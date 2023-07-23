Десять самых известных трагических историй любви

Любовь — самое необыкновенное чувство на свете. На протяжении всей истории человечества она вдохновляла поэтов, писателей и певцов, а порой любовь даже служила поводом для преступлений и войн между целыми странами. В нашей сегодняшней подборке – десять наиболее известных пар, чья история любви привела к трагическим последствиям. Некоторые из них являются достоверно существующими историческими персонажами, о других нам известно по большей части из легенд и мифов.
Парис и Елена
По легенде, Парис был троянским царевичем, а Елена – женой Менелая, правителя Спарты. Не найдя взаимопонимания с мужем, за которого ее выдали насильно, Елена сбежала из Спарты вместе с красавцем Парисом. Однако в разгар подготовки к свадьбе Менелай прибыл со своими войсками к стенам Трои, и началась война, в которой погибло множество троянцев, в том числе и Парис. Елене же пришлось вернуться обратно в Спарту.
Орфей и Эвридика
Согласно греческой миологии Орфей был талантливым певцом, а Эвридика его женой, которую однажды ужалила змея, и она умерла. После этого Орфей, не в силах жить без любимой, спустился в мифическое царство Аида. Он так очаровал обитателей Подземного царства, что Аид согласился отпустить Эвридику, однако с условием – Орфей не должен был оглядываться назад, пока они не покинут пределы царства мертвых. Но Орфей не выдержал и обернулся, чтобы посмотреть, идет ли Эвридика за ним, и она была взята обратно – в царство Аида.
Клеопатра и Марк Антоний
История любви между римским военачальником Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой широко известна благодаря своей драматической концовке. Оба влюбленных совершили самоубийство после того, как их войска потерпели поражение в битве против армии Цезаря.
Тристан и Изольда
Персонажи средневековой легенды, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что на Изольде должен жениться дядя Тристана, Марк. Все же Изольду выдали за Марка, а Тристана женили на дочери короля Британии, Изольде Белорукой. Закончилась история тем, что Тристан был ранен отравленным оружием, а Изольда, которая не успела попрощаться с ним, вскоре умерла от горя.
Ланселот и Гвиневра
По легенде, Гвиневра, жена короля Артура, была безумно влюблена в Ланселота, одного из рыцарей Круглого стола. Когда Артур узнал об этом, жестокое соперничество между ним и Ланселотом разрушило единство рыцарей. В конце концов, Артур был убит, а Гвиневра с горя отправилась в монастырь.
Ромео и Джульетта
Известнейшая история любви, написанная знаменитым Шекспиром, повествует об отношениях между молодыми влюбленными из двух враждующих итальянских семей. Чем закончилась история, известно наверное всем – Ромео отравился, думая что Джульетта умерла, а она, обнаружив его мертвым, убила себя кинжалом.
Шах-Джахан и Мумтаз-Махал
Шах-Джахан и его любимая жена Мумтаз-Махал были долгое время счастливы вместе, пока Мумтаз-Махал не умерла при родах их 14-го ребенка. Опустошенный горем Шах-Джахан, долгое время не мог прийти в себя, но нашел некоторое утешение в строительстве роскошного мавзолея в память о жене. Этот мавзолей стоит до сих пор, он известен под названием Тадж-Махал.
Наполеон и Жозефина
Отношения между Наполеоном и его женой Жозефиной по свидетельствам очевидцев были очень бурными, и в конце концов, привели к разводу. Однако когда Наполеон умирал, последние слова императора были обращены именно к Жозефине, его первой жене.
Александр Обренович и Драга Машин
Любовь между молодым королем и вдовой, которая на 12 лет старше его, вызвала возмущение и протест как со стороны общественности, так и от матери Александра. Однако тот не послушал ничьих советов и настоял на бракосочетании. Закончилось все тем, что королевская чета была убита группой военных офицеров, недовольных их правлением.
Бонни и Клайд
Американские грабители, организовавшие банду, виновную в нескольких вооруженных ограблениях и убийствах. Несмотря на преступную деятельность, по свидетельствам очевидцев, Бонни и Клайд сильно любили друг друга и были неразлучны. Закончилась гангстерская любовная история весьма плачевно — полицейские расстреляли их автомобиль из засады, в результате чего оба погибли на месте.
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