5 бытовых привычек, за которыми часто кроется глубинная психологическая подоплёка

1. Разговор с домашними животными

Ну, что, Мурзик, никому ты не нужен, да?/ Фото: tut.by

2. Изнурять себя работой по дому, чтобы позже лечь спать

Через час он заснёт... / Фото: redomm.ru

3. Поздно возвращаться домой

Когда дома всё устраивает, ты спешишь туда. / Фото: shutterstock.com

4. Уходя на работу, оставлять чашку с недопитым кофе на столе

Даже в этом может крыться психологический подтекст. / Фото: spicami.ru

5. Наполнять холодильник продуктами, которые не хочется кушать

Но ничего из этого я не хочу... / Фото: plohoy-zyalt.livejournal.com