отели мира.

В такие отели обязательно захочется вернуться.

1. Плавающий отель (Занзибар)

Уникальный отель в Индийском океане (Занзибар).

Маленький остров превратили в плавающий отель (Занзибар).

В номерах, которые находятся на нижнем уровне, можно любоваться подводным миром (Плавающий отель, Занзибар).

2. Отель Fairy Chimney Inn (Турция)

Необычный каменный отель Fairy Chimney Inn в Гёреме (Турция).

Уютная спальня в каменном отеле Fairy Chimney Inn(Турция).

Открытая терраса – прекрасное место отдыха отеле Fairy Chimney Inn(Турция).

3. Ледяной отель в деревне Юккасъярви (Швеция)

Самый большой Ледяной отель в деревне Юккасъярви (Швеция).

Все фантастические номера отеля вырублены из льда и созданы из снега (Юккасъярви, Швеция).

Художники со всего мира создают этот Ледяной отель каждую зиму.

4. Отель Free Spirit Spheres (Канада)

Уникальный отель Free Spirit Spheres на острове Ванкувер (Канада).

Гостиная в отеле Free Spirit Spheres (Канада)

Спальня в гостиничном номере сферической формы (отель Free Spirit Spheres Канада).

5. Гостиничный комплекс Kakslauttanen в Лапландии (Финляндия)

Для любителей суровой северной красоты был создан комплекс Kakslauttanen в Лапландии.

Роскошные номера в эскимосском стеклянном иглу (отель Kakslauttanen в Лапландии).

На территории комплекса есть ледяная часовня (отель Kakslauttanen в Лапландии).

Пятизвездочный отель Conrad Maldives Rangali Island на Мальдивах (вид сверху).

Номер виллы, расположенный в воде (Отель Conrad Maldives).

Так выглядит вилла, расположенная на суше (Отель Conrad Maldives).

7. Отель Аscher Cliff (Швейцария)

Попасть в такой отель можно по канатной дороге или туристическими тропами (Отель Аscher Cliff).

Открытая терраса горного отеля Аscher Cliff в Альпах.

8. Сеть отелей-пузырей Attrap Reves в Провансе (Франция)

Attrap Rеves – это французская сеть из пяти небольших отелей-пузырей.

«Ловец снов» — именно так переводится название этого французского отеля-пузыря Attrap Reves.

И даже зимой находятся желающие в этом отеле Attrap Reves отдохнуть.