Какими были первые зеркала, и как они изменялись с течением времени

Южноамериканские индейцы считали зеркало порталом в иной мир – тот, в который не проникнуть человеку. Китайцы научились делать «волшебные» зеркала, а венецианцы – баснословно дорогие. И, пожалуй, нигде в мире это таинственное изобретение не оставили без шлейфа легенд, поверий, проклятий и загадок, многие из которых существуют и по сей день.
Зеркала бронзового века
М. де Караваджо. "Нарцисс"
Когда-то увидеть свое отражение можно было разве что заглянув в водоем со стоячей водой, как это сделал Нарцисс из древнегреческой мифологии. Но вот появилось зеркало – точная история, как и время его возникновения теряется в очень давнем прошлом. По всей видимости, все началось с отполированных пластин из обсидиана – природного вулканического стекла.
Зеркало из обсидиана
Такие находки были сделаны на территории современной Турции и датированы седьмым тысячелетием до нашей эры. Это был уже бронзовый век, и помимо обсидиана в качестве материала для изготовления отражающего предмета, постепенно стали использовать именно этот сплав меди и олова. Бронзовые зеркала изготавливали круглыми – по форме Солнца – и в знак почитания главного божества, и в знак того, что именно солнечные лучи отражает зеркало.
Зеркало Древнего Китая, бронза
Вероятно, к идее создания гладких отполированных поверхностей разные культуры мира пришли самостоятельно, во всяком случае, зеркала, изготовленные в эпоху бронзы и в начале железного века, находят в разных уголках земного шара. У многих народов зеркало использовали в магических обрядах и наделяли волшебными свойствами. А в Древнем Китае в качестве подтверждения своей магической природы некоторые бронзовые зеркала демонстрировали, казалось, настоящее волшебство. Плоские с одной стороны и украшенные узором и рельефом с другой, они, как и положено, показывали отражение того, что было перед ними. Но если с помощью такого зеркала отражали солнечный свет, направив его на стену, вместо обычного солнечного зайчика на стене становился виден узор с тыльной стороны.
Демонстрация свойств волшебного китайского зеркала
Для древнего человека эта демонстрация не представляла собой, возможно, серьезной головоломки, ведь зеркалам и без нее приписывали связь с иным миром, но интересно то, что точного объяснения такого свойства некоторых китайских волшебных зеркал не получено до сих пор. Выдвинутые версии – в том числе о небольших искривлениях поверхности зеркала, о воздействии кислоты, создающей на полированной стороне невидимый глазу узор – могли бы объяснить получаемый эффект, и такие эксперименты были успешно проведены специалистами, но все же секрет китайских мастеров, который пролил бы свет на древнюю профессию зеркальных дел мастера, остается неустановленным. Далеко не все изготовленные в Китае зеркала обладали «волшебными» свойствами, вообще же производство этих бронзовых предметов, украшенных разного рода орнаментами, уже к концу первого тысячелетия до нашей эры приобрело массовый характер.
Зеркало этрусков
Большое количество древних зеркал было найдено в Сибири, в Минусинской котловине – несколько сотен изделий из бронзы, относящихся к разным периодам и разным культурам. На тыльной стороне встречаются не просто орнаменты, а целые сценки, особо подчеркивающие ритуальное значение зеркала для его обладателя. Очевидно, часто эти предметы выполняли роль амулета.
Из Китая зеркала попали на Корейский полуостров, откуда способ их изготовления переняли японцы. В периоды Яёй и Кофун бронзовое зеркало оставляли в могиле правителей и аристократов – как способ помочь умершему попасть в загробный мир. В буддизме, который пришел на острова в шестом веке, зеркала тоже выполняли ритуальные функции.
Зеркало Древнего Египта
Зеркала в античности
Из Месопотамии и Древнего Египта, где для получения отражающей поверхности использовали отполированную медную пластину, технология изготовления зеркала попала в античный мир. Зеркала изготавливали, в частности, на Кипре, где находилось крупное месторождение меди. А потому богиня Афродита – прозванная Кипридой по месту своего рождения – часто изображалась с зеркалом, которое одновременно было символом женской красоты. По некоторым версиям, именно зеркало держала в руках знаменитая статуя Венеры Милосской. К зеркалу относились с уважением и философы: Сократ призывал смотреть на свое отражение, чтобы познать, а затем и улучшить самого себя.
