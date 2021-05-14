Если кот дерет туалетную бумагу: простое объяснение и способы, как от этого отучить

Многие коты проявляют интерес к туалетной бумаге. Они разматывают рулон и рвут его на клочки. Так происходит каждый раз, когда вы забываете плотно закрыть дверь в санузел. В чем причина такого странного поведения животных? И как отучить питомца от подобной привычки? Мы расскажем об этом в статье.

Охотничий инстинкт

Домашние кошки сохраняют охотничьи инстинкты, которые достались им от диких предков. Игра с рулоном и разрывание бумаги напоминает им акт охоты. Такое поведение питомца не является отклонением от нормы. Напротив, оно вполне естественно для кошек.

Домашним котам необходимо использовать свои когти, что-то царапать и играть с движущимися предметами. Это их природная потребность, с которой невозможно бороться. Но это не означает, что вы должны мириться с подобной привычкой. Нередко кошки не только разрывают рулон в клочки, но и поедают кусочки бумаги. А это уже опасно для здоровья животного.

Далее мы поговорим о способах отучения животного от этой привычки.

Приобретите специальный держатель

Прежде всего вам нужно сделать туалетную бумагу недоступной для кошек. Вы можете приобрести специальный держатель с защитой от домашних животных. Он представляет собой закрытый цилиндр, внутри которого помещается рулон.

Закрепите это приспособление на достаточной высоте, чтобы кошка не смогла зацепить когтями маленький кусочек бумаги, который торчит из цилиндра. Но помните, что спрятать рулон недостаточно. Вам нужно предложить питомцу альтернативные занятия, в которых он сможет реализовать свой охотничий инстинкт.

Когтеточка

Если кошка дерет туалетную бумагу, то возможно, что ей не хватает хорошей когтеточки. Даже если у вас дома есть приспособление для затачивания когтей, оно может не подходить вашему питомцу.

Специалисты рекомендуют использовать когтеточки с гофрокартоном или сизалевой веревкой. Эти приспособления наиболее соответствуют природным инстинктам кошек.

В первое время прикрепите когтеточку в том месте, где кошка обычно дерет бумагу. Возможно. что этот предмет будет вам мешать, но немного потерпите. Когда питомец привыкнет пользоваться когтеточкой, вы можете перевесить ее в более удобное место.

Приобретите игры для питомца

Если кошка проявляет повышенный интерес к рулону бумаги, то скорее всего вашему питомцу не хватает игр. Старайтесь уделять побольше внимания животному. Играйте с ним, используя мячики и мягкие игрушки, подвешенные на веревочке. Такие физические упражнения полезны и дают выход энергии животного.

Приобретите для питомца несколько пищевых головоломок. Такие игры развивают интеллект животного и позволяют реализовать охотничьи инстинкты.

Заключение

Игры с рулоном туалетной бумаги - естественное проявление кошачьих инстинктов. Ругать и наказывать животное бесполезно. Гораздо эффективнее переключить внимание кота на другие занятия и развлечения.