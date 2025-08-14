Мрачный замок Моосхам: зловещее пристанище охотников на ведьм и вероотступников

Средневековый замок Моосхам – один из самых загадочных и странных архитектурных комплексов не только в Австрии, но и во всем мире. | Фото: haus-macheiner.com.

Schloss Moosham — средневековый замок, расположенный на горе Унтерберг, среди первозданных лесов региона Лунгау (Австрия). | Фото: salzburgerland.com.

Вид на замок Моосхам с восточной стороны (Лунгау, Австрия). | Фото: commons.wikimedia.org.

Одну из самых таинственных крепостей Австрии часто называют «Замком ведьм» (Schloss Moosham с высоты птичьего полета). | Фото: haus-macheiner.com.

Выгодное положение замка сделало его лакомым кусочком, который привлек внимание архиепископов католической церкви Австрии (Schloss Moosham). | Фото: salzburgerland.com.

Внутренний двор Schloss Moosham (Лунгау, Австрия). | Фото: oberbayern-guide.com.

Неприступные стены крепости в окружении лесного пейзажа (Schloss Moosham, Австрия).

В подземелье представлены пыточные камеры инквизиции, где выбивали признание в колдовстве или ереси (Schloss Moosham, Австрия).

Посетители средневекового замка могут увидеть аутентичные интерьеры помещений (Schloss Moosham, Австрия).

Интерьер столовых комнат в средневековом Schloss Moosham (Лунгау, Австрия).

Одна из спальных комнат замка Моосхам (Лунгау, Австрия). | Фото: haus-macheiner.com.

В кухне замка можно увидеть уникальную коллекцию старинной посуды и утвари, собранную представителями рода Вильчек (Schloss Moosham, Австрия). | Фото: salzburgerland.com.

Каретный двор с уникальными экспонатами (Schloss Moosham, Австрия). | Фото: salzburgerland.com.

Экскурсанты могут посетить часовню, в которой сохранился старинный алтарь, изготовленный в Гамбурге (Schloss Moosham, Австрия).

Владелец замка утверждает, что в подземельях посетители могут видеть едва уловимые силуэты, ощущать легкие прикосновения и слышать ужасающие звуки (Schloss Moosham, Австрия). | Фото: salzburgerland.com.