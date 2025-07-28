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Как выглядит самая высокая собака в мире

Согласно Guinness World Records, самой высокой собакой в мире был «Зевс» — дог, который был официально измерен в 2011 году и его рост составлял 1,118 метра. Зевс принадлежал Дениз Дурелаг и ее семье из Осего, штат Мичиган, США.


Несмотря на свой рост Зевс был очень спокойным, он хорошо ладил с людьми и животными, был очень нежным. К сожалению, Зевс скончался в сентябре 2014 года в возрасте пяти лет.


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