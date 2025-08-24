Свежие идеи для обновления квартиры

Как вдохнуть в квартиру легкость и тепло, не прибегая к глобальному ремонту? Лето — идеальное время для перемен: свежий взгляд на интерьер помогает перезагрузиться эмоционально и добавить в жизнь больше красок.







С простыми и доступными идеями, которыми поделилась дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом работы Мария Боровская, ваш дом легко преобразится и наполнится атмосферой отдыха.

Замените шторы

Добавьте яркие акценты в декоре

Используйте сезонные цветы

Выберите освещение

Добавляем летние ароматы

Для начала стоит заменить плотные зимние портьеры на легкие летние шторы или полупрозрачный тюль. Светлые пастельные оттенки, цветочные мотивы или яркие узоры придадут интерьеру ощущение воздушности и безмятежности — именно то, что нужно в летний сезон. Особенно удачно этот прием смотрится в спальне.«Если хочется большего эффекта, выбирайте натуральные материалы — хлопок, лен, батист. Эти ткани не только пропускают свет, но и создают ощущение „дышащего“ пространства. Для кухни подойдут римские шторы из органзы, а в гостиной можно использовать многослойность — сочетать тюль с легкими шторами на люверсах», — рекомендует эксперт.Если вы живете в регионе с активным солнцем, отдайте предпочтение светлым шторам с УФ-фильтрами — они защитят мебель от выгорания.Лето — идеальное время для того, чтобы добавить сочных красок в привычную обстановку. К нейтральным подушкам на диване добавьте одну или несколько с выразительным принтом. Также отличным дополнением станет яркий плед или покрывало. Не бойтесь экспериментировать с цветами — даже в серо-бело-бежевом интерьере достаточно нескольких выразительных акцентов, чтобы пространство заиграло по-новому и выглядело более живым и гармоничным.«Добавьте красочные постеры, вазу лимонного оттенка или керамику ручной работы — такие детали работают как „витамины“ для интерьера. Особенно хорошо смотрятся яркие предметы на фоне однотонных стен: желтый, терракотовый, бирюзовый или васильковый могут стать отличными акцентами», — говорит дизайнер.Если боитесь переборщить, придерживайтесь правила «трех акцентов»: три предмета одного яркого цвета, распределенные по комнате, создадут нужный ритм и не перегрузят обстановку.Украсьте дом живыми цветами, которые цветут в вашем регионе — будь то сирень, пионы, ромашки или другие любимые растения. У каждого из них свой аромат, отражающий время года, они создают летнее настроение и наполняют пространство живой атмосферой.Обратите внимание на полевые букеты — они создают ощущение уюта и близости к природе. Прозрачные стеклянные сосуды и бутылки станут стильной альтернативой классическим вазам.Летнее освещение — это мягкий, рассеянный свет, создающий ощущение уюта и расслабленности. Используйте торшеры с диммерами, настольные лампы с тканевыми абажурами, гирлянды с крупными лампочками, свечи. Отличный эффект дают светильники с эффектом «солнца сквозь листву» — световые проекции на стенах и потолке делают атмосферу по-настоящему волшебной. Их можно разместить в любой комнате.Старайтесь не включать холодный белый свет в вечернее время — он нарушает восприятие уюта. Отдавайте предпочтение теплому или нейтральному свечению — оно не утомляет и улучшает общее настроение.Ароматы — мощный инструмент в создании настроения. Используйте свечи или диффузоры. Утром отлично подойдут бодрящие ноты цитрусов — лимон, бергамот, грейпфрут, а также запахи морского бриза, цветущего луга или свежескошенной травы. Днем — легкие цветочные композиции, например, ландыш, жасмин или роза. А вечером — ароматы лаванды, сандала и иланг-иланга: они помогут создать расслабляющую атмосферу и пробудить летние воспоминания.«Обратите внимание на экологичные аромадиффузоры с натуральными маслами, ароматические саше для белья, а также спреи для подушек — с ними можно создать микросценарии аромата в разных комнатах», — добавляет архитектор.Обновление интерьера летом — не прихоть, а способ дать дому и себе «вдохнуть полной грудью». Простые детали: шторы, свет, текстиль или букет из сада — способны превратить пространство в место, где хочется быть, отдыхать, жить. Летний интерьер — это не про стиль, а про настроение: легкость, расслабленность и ощущение, что жизнь — здесь и сейчас. Попробуйте один из этих приемов — и ваш дом обязательно откликнется!