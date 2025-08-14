Мрачный замок Моосхам: зловещее пристанище охотников на ведьм и вероотступников

Средневековье – противоречивая пора, где наряду с грандиозным всплеском великих духовных и культурных завоеваний уживалась запредельная жестокость вершителей судеб, которыми возомнили себя борцы с ересью и вероотступничеством. Столь печальная участь не обошла стороной и Австрию, где самой дурной славой пользовался замок Моосхам, в подвалах которого «Святая инквизиция» устраивала жуткие расправы над людьми.
Средневековый замок Моосхам – один из самых загадочных и странных архитектурных комплексов не только в Австрии, но и во всем мире. | Фото: haus-macheiner.com.
Schloss Moosham — средневековый замок, расположенный на горе Унтерберг, среди первозданных лесов региона Лунгау (Австрия). | Фото: salzburgerland.com.
Одним из самых таинственных архитектурных объектов Австрии, общеизвестная история которого начинается еще в XII веке, является замок Моосхам (нем. Schloss Moosham), больше известный как «Замок ведьм». Такое жутковатое название он получил не от того, что в нем обитали маги и ведьмы, а потому, что во времена инквизиции в нем было погублено множество жизней тех, кого обвиняли в ереси, вероотступничестве и колдовстве. Но это будет намного позже, а начиналось все еще во времена Римской империи, о чем свидетельствуют некоторые артефакты, обнаруженные в замке.
Вид на замок Моосхам с восточной стороны (Лунгау, Австрия). | Фото: commons.wikimedia.org.
Исследователи предполагают, что на скале (высота над уровнем моря 1079 м), над рекой Мур, которые в совокупности являлись прекрасной защитой для укрепленного населенного пункта, римляне построили крепость Каструм, но об этом периоде истории мало что известно.
Одну из самых таинственных крепостей Австрии часто называют «Замком ведьм» (Schloss Moosham с высоты птичьего полета). | Фото: haus-macheiner.com.
Интересный факт: Первое документальное упоминание о строительстве укрепленной башни, окруженной мощной крепостной стеной (донжон), датируется 1191 годом (это строение сохранилось и до наших дней). Спустя почти сотню лет в 1285 г. замок Моосхам перешел во владения архиепископов Зальцбурга, которые из поколения в поколение фортификационное сооружение, служившее летней резиденцией руководителям епархии, перестраивали и расширяли на свой вкус и усмотрение. Уже к концу XVI века архитектурный комплекс представлял собой огромный замок, обнесенный неприступной крепостной стеной, что полностью соответствовало общепринятым правилам средневекового строительства фортификационных сооружений. После преобразований более древняя часть назвалась «Нижним замком», а поздняя – «Верхний замок».
Выгодное положение замка сделало его лакомым кусочком, который привлек внимание архиепископов католической церкви Австрии (Schloss Moosham). | Фото: salzburgerland.com.
Внутренний двор Schloss Moosham (Лунгау, Австрия). | Фото: oberbayern-guide.com.
Именно в этот период до австрийских земель докатилась инквизиция – «Святой отдел расследований еретической греховности», снискавшая славу во всех европейских странах, изощренного и неоправданно жестокого карательного органа при католической церкви, уничтожившего десятки тысяч людей. С конца XVI и до конца XVII ст. слухи о неприступном замке Моосхам приобрели зловещий характер. С тех пор его стали называть «Ведьминным замком» хотя, по большому счету, ведьм в нем и не было.
Неприступные стены крепости в окружении лесного пейзажа (Schloss Moosham, Австрия).
Согласно историческим документам, крепость и ее подвалы стали тем местом, где проходили самые громкие судебные процессы относительно еретиков, ведьм и прочих вероотступников (включая иноверцев) всей Австрии. Все, кто попадал под подозрение, доставлялись в Моосхам, где подвергались пыткам и принимали страшную смерть. Арестантов уличали если не в колдовстве, то в вероотступничестве и необязательно это были женщины, которых признавали ведьмами, среди узников встречались мужчины и даже дети.
В подземелье представлены пыточные камеры инквизиции, где выбивали признание в колдовстве или ереси (Schloss Moosham, Австрия).
