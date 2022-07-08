Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Студийные фотографии с картонными предметами в виде воздушных шаров, автомобилей и т. д. снимались еще в самом начале XX века, но пика популярности достигли перед началом и в ходе Первой мировой войны. Теперь они имели соответствующие военному времени сюжеты — например, полеты на бомбардировщиках из картона.







На фото: Перелет из «песчаной пустыни» (т. е. из военного лагеря) Нойхаммер. Нойхаммер, Германия. 1910–1912 годы



Подобные портреты отрядов, подразделений и просто армейских друзей можно было создавать не только в фотостудиях военных баз и лагерей, но и в специально оборудованных местах в парках развлечений. Получившиеся фотокарточки солдаты отправляли домой близким или оставляли себе на память.







Фотограф Поль Ридигер. Побег из «песчаной пустыни» (т. е. военного лагеря) Нойхаммер. Нойхаммер, Германия. 1913 год.







Фотограф Александр Херльд. Перелет из Эльзенборна в Париж. Военный полигон, Эльзенборн, Германия. 1915 год







Фотограф Александр Херльд. Военный полигон, Эльзенборн, Германия. 22 марта 1915 года







Ура! До запаса осталось еще 22 дня! Германия. 1912–1915 годы







Слева: немецкие солдаты на деревянном аисте. Мюнстер, Германия, 1930 год. Справа: солдат позирует с ненастоящей лошадью, Эстонская Республика.

1920-е годыФотограф Ю. Юнгманн. Зарезервированный полет домой из Битча. Страсбург, Австрия. Август 1912 годаТе, кто сохранил верность матери, улетают отсюда. Мюнстер, Германия. 1928 годФотограф Поль Ридигер. Военный полигон, Нойхаммер-ам-Квайс (ныне польское поселение Свентошув). 1914 год.Фотограф Поль Хефер. Рейс из Дёберица . Берлин, Германия. 1912–1914 годыФотограф Альфонс Вегубер. С громом, градом и молнией Бог создал «Пустыню Дёбериц». Военно-тренировочный лагерь Дёбериц (он же «Пустыня Дёбериц»). 1914 год.Немецкие солдаты на искусственном пасхальном яйце. Германия. 1930-е годыФотограф Эрнст Лен. Полет из Йютербога. Район Тельтов-Флеминг, Германия. 1925–1930 годыВоенный лагерь Мюнстера, Германия. Обозначение на бочках пива «§11» — это отсылка к параграфу из немецкого «Пивного кодекса», который гласит: «Продолжайте пить». 1915 годСчастливого нового, 1918 года. Неизвестная немецкая студия. 1918 годСлева: фотограф Фриц Сенгерс. Полет из военного тренировочного лагеря в Дармштадте. Ideal studio, Дармштадт, Германия. Июнь 1913 года. Справа: Полет из Битча на высоте 636 м. Солдаты с псом-талисманом в нарисованном в студии цеппелине «Виктория-Луиза», Лотарингия. 1912–1915 годыБегство из Мюнстера. Мюнстерский военный лагерь, Германия. 1916 годФранцузские военные летчики в нарисованном биплане. Фотостудия в Париже, Франция. 23 декабря 1928 годаФотограф Рихард Шуберт. Обзорный полет: воздушная база в Фасберге — Мюнстер — Гамбург. Мюнстер, Германия. 1938 годФотограф Шарль Монтаг. Лагерь в Битче, департамент Мозель, Франция. 1925 годПарк развлечений, Кони-Айленд, Нью-Йорк. 1930-е годыФотомонтаж: нацистские офицеры в самолете. Германия. 1930–1940-е годыФотограф Рихард Шуберт. Мюнхен, Германия. 1933 годСлева: фотограф Макс Щютце. Отсюда путешествие в Ганновер. Военный лагерь Дёрниц (полигон Альтенграбов), Германия. 1930-е годы. Справа: военный лагерь Локстедтер, недалеко от Хюльсингса, Германия. Студия Варманна. Июль 1914 годаФотограф Макс Шютце. Полет из Альтенграбова. Военный лагерь Дёрниц (полигон Альтенграбов). Германия. 1930-е годыЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)