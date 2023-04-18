5 вкусных и доступных блюд, которые прекрасно подойдут для семейного ужина

Вечер – вовсе не повод отказываться от еды. Тем более, нет ничего приятнее и уютнее, нежели ужин в кругу семьи, когда все в сборе и никто никуда не спешит, а попросту наслаждается моментом.
1. Рассыпчатый рис с овощами и курицей
Рис с овощами и куриным филе. \ Фото: yumchief.com.
Если вы любитель плова, тогда и этот рецепт придётся вам по вкусу. Рис с овощами и кусочками куриного филе – то, что нужно для ужина в кругу семьи.
Ингредиенты:
• Филе куриное - 350-400 г;
• Рис - 0,5 стакана;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Перец болгарский - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Масло подсолнечное - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Рассыпчатый рис с куриным филе и овощами. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Рис хорошо промыть под проточной водой;
• Филе вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать небольшими кусочками;
• Овощи вымыть;
• Очистить;
• С перца удалить семена и перепонки;
• С помидор снять кожицу;
• Все овощи мелко нарезать (кубиками или брусочками);
• Отправить на разогретую сковороду с маслом;
• Помешивая, жарить примерно 5-6 минут;
• Затем добавить кусочки мяса;
• Жарить не менее 7-10 минут;
• Затем добавить рис;
• Залить стаканом очень горячей воды;
• Посолить и поперчить;
• Убавить огонь;
• Накрыть крышкой;
• Готовить 20-25 минут;
• Затем снять крышку и готовить ещё 2-5 минут.
2. Запеканка из овощей
Запеканка из овощей. \ Фото: yummly.com.
Запеканка из овощей нисколько не уступает мясной. Сочные грибы, румяный картофель, приятная томатная кислинка и волшебный аромат, пробуждающий аппетит – чем не повод собраться за столом в вечернее время всей семьёй?
Ингредиенты:
• Картофель - 0,5 кг;
• Грибы - 200-250 г;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Сыр твёрдый - 100-120 г;
• Майонез - 100 г;
• Масло подсолнечное - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Овощная запеканка. \ Фото: unileverfoodsolutions.ru.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими ломтиками;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить на подсолнечном масле 2-3 минуты;
• Затем добавить нарезанные грибы;
• Добавить соль и перец;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить 10-12 минут;
• Картофель вымыть;
• Нарезать тонкими ломтиками и переложить в форму для запекания, предварительно смазав маслом;
• Сверху выложить обжаренные с луком грибы и смазать майонезом;
• Затем выложить слой из нарезанных ломтиками помидоров;
• Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут;
• Затем снять фольгу, щедро посыпать тёртым сыром;
• Вновь отправить в духовку не менее чем на 15 минут.
3. Макароны с овощами
Макароны с овощами. \ Фото: youtube.com.
Макароны с овощами – ещё один вариант бюджетного ужина для всей семьи. Просто, вкусно и недорого.
Ингредиенты:
• Макароны - 1,5 стакана;
• Перец болгарский - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Морковка небольшая - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубчика;
• Масло подсолнечное - 2 ст.л;
• Паста томатная - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Паста с овощами. \ Фото: kashevarnya.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Затем слить воду и откинуть на дуршлаг;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и перепонки;
• С помидоров снять кожицу;
• Лук и морковь измельчить;
• Перец и помидоры нарезать кубиками;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Нарезанные овощи отправить на сковороду и обжарить на растительном масле 10-15 минут;
• Затем добавить макароны и томатную пасту;
• Посолить, поперчить и перемешать;
• Накрыть крышкой и готовить ещё 7-10 минут;
• Перед подачей по желанию можно посыпать свежей зеленью или тёртым сыром.
4. Тефтельки из индейки
Индюшиные тефтели. \ Фото: vilkin.pro.
Что может быть вкуснее тефтелей? Только нежные и сочные тефтельки из индюшиной мякоти, приготовленные с пряными специями и ароматными травами. Подавайте их как самостоятельно блюдо, или же по желанию с гарниром из овощей, картофеля.
Ингредиенты:
• Индюшиное филе (или фарш) - 400 г;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 4-5 зубчиков;
• Рис - 100-120 г;
• Яйца - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Специи для мяса - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Масло подсолнечное для жарки;
• Сухари для панировки (можно использовать муку или манку).
Тефтели из индейки. \ Фото: pava-pava.com.
Способ приготовления:
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Слить воду и откинуть на дуршлаг;
• Филе вымыть;
• Хорошо просушить;
• Произвольно нарезать и пропустить через мясорубку на среднюю сетку;
• Овощи очистить и измельчить;
• Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс;
• Отправить на сковороду с подсолнечным маслом;
• Обжарить 5-7 минут;
• Переложить в миску с фаршем;
• Добавить рис, соль, травы, специи и яйцо;
• Всё хорошенько перемешать;
• Сформировать тефтели небольшого размера;
• Обвалять каждую из них в сухарях (или муке, манке);
• Готовить 15-20 минут или до тех пор, пока не появится золотистая корочка со всех сторон.
5. Рыба с овощами
Рыба с овощами. \ Фото: vk.com.
Рыба с овощами под румяной сырной корочкой – то, что нужно для сытного, но при этом полезного ужина для всей семьи.
Ингредиенты:
• Рыбное филе - 800 г;
• Лук репчатый крупный - 2 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Сыр твёрдый - 120-150 г;
• Масло подсолнечное - 1 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Приправа для рыбы - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Рыба под сыром. \ Фото: patee.ru.
Способ приготовления:
• Рыбное филе вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать небольшими кусочками;
• С помидора снять кожицу;
• Мякоть нарезать небольшими кусочками;
• Лук измельчить;
• Морковь натереть на мелкой тёрке;
• Форму для запекания смазать масло;
• На дно выложить лук;
• Посолить и поперчить;
• Сверху выложить слой рыбы;
• Вновь приправить специями;
• Сверху выложить морковь и помидоры;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.
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