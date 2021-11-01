Фантастические отели мира, в которые хочется возвращаться снова и снова

Самые невероятные отели мира.
Отели являются весьма значимой и довольно востребованной частью современной жизни, ведь все больше людей стремится путешествовать и отдыхать. На какие ухищрения только не идут владельцы гостиничного бизнеса, чтобы привлечь побольше клиентов. Кто берет месторасположением или неповторимой архитектурой, кто улучшает качество обслуживания или внедряет весьма нестандартные услуги, а кто пытается выделить свое детище фантастическим дизайном. О самых невероятных и фантастических отелях, которые не просто выделяются на фоне других, а оставляют ошеломительные впечатления у посетителей, мы и расскажем в этом обзоре.
В такие отели обязательно захочется вернуться.
Даже не являясь увлеченным путешественником, глядя на эти потрясающие отели, захочется сразу же собрать чемоданы и отправиться в путь только ради того, чтобы увидеть такую запредельную оригинальность собственными глазами.
1. Плавающий отель (Занзибар)
Уникальный отель в Индийском океане (Занзибар).
Маленький остров превратили в плавающий отель (Занзибар).
Небольшой остров Пемба, который расположен в акватории Индийского океана возле берегов Занзибара, вдохновил владельцев на строительство уникального подводного отеля. Ведь чистейшие воды, которые его окружают, белый песок и кораллы, богатейшая флора и фауна стали идеальным местом для незабываемого отдыха.
В номерах, которые находятся на нижнем уровне, можно любоваться подводным миром (Плавающий отель, Занзибар).
Этот искусственно созданный плавательный комплекс имеет три разных уровня, которые сполна открывают все красоты окружающей природы, ведь его огромные панорамные окна с обзором в 360 градусов приводят в полный восторг посетителей.
2. Отель Fairy Chimney Inn (Турция)
Необычный каменный отель Fairy Chimney Inn в Гёреме (Турция).
Уютная спальня в каменном отеле Fairy Chimney Inn(Турция).
Этот необычный отель Fairy Chimney Inn был высечен в скалах из туфа знаменитых «каменных столбов» Каппадокии, которые находятся в Гёреме. Его каменные номера удовлетворят запросы любого гостя, ведь они оформлены не только с традиционной восточной роскошью, но и обеспечены всеми современными удобствами.
Открытая терраса – прекрасное место отдыха отеле Fairy Chimney Inn(Турция).
Открытая терраса позволяет любоваться восхитительным и живописным ландшафтом в любое время суток.
3. Ледяной отель в деревне Юккасъярви (Швеция)
Самый большой Ледяной отель в деревне Юккасъярви (Швеция).
Невероятный отель, построенный из снега и льда, является самым большим в мире из аналогичных проектов. Вот уже 25 лет каждую зиму художники со всего мира съезжаются в это ледяное царство для создания своих арт-объектов, которые будут радовать и удивлять посетителей весь период работы комплекса.
Все фантастические номера отеля вырублены из льда и созданы из снега (Юккасъярви, Швеция).
Художники со всего мира создают этот Ледяной отель каждую зиму.
На его территории, наряду с необыкновенными ледяными номерами, есть просто фантастическая церковь, в которую стремятся молодожены для проведения незабываемой церемонии бракосочетания. Каждый сезон создают новый бар и ресторан, в которых всю еду и напитки подают исключительно в посуде со льда.
4. Отель Free Spirit Spheres (Канада)
Уникальный отель Free Spirit Spheres на острове Ванкувер (Канада).
Для тех, кто любит единение с природой, и был создан совсем необычный отель «Free Spirit Spheres». Его уникальные номера выполнены из дерева и сверхсовременных материалов в виде сфер и находятся в уединенной и живописной парковой зоне на острове Ванкувер.
Гостиная в отеле Free Spirit Spheres (Канада)
Спальня в гостиничном номере сферической формы (отель Free Spirit Spheres Канада).
Удивляет не только форма этих чудо-номеров, но и их месторасположение – они подвешены на деревьях на высоте 3-4 метров.
5. Гостиничный комплекс Kakslauttanen в Лапландии (Финляндия)
Для любителей суровой северной красоты был создан комплекс Kakslauttanen в Лапландии.
Роскошные номера в эскимосском стеклянном иглу (отель Kakslauttanen в Лапландии).
На территории комплекса есть ледяная часовня (отель Kakslauttanen в Лапландии).
Этот туристический комплекс находится за полярным кругом и имеет двадцать стеклянных иглу (типичное эскимосское жилище). Сквозь их прозрачный потолок можно любоваться не только звездным небом, но и северным сиянием (если повезет), не выходя из комфортного жилища. Несмотря на кажущуюся хрупкость и необычность строительного материала, внутри номеров всегда тепло и уютно даже в самые лютые морозы.
Пятизвездочный отель Conrad Maldives Rangali Island на Мальдивах (вид сверху).
Роскошный туристический комплекс Conrad Maldives Rangali Island расположен на двух живописных островах – Рангали и Рангали-Финолу, которые соединяются между собой мостом и являются поистине райским местом на земле.
Номер виллы, расположенный в воде (Отель Conrad Maldives).
Так выглядит вилла, расположенная на суше (Отель Conrad Maldives).
Отличные благоустроенные виллы, расположенные как на пляже, так и на воде, позволяют выбрать для отдыха самый оптимальный вариант, получить массу впечатлений от восхитительной природы и прозрачной воды океана.
7. Отель Аscher Cliff (Швейцария)
Попасть в такой отель можно по канатной дороге или туристическими тропами (Отель Аscher Cliff).
Открытая терраса горного отеля Аscher Cliff в Альпах.
Этот неординарный пансион был построен еще в 19 веке на отвесной скале горной гряды швейцарских Альп, неподалеку от маленькой деревни Вайсбад. Дорога к нему не менее впечатляющая чем и сам отель, поэтому любители экстремального отдыха и устремляются сюда в поисках приключений и незабываемых впечатлений от окружающей природы.
8. Сеть отелей-пузырей Attrap Reves в Провансе (Франция)
Attrap Rеves – это французская сеть из пяти небольших отелей-пузырей.
Очень оригинальное оформление номеров-пузырей этого необычного отеля задумано для того, чтобы путешественники могли найти приют в максимально приближенных к природе условиях, но без излишней влажности, тесноты и полчищ насекомых (как это бывает в палатках).
«Ловец снов» — именно так переводится название этого французского отеля-пузыря Attrap Reves.
И даже зимой находятся желающие в этом отеле Attrap Reves отдохнуть.
Все крошечные отели сети состоят из 3-5 надувных прозрачных или полупрозрачных номеров-пузырей, которые разбросаны по самым живописным местам Франции. Они имеют весьма скромный интерьер, но это компенсируется великолепным пейзажем и звездным небом, которые можно созерцать не выходя из номера.
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