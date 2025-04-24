Какие девайсы помогут значительно облегчить и ускорить процесс приготовления еды

Иногда готовка не приносит удовольствия просто потому, что на кухне нет правильных инструментов для готовки. Сегодня мы расскажем, какие девайсы помогут значительно облегчить и ускорить процесс, а также выведут ваши блюда на ресторанный уровень.
1. Овощечистка
Овощечистка быстро снимает шкурку.
До сих пор чистите овощи и фрукты ножом?
2. Овощерезка
Овощерезка делает идеальные кубики.
Если на вашей кухне есть овощерезка со сменными насадками, можете забыть о косых кубиках, неровной соломке и паре часов, потраченных на приготовление салатов вроде оливье. Выбирайте нужную вам насадку, берете предварительно очищенный овощ или фрукт и отправляете в чашу. Несколько секунд – и вот уже перед вами идеально нарезанный продукт. Кстати, у девайса есть контейнер, в который падают кусочки, что максимально облегчает дальнейшую уборку – ни на полу, ни на столешнице ничего не останется.
3. Спирализатор
Спиральная машина для овощей.
Этот девайс станет незаменимым прибором, если вы любите готовить спагетти из овощей или использовать тонкие спирали для украшения гарниров, салатов и пр. Прибор подходит для нарезки картофеля, моркови, огурцов, яблок, кабачков и пр. Многие хозяйки могут спросить, зачем так изощряться, если можно просто нарезать продукты привычным способом. Действительно можно, но тогда эффекта, как в ресторане, не получится.
4. Слайсер
На слайсере можно нарезать что-угодно.
А вы тоже просите сотрудников в супермаркете тонко нарезать сыр или колбасу? Они это делают с помощью слайсера, и получается невероятно красиво (а еще таких продуктов на дольше хватает, особенно если вы любите завтракать бутербродами). Как насчет того, чтобы обзавестись таким помощником? С его помощью вы сможете идеально ровно или тонко нарезать практически любой продукт, даже торт.
Выбирайте слайсер в зависимости от вашей цели, ведь они бывают разных видов и назначения. Например, у девайсов, которые используют для нарезки сыров, лезвия покрыты тефлоном, чтобы кусочки не прилипали. А во роликовые ножи-слайсеры идеально подходят для измельчения зелени. Поэтому подумайте, для нарезки каких продуктов вы хотите использовать это приспособление, а затем уже отправляйтесь в магазин.
5. Стеклянная кастрюля
В стеклянной кастрюле видны все процессы.
Не совсем классическое решение, но такая кастрюля действительно может занять почетное место на вашей кухне. Во-первых, она универсальная – вы можете использовать ее для любого вида термической обработки: варки, тушения, запекания и пр. Это становится возможным, благодаря высокой жаропрочности материала. Во-вторых, вы можете наблюдать за процессом приготовления блюда «изнутри», и контролировать его. В-третьих, стекло абсолютно безопасное и экологичное, не влияет на вкусовые качества продуктов и сохраняет их неизменными. И, в-четвертых, ко дну такой кастрюли ничего не будет пригорать, поэтому мойка посуды будет приносить только удовольствие.
6. Диспенсер-спрей для масла
Со спреем легко контролировать количество масла.
Если вы на диете, правильном питании или просто хотите сократить количество растительного масла в своем рационе, тогда такой дозатор в виде спрея станет отличным помощником. Он позволяет дозировать количество масла, которое вы используете при жарке и запекании, а также добавляете в закуски и салаты.
Единственный нюанс, который важно учитывать – это состояние самого распылителя. Со временем он может забиться, что существенно затруднит подачу масла. Поэтому обязательно уделяйте внимание тщательной очистке девайса.
7. Рыбочистка
Чешуя остается в контейнере.
Если вы часто готовите блюда и свежей рыбы, перестаньте мучиться и снимать чешую ножом. Лучше купите специальную рыбочистку. В магазинах и на маркетплейсах можно найти много вариантов, которые отличаются по размеру и функционалу, но самым простым вариантом будет компактная модель с контейнером для отходов, чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне.
На заметку: Если рыбочистку вы еще не купили, попробуйте почистить тушку теркой. Оказывается, она способна существенно упростить процесс удаления чешуи. А чтобы кухня оставалась чистой, опустите рыбу в глубокую миску или таз, и уже потом приступайте непосредственно к самой процедуре.
8. Удалитель косточек
Удобный девайс для удаления косточек.
Не за горами лето, а значит, и сезон консервации, поэтому следует заранее запастись полезными девайсами, способными ускорить и упростить процесс. Например, если вы часто закрываете варенье из вишни или черешни, незаменимым приспособлением на вашей кухне станет удалитель косточек.
С его помощью получится быстро и «безболезненно» убрать косточки из ягод, избежав пятен, брызг и прочих загрязнений. Кроме того, ягоды не помнутся, останутся целыми и красивыми. Кстати, если вы часто делаете выпечку с вишней или черешней, этот девайс тоже пригодится.
А еще его можно использовать для того, чтобы удалить косточки из оливок. Конечно, можно сразу купить в магазине плоды без косточек, но их вкус будет на порядок хуже, чем у целых. Поэтому советуем потратить немного времени на то, чтобы удалить косточки из мякоти, и уже потом наслаждаться любимым продуктом.
9. Ложка-весы
Идеально подходит для измерения «легких» продуктов.
Если вы часто готовите выпечку или в рецептах периодически попадаются продукты с небольшим весом (5 граммов крахмала, 3 грамма разрыхлителя, 7 граммов дрожжей и пр.), тогда обратите внимание на ложку-весы. Благодаря высокой точности измерения, она поможет соблюсти пропорции, указанные в рецепте, на все 100%. Такие ложки бывают разными по объему и обычно работают от батареек, поэтому выбирайте вариант, который больше всего подходит вашим целям.
10. Кухонные весы
Контролируйте питание с помощью весов.
Ложка-весы у вас уже есть, неплохо бы обзавестись и полноценными весами. Они нужны для приготовления все той же выпечки, а также создания порционных блюд, расчета калорийности и пр. С их помощью легко получится соблюсти рецептуру и взвесить все необходимые ингредиенты, указанные в списке. А если вы на диете или правильном питании, обязательно ставьте на висы тарелку с едой, чтобы точно понимать, какое количество гарнира, салата и прочего вы съели на завтрак, обед или ужин. Это существенно облегчит контоль за весом.
11. Диспенсер для пленки и фольги
Диспенсер удобно крепится на поверхность.
Часто используете на кухне фольгу, пергамент, пищевую пленку? Тогда обратите внимание на футляр-диспенсер. Эта вещь невероятно полезная и простая в использовании. Все, что вам нужно сделать – уложить в футляр рулон, оставив небольшую полоску материала снаружи, а затем защелкнуть его. По мере необходимости доставайте полоску фольги или бумаги нужного размера и отрывайте ее с помощью зубчиков на диспенсере. Так у вас получится ровный и красивый срез, не придется возиться с ножами и ножницами, а сам рулон не будет кататься по столешнице, как «неуловимый мститель».
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