Посетители средневекового замка могут увидеть аутентичные интерьеры помещений (Schloss Moosham, Австрия).
Когда «охота на ведьм» угасла, административное управление перенесли в другое место и замок постепенно стал ветшать, хотя подземелье продолжительное время служило тюрьмой для опальных аристократов, которые никак не хотели подчинятся духовенству или придерживались другой веры, не желая от нее отрекаться.
За две сотни лет запустения величественный и масштабный архитектурный комплекс (третий по величине объект такого плана в Австрии) оказался в неприглядном состоянии, что вынудило церковное руководство продать имущество. В 1886 году владельцем замка Моосхам становится граф Иоганн Непомук Вильчек – один из богатейших земледельцев Австрии, камергер при дворе императора Франца Иосифа I, выдающий полярный исследователь, покровитель искусств, меценат и заядлый коллекционер. Благодаря его увлеченности Средневековьем началась масштабная реконструкция. Зодчим были даны четкие указания сохранить и восстановить первозданный вид крепости, некоторым помещениям замка, включая древний додж.
Интерьер столовых комнат в средневековом Schloss Moosham (Лунгау, Австрия).
Одна из спальных комнат замка Моосхам (Лунгау, Австрия). | Фото: haus-macheiner.com.
По сведениям редакции Novate.ru, известный человек не жил в старинном дворце с такой зловещей славой, он использовал его в качестве картинной галереи, а чуть позже как Музей древностей, где особое внимание уделялось воссозданию атмосферы периода инквизиции. Как ни странно это звучит, но современников привлекают жуткие истории. Туристы хоть и с опаской, но все же стараются посетить подземелья, тюремные камеры и пыточные, со всеми дьявольскими приспособлениями и инструментами (доступ имеют только взрослые посетители).
В кухне замка можно увидеть уникальную коллекцию старинной посуды и утвари, собранную представителями рода Вильчек (Schloss Moosham, Австрия). | Фото: salzburgerland.com.
Каретный двор с уникальными экспонатами (Schloss Moosham, Австрия). | Фото: salzburgerland.com.
Любителям старины есть что посмотреть в замке. На сегодняшний день доступны к посещению: обеденный зал, где можно увидеть мраморный камин и деревянный полок, оформленный в готическом стиле; рабочий кабинет с минимумом мебели и богато украшенными стенами охотничьими трофеями; несколько жилых комнат и столовых периода Ренессанса, главной изюминкой которых являются цветные мозаики, изразцовые керамические печи, декоративные деревянные панели и многое другое.
Экскурсанты могут посетить часовню, в которой сохранился старинный алтарь, изготовленный в Гамбурге (Schloss Moosham, Австрия).
Для гостей замка открыт охотничий домик с чучелами, оружием и снаряжением; часовня со старинным готическим алтарем, изготовленном в Гамбурге; арсенал, где хранится оружие, начиная с самых древних видов, каретный двор и, конечно же, галерея, где представлены гравюры и картины, выполненные в разных стилях голландскими и немецкими мастерами.
Владелец замка утверждает, что в подземельях посетители могут видеть едва уловимые силуэты, ощущать легкие прикосновения и слышать ужасающие звуки (Schloss Moosham, Австрия). | Фото: salzburgerland.com.
Кстати сказать, эти места еще связывают и с существованием оборотня, который многие века обитал в подвале. Такие слухи будоражат воображение и основаны они на том, что в самых потаенных местах подземелий то и дело находили обезображенные останки оленей, кабанов и других крупных животных. Стоит отметить, что эти обстоятельства никак не пугают посетителей, которые могут отправиться на экскурсию как в составе организованной группы, так и самостоятельно. Ворота для гостей замка Моосхам открыты ежедневно с 10:00 до 16:00 часов (расписание может меняться в зимний период). Вход на территорию замка платный, взрослый билет стоит 11 евро, а детский (с7 до 16 лет) – 6. Время организованных экскурсий можно узнать по телефону или на сайте, а вот фотографировать и снимать видео здесь категорически запрещено – такие условия выдвигает теперешний владелец Александр Вильчек – наследник знатного рода меценатов.
