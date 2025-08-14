Зачем в СССР вешали ковры на стены, и почему эта традиция стала такой популярной

Сейчас практически в каждом современном доме есть ковер, ведь это не только элемент декора, но и очень практичный предмет, с помощью которого можно придать любой комнате уют и комфорт. Многие приобретают данную вещь лишь для того, чтобы создать особую атмосферу и стиль в своем доме. Но задумывались ли вы о том, зачем нужны были ковры раньше и почему их вешали именно на стену?
В СССР многие люди украшали свою квартиру коврами / Фото: musthaveforyou.mediasole.ru
В Советском Союзе достаточно часто можно было встретить в доме настенный ковер, причем это никого не удивляло. Считается, что данная традиция пришла из Турции. Советским людям так сильно полюбились ковры, которые продавали там, что они решили украшать ими свои квартиры. Особенно людям нравились необычные и яркие узоры на коврах, которые выглядели очень дорого. В СССР люди считали, что такая красивая вещь может подчеркнуть высокий статус человека.
Но это не единственный аргумент, благодаря которому настенный ковер пришелся по вкусу большому количеству людей. В Советском Союзе существовали определённые проблемы с покупкой некоторых товаров. Так, например, самые обычные обои могли стоить очень дорого, так как этот товар был в дефиците и их было практически невозможно достать. Многие хотели преобразить свою квартиру, при этом не тратя огромное количество денег. Тогда советские люди нашли одно очень простое решение: они решили вешать на стену ковер, ведь за этим массивным предметом можно было не клеить обои.
Считается, что традиция покупки узорчатых ковров пошла из Турции / Фото: dunya.com
С помощью этого нехитрого решения возможно было не только сэкономить, но и сделать свой дом более уютным. Иногда ковер мог служить в качестве своеобразного «плаката», с помощью которого можно было не только закрыть старые обои, но и скрыть какие-либо дыры в стене.
Часто это узорчатое полотно говорило о достатке в советской семье, ведь повесить данное полотно на стену могли лишь те, у кого были средства. Некоторые советские граждане были вынуждены не просто отдавать огромные деньги за этот предмет роскоши, но и отстоять огромную очередь, чтобы приобрести данный товар. Кто-то даже брал кредит, который могли выплачивать достаточно долгое время. Именно поэтому ковер вешали на самое видное место в советской квартире. Когда в квартиру заходили гости, то хозяева такого роскошного объекта часто обращали на него внимание. Кроме того, в СССР ковер могли не только подарить по какому-нибудь торжественному поводу, но и передать по наследству своим родственникам.
Ни одну квартиру нельзя было представить без ковра на стене / Фото: baikalnova.ru
Но это ещё далеко не все причины, по которым настенный ковер приобрел такую популярность среди советских граждан. Не стоит забывать о простом уюте и комфорте, которые обеспечивал этот роскошный предмет. Это мягкое плотно на стене выглядело не только очень красиво, но и достаточно атмосферно.
Многие люди вешали ковры на самые видные места / Фото: novochag.ru
Ковры очень часто вешали рядом со своей кроватью. Это связано с обычной практичностью, ведь с помощью него можно было не только закрыть голую стену, но и утеплить свою комнату. Когда человек спал, от стены не веяло прохладой, и это было достаточно комфортно и практично.
Ковер выполнял и ещё одну функцию: он спасал многих людей от шума, так как в советское время достаточно часто встречались дома с очень тонкими стенками. С помощью этого полотна можно было создать неплохую звукоизоляцию и спрятаться от шумных соседей.
Сейчас ковры используют в современном интерьере / Фото: chtopodarit.info
Несмотря на то, что у некоторых людей до сих пор висят эти узорчатые ковры на стенах, мода на них уже давным-давно прошла. Теперь люди стараются избавиться от этого элемента «старины» в своей квартире. Кто-то предпочитает дать ковру вторую жизнь и привозит его на дачу, а кто-то за ненадобностью просто избавляется от этого предмета. Но не стоит говорить о том, что ковер — это пережиток прошлого. Конечно, мало кто решится сейчас повесить ковер на стену, но достаточно огромное количество людей используют его для защиты от холодного пола, или же создания уютной атмосферы.
