Как выглядит самая высокая собака в мире

Согласно Guinness World Records, самой высокой собакой в мире был «Зевс» — дог, который был официально измерен в 2011 году и его рост составлял 1,118 метра. Зевс принадлежал Дениз Дурелаг и ее семье из Осего, штат Мичиган, США.





Несмотря на свой рост Зевс был очень спокойным, он хорошо ладил с людьми и животными, был очень нежным. К сожалению, Зевс скончался в сентябре 2014 года в возрасте пяти лет.





источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:









