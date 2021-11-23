У многих мастеров «на складе» хранятся раритетные вещи, которые жалко выбрасывать.

Например, пылесос из далекого советского прошлого.

Примерно из 50-х годов ХХ века. Служил он верой и правдой не один год. И еще, наверное, столько бы прослужил.

Но на смену ему пришел новый пылесос. Красивый и современный. Без мешка для пыли. А со старым что делать?

Можно попробовать сделать из него ручной фрезер!

По крайней мере такая идея пришла в голову автору YouTube канала Handmade Creative Channel. Звучит, конечно, немного странно. Но мастера-самодельщики, они такие, креативные.

Основные этапы работ

Первым делом вооружаемся отверткой и разбираем пылесос.

Для нашей самоделки будем использовать только электродвигатель. Главное, чтобы он был рабочим, иначе ничего не получится.

В целом, электродвигатель отлично подходит для изготовления ручного фрезера.

Только вал не подходит. Нужно его доработать. Из болта автор выточил на токарном станке удлинитель вала, который выступает одновременно держателем для фрезы.

Из канализационной пластиковой трубы изготавливаем корпус ручного фрезера. Помещаем внутрь него электродвигатель и фиксируем на винты.

Из той же пластиковой трубы необходимо будет сделать опорную площадку. Как она выглядит, можно посмотреть на фото ниже.

Обратите внимание: для крепления площадки на корпусе используются два уголка и болты с гайками.

В принципе, все готово. Необходимо лишь установить плату для регулировки оборотов электродвигателя и вывести регулятор снаружи корпуса.

Устанавливаем фрезу, фиксируем гайками.

Надеваем на корпус опорную площадку, установив ее на требуемой высоте, и стягиваем края с помощью болтов и гаек.

Ну а теперь можно приступать к работе!

И сразу в глаза бросается явный недочет — очень не хватает ручек, чтобы удобнее было держать фрезер в руках. А в целом, со своей задачей агрегат вроде справляется.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить ручной фрезер из старого пылесоса, показано в авторском видеоролике ниже. Поделитесь своим мнением о самоделке.