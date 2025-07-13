Хакасия. К поселку ведет ужасная дорога по снежной каше. Машина часто буксовала на ровном месте…

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Целью приезда было посмотреть на железнорудный карьер. Охранник среднеазиатской наружности сперва шугнул нас, но увидев, что мы «люди с большим фотоаппаратом», рассказал, как обстоят дела на предприятии. Оказывается, уже около года карьер не работает.

Внизу только шумят насосы, не позволяющие грунтовым водам затопить пропасть.Гигантские экскаваторы за зиму засыпало снегом.Карьерные самосвалы тоже на приколе.Можно спокойно ездить в округе и не бояться, что автомобиль попадет под колеса Белаза.Руду больше не отгружают в вагоны. Горняки остались без работы.Производственные показатели за 2015 год отсутствуют.У рудника чуть больше года назад появился новый собственник. Дальше написания первой строчки новой библии дело у него не пошло.Прогуляемся по поселку. Вершина Тёи производит приятное впечатление: здесь не видно старых деревянных бараков как в Коммунаре или Приисковом, вдоль улиц стоят аккуратные кирпичные пятиэтажки (хоть и с запахом плесени в подъездах).Но при этом на дорогах царит настоящий коммунальный коллапс. Мало того, что снег не убран, так еще из-за недавно начавшейся оттепели все превратилось в жуткую кашу. Каша сверху присыпана чем-то черным.Центральная улица. Машины передвигаются с большим трудом, особенно сложно тронуться с места.Зашли во двор одной из пятиэтажек. Посмотрели направо:Посмотрели налево. Идем дальше.Главная деталь в поселке — на столбах висит советская символика, которая явно регулярно подкрашивается.Гостиница советского периода.Современная гостиница.В Вершина Тёи власти Хакасии недавно построили центр спортивной подготовки по лыжным гонкам. Есть слабая надежда, что из-за закрытия карьера поселок не загнется, а будет хоть как-то выживать за счет приезда спортсменов и проведения соревнований.Больница.Очереди в российских больницах привили мне любовь к медицинскому креативу, коим всегда завешаны коридоры.Ну разве не чудно? Удивительно, что для плакатов до сих пор используют буквенные трафареты, я их уже лет двадцать не видел.Заправка.Объявление.Местные жители.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)