Забавные комиксы о декретном отпуске

Сложно найти человека, который при упоминании декретного отпуска сразу же представит себе море, пляж и праздное ничегонеделание. Потому что все прекрасно знают, что всё это время внимание молодой мамы сосредоточено на одном очень маленьком и требующем заботы человеке. И все новости и события в её жизни в этот период сконцентрированы только на нём!



О том, как выглядит жизнь в декретном отпуске, несколько забавных комиксов:



















































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