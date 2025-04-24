Какие девайсы помогут значительно облегчить и ускорить процесс приготовления еды

Иногда готовка не приносит удовольствия просто потому, что на кухне нет правильных инструментов для готовки. Сегодня мы расскажем, какие девайсы помогут значительно облегчить и ускорить процесс, а также выведут ваши блюда на ресторанный уровень.







1. Овощечистка

2. Овощерезка

3. Спирализатор

4. Слайсер

5. Стеклянная кастрюля

6. Диспенсер-спрей для масла

7. Рыбочистка

8. Удалитель косточек

9. Ложка-весы

10. Кухонные весы

11. Диспенсер для пленки и фольги

Овощечистка быстро снимает шкурку.До сих пор чистите овощи и фрукты ножом?Если вы делаете это как настоящий гуру, тогда отлично, но если тратите на процесс уйму времени, пора обзавестись качественной и удобной овощечисткой. Она существенно ускорит процедуру, плюс нет никакого риска порезаться. Девайс подходит для чистки картофеля, моркови, яблок, свеклы и прочих продуктов с кожурой. Овощечистка недорогая, простая в применении и занимает минимум места на кухне, поэтому даже если по началу вам будет неудобно ею пользоваться, смело можете отложить на время, а потом попробовать снова.Овощерезка делает идеальные кубики.Если на вашей кухне есть овощерезка со сменными насадками, можете забыть о косых кубиках, неровной соломке и паре часов, потраченных на приготовление салатов вроде оливье. Выбирайте нужную вам насадку, берете предварительно очищенный овощ или фрукт и отправляете в чашу. Несколько секунд – и вот уже перед вами идеально нарезанный продукт. Кстати, у девайса есть контейнер, в который падают кусочки, что максимально облегчает дальнейшую уборку – ни на полу, ни на столешнице ничего не останется.Спиральная машина для овощей.Этот девайс станет незаменимым прибором, если вы любите готовить спагетти из овощей или использовать тонкие спирали для украшения гарниров, салатов и пр. Прибор подходит для нарезки картофеля, моркови, огурцов, яблок, кабачков и пр. Многие хозяйки могут спросить, зачем так изощряться, если можно просто нарезать продукты привычным способом. Действительно можно, но тогда эффекта, как в ресторане, не получится.На слайсере можно нарезать что-угодно.А вы тоже просите сотрудников в супермаркете тонко нарезать сыр или колбасу? Они это делают с помощью слайсера, и получается невероятно красиво (а еще таких продуктов на дольше хватает, особенно если вы любите завтракать бутербродами). Как насчет того, чтобы обзавестись таким помощником? С его помощью вы сможете идеально ровно или тонко нарезать практически любой продукт, даже торт.Выбирайте слайсер в зависимости от вашей цели, ведь они бывают разных видов и назначения. Например, у девайсов, которые используют для нарезки сыров, лезвия покрыты тефлоном, чтобы кусочки не прилипали. А во роликовые ножи-слайсеры идеально подходят для измельчения зелени. Поэтому подумайте, для нарезки каких продуктов вы хотите использовать это приспособление, а затем уже отправляйтесь в магазин.В стеклянной кастрюле видны все процессы.Не совсем классическое решение, но такая кастрюля действительно может занять почетное место на вашей кухне. Во-первых, она универсальная – вы можете использовать ее для любого вида термической обработки: варки, тушения, запекания и пр. Это становится возможным, благодаря высокой жаропрочности материала. Во-вторых, вы можете наблюдать за процессом приготовления блюда «изнутри», и контролировать его. В-третьих, стекло абсолютно безопасное и экологичное, не влияет на вкусовые качества продуктов и сохраняет их неизменными. И, в-четвертых, ко дну такой кастрюли ничего не будет пригорать, поэтому мойка посуды будет приносить только удовольствие.Со спреем легко контролировать количество масла.Если вы на диете, правильном питании или просто хотите сократить количество растительного масла в своем рационе, тогда такой дозатор в виде спрея станет отличным помощником. Он позволяет дозировать количество масла, которое вы используете при жарке и запекании, а также добавляете в закуски и салаты.Единственный нюанс, который важно учитывать – это состояние самого распылителя. Со временем он может забиться, что существенно затруднит подачу масла. Поэтому обязательно уделяйте внимание тщательной очистке девайса.Чешуя остается в контейнере.Если вы часто готовите блюда и свежей рыбы, перестаньте мучиться и снимать чешую ножом. Лучше купите специальную рыбочистку. В магазинах и на маркетплейсах можно найти много вариантов, которые отличаются по размеру и функционалу, но самым простым вариантом будет компактная модель с контейнером для отходов, чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне.На заметку: Если рыбочистку вы еще не купили, попробуйте почистить тушку теркой. Оказывается, она способна существенно упростить процесс удаления чешуи. А чтобы кухня оставалась чистой, опустите рыбу в глубокую миску или таз, и уже потом приступайте непосредственно к самой процедуре.Удобный девайс для удаления косточек.Не за горами лето, а значит, и сезон консервации, поэтому следует заранее запастись полезными девайсами, способными ускорить и упростить процесс. Например, если вы часто закрываете варенье из вишни или черешни, незаменимым приспособлением на вашей кухне станет удалитель косточек.С его помощью получится быстро и «безболезненно» убрать косточки из ягод, избежав пятен, брызг и прочих загрязнений. Кроме того, ягоды не помнутся, останутся целыми и красивыми. Кстати, если вы часто делаете выпечку с вишней или черешней, этот девайс тоже пригодится.А еще его можно использовать для того, чтобы удалить косточки из оливок. Конечно, можно сразу купить в магазине плоды без косточек, но их вкус будет на порядок хуже, чем у целых. Поэтому советуем потратить немного времени на то, чтобы удалить косточки из мякоти, и уже потом наслаждаться любимым продуктом.Идеально подходит для измерения «легких» продуктов.Если вы часто готовите выпечку или в рецептах периодически попадаются продукты с небольшим весом (5 граммов крахмала, 3 грамма разрыхлителя, 7 граммов дрожжей и пр.), тогда обратите внимание на ложку-весы. Благодаря высокой точности измерения, она поможет соблюсти пропорции, указанные в рецепте, на все 100%. Такие ложки бывают разными по объему и обычно работают от батареек, поэтому выбирайте вариант, который больше всего подходит вашим целям.Контролируйте питание с помощью весов.Ложка-весы у вас уже есть, неплохо бы обзавестись и полноценными весами. Они нужны для приготовления все той же выпечки, а также создания порционных блюд, расчета калорийности и пр. С их помощью легко получится соблюсти рецептуру и взвесить все необходимые ингредиенты, указанные в списке. А если вы на диете или правильном питании, обязательно ставьте на висы тарелку с едой, чтобы точно понимать, какое количество гарнира, салата и прочего вы съели на завтрак, обед или ужин. Это существенно облегчит контоль за весом.Диспенсер удобно крепится на поверхность.Часто используете на кухне фольгу, пергамент, пищевую пленку? Тогда обратите внимание на футляр-диспенсер. Эта вещь невероятно полезная и простая в использовании. Все, что вам нужно сделать – уложить в футляр рулон, оставив небольшую полоску материала снаружи, а затем защелкнуть его. По мере необходимости доставайте полоску фольги или бумаги нужного размера и отрывайте ее с помощью зубчиков на диспенсере. Так у вас получится ровный и красивый срез, не придется возиться с ножами и ножницами, а сам рулон не будет кататься по столешнице, как «неуловимый мститель».