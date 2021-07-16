Итальянский иллюстратор начала XX века, который точно знал, что такое эротика

Мир огромен и многообразен, чтобы попытаться изучить его полностью. Но наша редакция не унывает: всё-не всё, но очень много интересного узнаем!
Святой Ленин
Последователи религии Каодай, распространённой во Вьетнаме, поклоняются одноимённому божеству, однако считают святыми лидеров многих других религий и не только. На первом ранге святости в Каодай — Будда, на втором — Конфуций. На третьей ступени помимо Иисуса, Мухаммеда и Моисея присутствуют также Ленин, Шекспир, Жанна д’Арк и Виктор Гюго.
Штраф-город
У Сингапура один из самых высоких в мире показателей ВВП на душу населения, город славится своей чистотой и очень низким уровнем преступности. Отчасти такие достижения обусловлены суровыми законами и большими штрафами за малейшие нарушения. Плевок или бросание мусора на улице, питьё или еда в общественном транспорте, нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах и даже кормление птиц — за всё это налагаются взыскания в суммах, эквивалентных сотням и тысячам долларов США. Благодаря этим мерам Сингапур часто называют «fine city», имея ввиду два значения слова «fine» — «прекрасный» и «штраф».
Комната пыток
Когда Джордж Оруэлл работал диктором на радио BBC, ему приходилось принимать участие в затяжных скучных планёрках, которые проходили в кабинете 101. Позже он дал этот номер комнате пыток в романе «1984».
Трудности перевода
Во множестве источников можно встретить информацию о «карте вкусов» — якобы за восприятие базовых вкусов (горького, сладкого, кислого и солёного) отвечают разные зоны языка. Этот миф возник из-за неверного истолкования и перевода на английский работы 1901 года немецкого учёного Д. П. Ханига. Тот пришёл к заключению, что, хотя части языка могут незначительно варьироваться по скорости реакции на тот или иной вкус, интенсивность вкуса определяется ими равноценно. Тот факт, что любая зона языка может зафиксировать любой вкус, был подтверждён позже другими исследователями.
Ручные гепарды
Гепарды довольно легко приручаются и помогают людям в охоте ещё со времён Древнего Египта. Широкое распространение гепардовая охота имела в средние века у правителей Ближнего Востока. Хищников приучали держаться на лошади позади всадника и отпускали преследовать добычу, когда приближались к ней на приемлемое расстояние. Убив жертву, гепард ждал охотника и получал в награду её внутренности.
Вильна и Капля
Космические собаки Белка и Стрелка получили эти имена только за шесть дней до полёта. До этого Белка была Вильной, а Стрелка — Каплей, а ещё раньше то ли Сильвой, то ли Марсианкой. Эти данные обнаружены в архивной тетради Олега Газенко, руководившего физиологической подготовкой этих и многих других собак советской космической программы.
Глупышка Пеппа
В 47 эпизоде мультсериала «Свинка Пеппа» герои находят в раковине паука, и Пеппа пугается его, пока не приходит к выводу, что с ним можно дружить. Эта серия была запрещена к показу в Австралии, так как призывать детей не бояться пауков на континенте, славящемся многими опасными ядовитыми видами, сочли плохой идеей.
Смеяться после слова «лопата»
Выступая однажды перед японской аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда зрители все как один засмеялись, впечатлённый Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо передать юмор. Тот сознался, что перевёл таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны смеяться».
Вокруг света по прямой
На нашей планете существует морской путь длиной примерно 32 000 км, что составляет 80% длины экватора, по которому можно проплыть, ни разу не поменяв направления. Линия начинается на полуострове Камчатка, проходит мимо Алеутских островов по Тихому океану, далее через пролив Дрейка по Атлантическому океану, затем между восточным побережьем Африки и Мадагаскаром и заканчивается в Пакистане.
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