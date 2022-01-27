Сложно найти человека, который при упоминании декретного отпуска сразу же представит себе море, пляж и праздное ничегонеделание. Потому что все прекрасно знают, что всё это время внимание молодой мамы сосредоточено на одном очень маленьком и требующем заботы человеке. И все новости и события в её жизни в этот период сконцентрированы только на нём!
О том, как выглядит жизнь в декретном отпуске, несколько забавных комиксов:
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Забавные комиксы о декретном отпуске
Сложно найти человека, который при упоминании декретного отпуска сразу же представит себе море, пляж и праздное ничегонеделание. Потому что все прекрасно знают, что всё это время внимание молодой мамы сосредоточено на одном очень маленьком и требующем заботы человеке. И все новости и события в её жизни в этот период сконцентрированы только на нём!
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