Хакасия. К поселку ведет ужасная дорога по снежной каше. Машина часто буксовала на ровном месте…
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Целью приезда было посмотреть на железнорудный карьер. Охранник среднеазиатской наружности сперва шугнул нас, но увидев, что мы «люди с большим фотоаппаратом», рассказал, как обстоят дела на предприятии. Оказывается, уже около года карьер не работает.
Гигантские экскаваторы за зиму засыпало снегом.
Карьерные самосвалы тоже на приколе.
Можно спокойно ездить в округе и не бояться, что автомобиль попадет под колеса Белаза.
Руду больше не отгружают в вагоны. Горняки остались без работы.
Производственные показатели за 2015 год отсутствуют.
У рудника чуть больше года назад появился новый собственник. Дальше написания первой строчки новой библии дело у него не пошло.
Прогуляемся по поселку.
Вершина Тёи производит приятное впечатление: здесь не видно старых деревянных бараков как в Коммунаре или Приисковом, вдоль улиц стоят аккуратные кирпичные пятиэтажки (хоть и с запахом плесени в подъездах).
Но при этом на дорогах царит настоящий коммунальный коллапс. Мало того, что снег не убран, так еще из-за недавно начавшейся оттепели все превратилось в жуткую кашу. Каша сверху присыпана чем-то черным.
Центральная улица. Машины передвигаются с большим трудом, особенно сложно тронуться с места.
Зашли во двор одной из пятиэтажек. Посмотрели направо:
Посмотрели налево. Идем дальше.
Главная деталь в поселке — на столбах висит советская символика, которая явно регулярно подкрашивается.
Гостиница советского периода.
Современная гостиница.
В Вершина Тёи власти Хакасии недавно построили центр спортивной подготовки по лыжным гонкам. Есть слабая надежда, что из-за закрытия карьера поселок не загнется, а будет хоть как-то выживать за счет приезда спортсменов и проведения соревнований.
Больница.
Очереди в российских больницах привили мне любовь к медицинскому креативу, коим всегда завешаны коридоры.
Ну разве не чудно? Удивительно, что для плакатов до сих пор используют буквенные трафареты, я их уже лет двадцать не видел.
Заправка.
Объявление.
Местные жители.
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