Как очистить все стёкла в доме за один подход

Приготовьте натуральное и эффективное чистящее средство для стёкол на основе водки. Всего за один подход вы полностью очистите все стекла!







Смешайте водку с уксусом в пропорции 1:1. По желанию, добавьте пару капель эфирного масла. Нанесите средство губкой или, что намного удобнее, — пульверизатором.







Затем просто протрите насухо тряпкой из микрофибры, и стёкла будут блестеть чистотой!





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