Краснофигурный сосуд 5-го в. до н.э.
Чудодейственную силу зеркального отражения греки воспели в мифологии – в схватке с Медузой Горгоной именно оно помогло Персею победить: чтобы не встречаться взглядом с чудовищем, превращающим все живое в камень, герой вел битву, глядя в свой щит, как в зеркало, и смог отсечь Медузе голову. А вот «зеркало Архимеда» имеет уже не столь мифологическую природу, хотя достоверность самого факта сожжения вражеского флота с помощью «луча смерти» ставится под сомнение. Традиционно считается, что в битве под Сиракузами греческие воины использовали придуманный Архимедом способ поджечь корабли противника, направив на них отраженные от щитов солнечные лучи.
Знак женского пола, "зеркало Венеры", восходит к традиционной форме античных зеркал
Металлические и каменные зеркала, хоть и выполняли свою функцию, все же имели существенные недостатки – они нуждались в постоянной полировке, а отражение получалось темным и нечетким. В этом у металлических зеркал существенно выигрывали стеклянные, первые из которых начали создавать в первом веке нашей эры на территории современного Ливана.
Стеклянные зеркала в Европе
В Европе же производство стеклянных зеркал ведет отсчет с XIII века. Для их изготовления использовали сосуд из стекла, в который в процессе выдувания наливали расплавленное олово, затем застывшее изделие разбивали, и из осколков делали зеркало.
«Менины» Д. Веласкеса - картина, эффект которой создают зеркала и отражения в них
Процесс был трудоемкий и дорогой, в состав отражающего свет вещества стали добавлять золото. Стоимость изделий была чрезвычайно высока – позволить себе иметь в доме зеркало могли только очень состоятельные люди. В уплату за одно такое изделие отдавали и поместье, и морское судно. Интересно, что куда дешевле было заказать собственный портрет у гениального мастера – так, собственно говоря, и поступали желающие всегда иметь под рукой свое «отражение».
Зеркало, принадлежавшее французской королеве Марии Медичи. Считается самым дорогим в истории
В XVI веке мастера с острова Мурано впервые создали плоское зеркало – путем разрезания еще горячего стеклянного цилиндра и раскатывания половинок на медных пластинах. Зеркала получались чистыми и блестящими. Изобретение оценили во Франции – там оно в прямом смысле слова пришлось ко двору, королевская семья стала главным заказчиком зеркал, а в 1665 году в стране открылась первая собственная мануфактура.
Зеркальная галерея Версальского дворца
Благодаря развитию зеркального производства стало возможным написание автопортретов, давших потомкам представление о внешнем облике живописцев прошлого. Да и в своей работе мастера использовали возможности зеркал – Леонардо да Винчи советовал художникам смотреть на отражение своей работы, чтобы оценить ее достоверность и гармоничность.
На картине Рубенса демонстрируется популярный в искусстве прием "эффект Венеры", когда человек перед зеркалом смотрит не на свое отражения, а на зрителя
Позже жидкое стекло стали выливать прямо на отражающую поверхность и раскатывать, а в 1835 году немецкий химик Юстус фон Либих изобрел способ серебряного напыления, технологию, применяемую и в настоящее время. Сложно переоценить практическое значение зеркала в современном мире – оно используется едва ли не во всех областях человеческой деятельности. Однако магический, потусторонний характер предмета, позволяющего заглянуть в другой мир, в зазеркалье, по-прежнему остается одной из главных особенностей зеркал.
А. Стеенвинкель. "Двойной автопортрет"
Современный человек, пусть не верит мифам прошлого, все же читает про Зеркало Еиналеж в саге о Гарри Поттере, верит в многочисленные приметы, связанные с зеркалами, выполняет старинные ритуалы – например, заглянуть в домашнее зеркало, вернувшись с дороги за забытой вещью.
Несмотря на все накопленные знания, многовековая культура человечества подсказывает, что лучше относиться к зазеркалью осторожно и с уважением – как это делали цивилизации прошлого.
Э. Мане. "Бар в Фоли-Бержер"
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии