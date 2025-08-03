Природный курорт в глухих лесах Эстонии: очаровательные лесные домики для «перезагрузки»

1. Природный курорт Майдла – жемчужина среди лесов и болот Эстонии

Природный курорт в глухих лесах Эстонии: очаровательные лесные домики идеально подходят для «перезагрузки» измотанного горожанина (Maidla Nature Resort).

Эко-курорт Maidla Nature Resort – жемчужина среди водно-болотных угодий Эстонии. | Фото: maidlanatureresort.business.site.

Красота первозданной природы идеально сочетается с современной архитектурой (Villa Kaseke, Maidla Nature Resort).

Отдых в лесной глуши еще не означает отказ от благ цивилизации (Maidla Nature Resort, Эстония).

2. Лесной домик «Сосновая шишка» от таллинской студии b210

Лесной домик «Сосновая шишка» от таллинской студии b210 расположен на краю болота (Maidla Nature Resort, Эстония).

В летние месяцы лесной домик «Сосновая шишка» утопает в зелени, что помогает создать более интимную обстановку (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: news.myseldon.com .

Планировка причудливого домика для отдыха «Сосновая шишка» на лоне природы (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: maidlaresort.com.

Центральное место в лесной хижине занимает двуспальная кровать (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: thermory.com.

Все стены внешнего и внутреннего пространства облицованы деревянными плиточками, напоминающими чешуйки шишек (Maidla Nature Resort, Эстония).

3. Nature Villa Kaseke на территории Maidla Nature Resort

Nature Villa KASEKE — это первый реализованный проект на территории эксклюзивного природного курорта с роскошными и экологически чистыми виллами-бутиками (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: interiordwelling.com.

Деревянная платформа служит мостиком, открытой террасой и фундаментом для очаровательного лесного номера KASEKE (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: interiordwelling.com.

Центральное место в лесной вилле KASEKE занимает спальня и гостиная у панорамного окна (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: floornature.com.

В лесном домике KASEKE имеются все необходимые удобства (Maidla Nature Resort, Эстония).

Проект лесной хижины KASEKE для природного курорта удостоен множества премий в области архитектуры и дизайна (Maidla Nature Resort, Эстония).

4. Сказочные домики Nature Villa POKU от архитектурной студии Kadarik Tüür Arhitektid

Сказочные домики Nature Villa POKU расположены далеко друг от друга, чтобы гости могли наслаждаться уединением, тишиной и красотой природы (Maidla Nature Resort, Эстония).

Основная комната Nature Villa POKU имеет открытую планировку (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: resortsbase.com.

В каждом варианте лесных домиков Nature Villa POKU предусмотрена разная планировка и оформление внутреннего пространства (Maidla Nature Resort, Эстония).

В Nature Villa POKU имеется собственная сауна и удаленная площадка с зоной барбекю (Maidla Nature Resort, Эстония).

5. Ресторан и лаундж-зона в историческом здании Old Servants’ house от таллинской студии b210

Старинное здание Old Servants’ house превратили в ресторан и общественное место для отдыха (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: b210.ee.

Место, где встречается история, традиции и современность (Maidla Nature Resort, Эстония). | Фото: maidlaresort.com.

Интерьер Old Servants’ house остался практически нетронутым, чтобы подчеркнуть связь времен (Maidla Nature Resort, Эстония).

Кухня ресторана открыта и находится рядом с обеденным залом (Maidla Nature Resort, Эстония).

Кулинарные шедевры можно отведать как и в самом ресторане, так и заказать в номер (Maidla Nature Resort, Эстония).