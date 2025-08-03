Природный курорт в глухих лесах Эстонии: очаровательные лесные домики для «перезагрузки»

Современный городской человек так пресытился яркими огнями и шумом мегаполиса, что мечтает, хотя бы на выходные, отрешиться от ультраскоростного ритма жизни. Учитывая повышенный спрос на отдых вдали от цивилизации организаторы эстонского природного курорта Майдла, например, пригласили креативных архитекторов для разработки лесных хижин, которые позволяют «созерцать хрупкость естественного, дикого и свободного мира» в комфортных условиях даже несмотря на то, он находится посреди водно-болотных угодий усадебного комплекса XV века.
1. Природный курорт Майдла – жемчужина среди лесов и болот Эстонии
Природный курорт в глухих лесах Эстонии: очаровательные лесные домики идеально подходят для «перезагрузки» измотанного горожанина (Maidla Nature Resort).
Эко-курорт Maidla Nature Resort – жемчужина среди водно-болотных угодий Эстонии. | Фото: maidlanatureresort.business.site.
Эстонцам повезло жить в одной из наименее населенных стран мира. Эта крошечная страна может похвастаться чистейшим воздухом в мире (как для цивилизованного мира). Да это и понятно, ведь Эстония расположена в одной климатической зоне, с влажным климатом, где нет перепадов температур, а зеленые лесные массивы покрывают половину суши. Это обстоятельство позволяет энтузиастам организовывать эко-отели и курорты практически возле каждого крупного населенного пункта, чтобы все желающие имели возможность провести время среди дикой природы и чистейшего воздуха, а также ощутить комфорт и покой.
Красота первозданной природы идеально сочетается с современной архитектурой (Villa Kaseke, Maidla Nature Resort).
Отдых в лесной глуши еще не означает отказ от благ цивилизации (Maidla Nature Resort, Эстония).
Учредители природного курорта Майдла (Maidla Nature Resort) пошли именно по такому пути, организовав небольшой туристический комплекс посреди водно-болотных угодий усадебного комплекса Майдла, появившегося в этих местах еще XV веке.чтобы предложить жителям Таллина (находится в 45 минутах езды от столицы) уединенный отдых среди первозданной природы рядом с историческими архитектурными объектами (сохранилась не только усадьба, но и множество хозяйственных строений) в роскошных условиях причудливых лесных хижин, в которых гости почувствуют уют и тепло даже в самые холодные ночи.
2. Лесной домик «Сосновая шишка» от таллинской студии b210
Лесной домик «Сосновая шишка» от таллинской студии b210 расположен на краю болота (Maidla Nature Resort, Эстония).
Специалисты таллинской архитектурной студии b210 принимали активное участие в обустройстве территории природного курорта Майдла. Особенно впечатляют их проекты лесных домиков-номеров, ярко выделяющихся среди эко-поселения.
Примечательно: Таллинское архитектурное бюро b210 отличается аналитическим подходом к решению пространственных задач, во главу угла которых ставится функциональность, экологичность, устойчивость и открытость внутреннего пространства. Специалисты бюро считают, что положительные изменения в застроенной среде обусловлены продуманным процессом проектирования, в котором архитектурные идеи так же важны, как и методы их разработки.
В летние месяцы лесной домик «Сосновая шишка» утопает в зелени, что помогает создать более интимную обстановку (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: news.myseldon.com.
Планировка причудливого домика для отдыха «Сосновая шишка» на лоне природы (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: maidlaresort.com.
Задача дизайнеров студии заключалась в том, чтобы создать пространство, в котором любители отдыха вдали от городского шума могли беспрепятственно «созерцать хрупкость естественного, дикого и свободного мира» в комфортных условиях. Поэтому неудивительно, что в конструкции лесного домика KÄBI («Сосновая шишка») предусмотрены стеклянные стены и эффектные световые люки, которые помогают создать максимальную связь с природой,. Благодаря максимальному остеклению гости могут видеть небо и деревья, где бы они ни находились в номере. Этому поспособствовала и открытая планировка, единственные «ограничения» обзора создают лишь колонны, напоминающие стволы деревьев, в которых спрятаны душевая, туалет и системы хранения личных вещей постояльцев.
Украшением интерьера домика является отделка из натурального дерева, масштабное остекление и солнечные лучи, создающие динамичные картинки, способствующие умиротворяющей и расслабляющей атмосфере.
Центральное место в лесной хижине занимает двуспальная кровать (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: thermory.com.
Все стены внешнего и внутреннего пространства облицованы деревянными плиточками, напоминающими чешуйки шишек (Maidla Nature Resort, Эстония).
В работе над KÄBI архитекторам пришлось исследовать старинные технологии, чтобы создать архитектурный объект, в котором объединены прошлое и современность. Особо заметным связующим элементом стал многослойный деревянный сайдинг, который издревле в Эстонии называют «kimm». Эту древнюю технику создания деревянного покрытия крыш (черепицу) до сих пор можно увидеть в традиционных сельских саунах, летних домиках и даже коттеджах. В отделке фасада и внутреннего пространства было использовано около 7,5 тыс. «чешуек» (изготовленных на заказ), которые и определили название лесной хижины KÄBI – «Сосновая шишка».
3. Nature Villa Kaseke на территории Maidla Nature Resort
Nature Villa KASEKE — это первый реализованный проект на территории эксклюзивного природного курорта с роскошными и экологически чистыми виллами-бутиками (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: interiordwelling.com.
