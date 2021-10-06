Какими были первые зеркала, и как они изменялись с течением времени

Зеркала бронзового века

М. де Караваджо. "Нарцисс"

Зеркало из обсидиана

Зеркало Древнего Китая, бронза

Демонстрация свойств волшебного китайского зеркала

Зеркало этрусков

Зеркало Древнего Египта

Зеркала в античности

Краснофигурный сосуд 5-го в. до н.э.

Знак женского пола, "зеркало Венеры", восходит к традиционной форме античных зеркал

Стеклянные зеркала в Европе

«Менины» Д. Веласкеса - картина, эффект которой создают зеркала и отражения в них

Зеркало, принадлежавшее французской королеве Марии Медичи. Считается самым дорогим в истории

Зеркальная галерея Версальского дворца

На картине Рубенса демонстрируется популярный в искусстве прием "эффект Венеры", когда человек перед зеркалом смотрит не на свое отражения, а на зрителя

А. Стеенвинкель. "Двойной автопортрет"

Э. Мане. "Бар в Фоли-Бержер"