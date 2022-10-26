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Как очистить все стёкла в доме за один подход

Приготовьте натуральное и эффективное чистящее средство для стёкол на основе водки. Всего за один подход вы полностью очистите все стекла!

Как очистить все стекла в доме за один подход

Смешайте водку с уксусом в пропорции 1:1. По желанию, добавьте пару капель эфирного масла. Нанесите средство губкой или, что намного удобнее, — пульверизатором.

Как очистить все стекла в доме за один подход

Затем просто протрите насухо тряпкой из микрофибры, и стёкла будут блестеть чистотой!

Как очистить все стекла в доме за один подход
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Стеклосредство
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