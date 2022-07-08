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Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Студийные фотографии с картонными предметами в виде воздушных шаров, автомобилей и т. д. снимались еще в самом начале XX века, но пика популярности достигли перед началом и в ходе Первой мировой войны. Теперь они имели соответствующие военному времени сюжеты — например, полеты на бомбардировщиках из картона.

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

На фото: Перелет из «песчаной пустыни» (т. е. из военного лагеря) Нойхаммер. Нойхаммер, Германия. 1910–1912 годы

Подобные портреты отрядов, подразделений и просто армейских друзей можно было создавать не только в фотостудиях военных баз и лагерей, но и в специально оборудованных местах в парках развлечений. Получившиеся фотокарточки солдаты отправляли домой близким или оставляли себе на память.

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Поль Ридигер. Побег из «песчаной пустыни» (т. е. военного лагеря) Нойхаммер. Нойхаммер, Германия. 1913 год.

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Александр Херльд. Перелет из Эльзенборна в Париж. Военный полигон, Эльзенборн, Германия. 1915 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Александр Херльд. Военный полигон, Эльзенборн, Германия. 22 марта 1915 года

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Ура! До запаса осталось еще 22 дня! Германия. 1912–1915 годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Слева: немецкие солдаты на деревянном аисте. Мюнстер, Германия, 1930 год. Справа: солдат позирует с ненастоящей лошадью, Эстонская Республика.

1920-е годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Ю. Юнгманн. Зарезервированный полет домой из Битча. Страсбург, Австрия. Август 1912 года

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Те, кто сохранил верность матери, улетают отсюда. Мюнстер, Германия. 1928 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Поль Ридигер. Военный полигон, Нойхаммер-ам-Квайс (ныне польское поселение Свентошув). 1914 год.

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Поль Хефер. Рейс из Дёберица. Берлин, Германия. 1912–1914 годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Альфонс Вегубер. С громом, градом и молнией Бог создал «Пустыню Дёбериц». Военно-тренировочный лагерь Дёбериц (он же «Пустыня Дёбериц»). 1914 год.

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Немецкие солдаты на искусственном пасхальном яйце. Германия. 1930-е годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Эрнст Лен. Полет из Йютербога. Район Тельтов-Флеминг, Германия. 1925–1930 годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Военный лагерь Мюнстера, Германия. Обозначение на бочках пива «§11» — это отсылка к параграфу из немецкого «Пивного кодекса», который гласит: «Продолжайте пить». 1915 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Счастливого нового, 1918 года. Неизвестная немецкая студия. 1918 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Слева: фотограф Фриц Сенгерс. Полет из военного тренировочного лагеря в Дармштадте. Ideal studio, Дармштадт, Германия. Июнь 1913 года. Справа: Полет из Битча на высоте 636 м. Солдаты с псом-талисманом в нарисованном в студии цеппелине «Виктория-Луиза», Лотарингия. 1912–1915 годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Бегство из Мюнстера. Мюнстерский военный лагерь, Германия. 1916 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Французские военные летчики в нарисованном биплане. Фотостудия в Париже, Франция. 23 декабря 1928 года

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Рихард Шуберт. Обзорный полет: воздушная база в Фасберге — Мюнстер — Гамбург. Мюнстер, Германия. 1938 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Шарль Монтаг. Лагерь в Битче, департамент Мозель, Франция. 1925 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Парк развлечений, Кони-Айленд, Нью-Йорк. 1930-е годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотомонтаж: нацистские офицеры в самолете. Германия. 1930–1940-е годы

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Рихард Шуберт. Мюнхен, Германия. 1933 год

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Слева: фотограф Макс Щютце. Отсюда путешествие в Ганновер. Военный лагерь Дёрниц (полигон Альтенграбов), Германия. 1930-е годы. Справа: военный лагерь Локстедтер, недалеко от Хюльсингса, Германия. Студия Варманна. Июль 1914 года

Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Фотограф Макс Шютце. Полет из Альтенграбова. Военный лагерь Дёрниц (полигон Альтенграбов). Германия. 1930-е годы

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