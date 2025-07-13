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С нами не соскучишься!

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Вершина Тёи

Хакасия. К поселку ведет ужасная дорога по снежной каше. Машина часто буксовала на ровном месте…
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Вершина Тёи

Целью приезда было посмотреть на железнорудный карьер. Охранник среднеазиатской наружности сперва шугнул нас, но увидев, что мы «люди с большим фотоаппаратом», рассказал, как обстоят дела на предприятии. Оказывается, уже около года карьер не работает.

Внизу только шумят насосы, не позволяющие грунтовым водам затопить пропасть.

Гигантские экскаваторы за зиму засыпало снегом.

Вершина Тёи

Карьерные самосвалы тоже на приколе.

Вершина Тёи

Можно спокойно ездить в округе и не бояться, что автомобиль попадет под колеса Белаза.

Вершина Тёи

Руду больше не отгружают в вагоны. Горняки остались без работы.

Вершина Тёи

Производственные показатели за 2015 год отсутствуют.

Вершина Тёи

У рудника чуть больше года назад появился новый собственник. Дальше написания первой строчки новой библии дело у него не пошло.

Вершина Тёи

Прогуляемся по поселку.

Вершина Тёи

Вершина Тёи производит приятное впечатление: здесь не видно старых деревянных бараков как в Коммунаре или Приисковом, вдоль улиц стоят аккуратные кирпичные пятиэтажки (хоть и с запахом плесени в подъездах).

Но при этом на дорогах царит настоящий коммунальный коллапс. Мало того, что снег не убран, так еще из-за недавно начавшейся оттепели все превратилось в жуткую кашу. Каша сверху присыпана чем-то черным.

Вершина Тёи

Центральная улица. Машины передвигаются с большим трудом, особенно сложно тронуться с места.

Вершина Тёи

Зашли во двор одной из пятиэтажек. Посмотрели направо:

Вершина Тёи

Посмотрели налево. Идем дальше.

Вершина Тёи

Главная деталь в поселке — на столбах висит советская символика, которая явно регулярно подкрашивается.

Вершина Тёи

Гостиница советского периода.


Вершина Тёи

Вершина Тёи

Современная гостиница.

Вершина Тёи

В Вершина Тёи власти Хакасии недавно построили центр спортивной подготовки по лыжным гонкам. Есть слабая надежда, что из-за закрытия карьера поселок не загнется, а будет хоть как-то выживать за счет приезда спортсменов и проведения соревнований.

Вершина Тёи

Больница.

Вершина Тёи

Очереди в российских больницах привили мне любовь к медицинскому креативу, коим всегда завешаны коридоры.

Вершина Тёи

Ну разве не чудно? Удивительно, что для плакатов до сих пор используют буквенные трафареты, я их уже лет двадцать не видел.

Вершина Тёи

Вершина Тёи

Заправка.

Вершина Тёи

Объявление.

Вершина Тёи

Местные жители.

Вершина Тёи

Вершина Тёи

источник


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