5 респектабельных санаториев советского периода, которые работают по сей день

Понятие «всесоюзной здравницы» существует в лексике многих жителей постсоветского пространства и по сей день, ведь многие с особой ностальгией вспоминают целые города-курорты и их санатории, где ежегодный летний отдых можно удачно совместить с улучшением своего здоровья. На просторах Советского Союза было множество знаменитых санаториев, куда путёвки старались получить едва ли не все, у кого была такая возможность. Однако СССР давно нет, а вот некоторые здравницы тех времён всё ещё функционируют, сумев совместить ностальгическую атмосферу и современные стандарты. Вашему вниманию «пятёрка» респектабельных санаториев советского периода, которые работают по сей день.
1. «Металлург» (Сочи, Краснодарский край)
Сочинский санаторий в стиле барокко. /Фото: multitour.ru
«Металлург» представляет собой одну из старейших функционирующих сочинских здравниц: по данным редакции Novate.ru, главный корпус, неожиданно построенный в стиле классического барокко, начал работать по назначению в далёком 1956 году. Тогда под строительство оздоровительного комплекса советские власти отдали довольно большой участок земли фактически в центре города — на Курортном проспекте. Проектом санатория «Металлург» занимался ветеран ленинградской архитектурной школы Яков Свирск, а также советский архитектор Георгий Битов. Собственно, неудивительно, что на сегодняшний день здание имеет статус памятника архитектуры местного значения. Многие отдыхающие из тех, кто побывал там в постсоветские годы отмечают «Металлург» как хорошее и уютное место с обширной территорией и вкусным питанием, в котором, в частности, присутствует шведский стол.
2. «Дагомыс» (Дагомыс, Краснодарский край)
Масштабный оздоровительный комплекс в субтропиках. /Фото: pervo.ru
Ещё один оздоровительный комплекс Краснодарского края «Дагомыс» до развала Советского Союза считался одной из главных здравниц. Причём при социализме он проработал меньше десятилетия: санаторий открылся только в 1982 году.ведении Государственного комитета СССР по иностранному туризму, а позднее, в 1994 году он был передан Управлению делами президента РФ. Интерес представляет также архитектура санатория: так, главный корпус является постройкой, которая по виду напоминает зиккурат, а также расположен на территории субтропического парка, который в дореволюционные времена был частью угодий императора Николая II. Сооружение поддерживают в хорошем состоянии: в декабре 2013 года корпус был открыт после серьёзной реконструкции. Именно главное здание можно назвать лучшим местом для размещения в санатории, ведь именно оттуда открывается потрясающий вид на море и субтропические пейзажи.
3. Санаторий имени Орджоникидзе (Кисловодск)
Знаменитый санаторий на горных высотах. /Фото: alean.ru
Санаторий имени Орджоникидзе, в отличие от вышеупомянутых, был построен ещё в довоенный период - в 1935–1937 годах в городе Кисловодске, которые уже много лет к тому моменту считался курортом и местом оздоровления. Расположение комплекса потрясающие: он раскинулся на высоте 950 метров над уровнем моря, при этом с выходами в Лечебный парк, а кроме того, имеет доступ к основной инфраструктуре города. Проектом строительства санатория занимались лучшие специалисты своего дела: под руководством академика Моисея Гинзбурга работали архитекторы Сергей Вахтангов, Евгений Попов, Йожеф Шпалек и Иван Леонидов. Из интересных архитектурных решений можно назвать монументальную лестницу в античном стиле, которая соединяет город и санаторий, а также смотровую площадку-балкон с видом на Кавказ. В советские и постсоветские годы там поправляли здоровья как множество известных людей, так и десятки тысяч рядовых граждан, но все они были и остаются в восторге от сервиса и уникальной природы.
4. «Сестрорецкий курорт» (Сестрорецк, Ленинградская область)
Один из старейших санаториев с современными услугами. /Фото: lenoblast.ru
«Сестрорецкий курорт», пожалуй, можно назвать одним из старейших функционирующих санаториев на отечественных просторах, ведь его история ведёт своё начало ещё с эпохи царской России. Считается, что ещё во времена Петра I по инициативе предпринимателя Петра Авенариуса на Карельском перешейке было решено построить бальнеологический курорт, а к началу XX столетия там появился ещё и крытый плавательный бассейн. Уже при большевиках, в 1921, санаторий после улучшения вновь был открыт: первоначально там отдыхали рабочие и солдаты-инвалиды Гражданской войны, позднее — военнослужащие из Ленинграда. На сегодняшний день «Сестрорецкий курорт» представляет собой современный комплекс с постоянно обновляемым лечебным оборудованием, а также единственными в Ленинградской области бассейном с минеральной водой и грязелечебницей. В последние годы «Сестрорецкий курорт» ориентирован на реабилитацию людей, страдающих от последствий перенесённой коронавирусной инфекции.
5. «Вороново» (Вороново, Московская область)
Санаторий на территории бывших дворянских владений. /Фото: sanatorii-voronovo.ru
Санаторий «Вороново» сегодня находится на территории, где ранее располагалась загородная усадьба дворян Волынских. Правда, от тех построек остались только Голландский домик и масштабная застройка XIX столетия, где сегодня открыты номера категории люкс. При советской власти был построен ещё один номерной комплекс: по информации Novate.ru, автором проекта в шестидесятые годы прошлого столетия стал архитектор Илья Чернявский. Здание может похвастаться атриумом, открытой террасой, киноконцертным залом, библиотекой и спортзалом. И дореволюционные, и советские корпуса регулярно реставрируются, позволяя людям наслаждаться видом побережья чистого пруда посреди 16 гектаров лесных пейзажей. На сегодняшний день основным профилем санатория является оздоровительный отдых, для укрепления всего организма. Кроме того, специалисты «Вороново» предлагают эндокринологическую, кардиологическую, гастроэнтерологическую и неврологическую программы.