Миниатюрный дом для отдыха под названием Nature Villa Kaseke предлагает своим посетителям отдохнуть и одновременно ощутить комфорт и покой. Чтобы так и произошло, авторы проекта из все той же архитектурной студии b210 позаботились о максимальной открытости пространства без ущерба для приватности, ведь каждый лесной домик расположен на значительном удалении друг от друга.
Деревянная платформа служит мостиком, открытой террасой и фундаментом для очаровательного лесного номера KASEKE (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: interiordwelling.com.
Nature Villa Kaseke (или просто KASEKE) построен вокруг взрослых берез, не причиняя им никакого вреда, при этом деревянная хижина футуристической формы приподнята на 1 метр над землей, чтобы во время весенних паводков гостям не пришлось беспокоиться о своей безопасности. Плюс ко всему установка на 7-метровые сваи (6 метров под землей) позволила избежать вмешательства в экосистему водно-болотных угодий.
Центральное место в лесной вилле KASEKE занимает спальня и гостиная у панорамного окна (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: floornature.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что этот домик находится в месте гнездования большинства птиц региона, поэтому его крышу используют в качестве смотровой площадки для наблюдения за пернатыми без вмешательства в их привычную жизнь. Кстати, специалисты студии b210 побеспокоились не только о жизни птиц и экологической безопасности, для гостей были созданы лучшие условия для уединенного отдыха на лоне природы.
В лесном домике KASEKE имеются все необходимые удобства (Maidla Nature Resort, Эстония).
Интерьер лесной хижины KASEKE идеально сочетает в себе все удобства, необходимые для небольшого, но роскошного гостиничного номера. Здесь имеется просторная спальная зона, уютная гостиная с мягкими подушками и камином у панорамного окна, кухонная стойка для утреннего чая или кофе с мини-баром, ванная комната с зеркалами от пола до потолка, оборудованная большой душевой кабиной и биотуалетом. Также имеется небольшая прихожая с системами хранения как для вещей, так и багажа/спортивного инвентаря. На деревянной площадке, к которой ведет такой же мостик есть возможность отдохнуть у костра, встретить рассвет с чашечкой кофе или принять воздушные ванны, если позволит погода, конечно же.
Проект лесной хижины KASEKE для природного курорта удостоен множества премий в области архитектуры и дизайна (Maidla Nature Resort, Эстония).
Интересный факт: Проект KASEKE завоевал множество наград в области архитектуры и дизайна, в том числе общественное голосование в категории малых интерьеров Dezeen Awards в 2021 году. Помимо наград и побед в эстонских номинациях, очаровательный лесной домик был отмечен одной из самых престижных архитектурных наград в ЕС – Mies van der.
4. Сказочные домики Nature Villa POKU от архитектурной студии Kadarik Tüür Arhitektid
Сказочные домики Nature Villa POKU расположены далеко друг от друга, чтобы гости могли наслаждаться уединением, тишиной и красотой природы (Maidla Nature Resort, Эстония).
Основная комната Nature Villa POKU имеет открытую планировку (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: resortsbase.com.
Совсем недавно коллекция эко-курорта пополнилась 7 сказочными домиками, получившими название Nature Villa POKU. Авторы проекта из архитектурной студии Kadarik Tüür Arhitektid вдохновлялись как природным ландшафтом и его представителями флоры, так и сюжетом детской книги Эдгара Вальтера «Pokuraamat», в которой главные герои осоку называли покусами («pokus», отсюда и название домиков).
В каждом варианте лесных домиков Nature Villa POKU предусмотрена разная планировка и оформление внутреннего пространства (Maidla Nature Resort, Эстония).
В Nature Villa POKU имеется собственная сауна и удаленная площадка с зоной барбекю (Maidla Nature Resort, Эстония).
Именно кочкарная осока под названием Carex stricta стала основным кровельным материалом эко-домиков, которые хоть и похожи между собой, но имеют разную площадь и планировку. В этих номерах помимо стандартного набора зон и услуг имеется еще и собственная сауна, так что любители попариться могут смело выбирать именно этот тип номеров, которые, кстати сказать, находятся в зарослях той самой осоки и на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы можно было расслабиться без любопытствующих глаз.
5. Ресторан и лаундж-зона в историческом здании Old Servants’ house от таллинской студии b210
Старинное здание Old Servants’ house превратили в ресторан и общественное место для отдыха (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: b210.ee.
Место, где встречается история, традиции и современность (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: maidlaresort.com.
Креативные дизайнеры таллинской архитектурной студии b210 принимали активное участие в реставрации и трансформации старинного здания, которое назвали Old Servants’ house («Дом старых слуг»). Благодаря их стараниям каменное здание превратилось в ресторан и лаундж-зону для всех посетителей эко-курорта Maidla Nature Resort, где природа встречается с историей, национальными традициями, искусством здорового питания и возможностью неспешного взаимодействия.
Интерьер Old Servants’ house остался практически нетронутым, чтобы подчеркнуть связь времен (Maidla Nature Resort, Эстония).
В интерьере добротного сооружения сохранились традиционные мотивы и минимализм, который дополняет современная бытовая техника и кухонное оборудование, позволяющее готовить вкусные и полезные блюда из овощей, зелени и фруктов. Шеф-повар Дааниус считает, что природа дает множество возможностей для гастрономического опыта, используя только веганские ингредиенты, которые позволяют людям открывать для себя универсальность и вкус чистых ароматов мира природы.
Кухня ресторана открыта и находится рядом с обеденным залом (Maidla Nature Resort, Эстония).
Кулинарные шедевры можно отведать как и в самом ресторане, так и заказать в номер (Maidla Nature Resort, Эстония).
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