Десять самых известных трагических историй любви

Любовь — самое необыкновенное чувство на свете. На протяжении всей истории человечества она вдохновляла поэтов, писателей и певцов, а порой любовь даже служила поводом для преступлений и войн между целыми странами. В нашей сегодняшней подборке – десять наиболее известных пар, чья история любви привела к трагическим последствиям. Некоторые из них являются достоверно существующими историческими персонажами, о других нам известно по большей части из легенд и мифов.









Парис и Елена

Орфей и Эвридика

Клеопатра и Марк Антоний

Тристан и Изольда

Ланселот и Гвиневра

Ромео и Джульетта

Шах-Джахан и Мумтаз-Махал

Наполеон и Жозефина

Александр Обренович и Драга Машин

Бонни и Клайд