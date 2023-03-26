Что нужно знать культурному человеку про 10 самых знаменитых картин Рафаэля

Рафаэль Санти считался одним из величайших художников эпохи Возрождения, находясь на одном уровне с такими гигантами, как Микеланджело и Леонардо Да Винчи. Он мастерски придавал реалистичности своим картинам, оперировал светлыми и темными красками и несколькими стилями живописи. Сегодня его картины и по сей день вызывают трепет и восторг, а потому мы предлагаем познакомиться с десяткой самых известных работ этого талантливого итальянца.
1. Обручение Девы Марии
Обручение Девы Марии. Справа: картина Рафаэля. Слева - Пьетро Перуджино. \ Фото: google.com.
Эта картина была создана в 1504 году. Рафаэль вдохновился величайшим художником умбрийской школы, которого он мог назвать своим учителем, а именно – Пьетро Перуджино, что за год до этого создал точно такой же рисунок. На картине изображен процесс бракосочетания, где Иосиф протягивает кольцо своей суженной Марии. Если сравнивать эти две картины, то можно с легкостью увидеть, как ученик превосходит своего учителя. Искусствоведы мира соглашаются, что версия Рафаэля куда более глубокая, красочная, а также построена на правилах линейной перспективы. В своей картине Рафаэль бросил вызов своим современникам, начав создавать более реалистичные образы людей, что не просто стоят на одной линии, но и ощущаются, как единое целое.
2. Святой Георгий и дракон
Святой Георгий и дракон. Автор: Рафаэль. \ Фото: arts.in.ua.
Эта картину Рафаэль пишет в 1506 году, и в ней явно ощущается влияние таких творцов, как Да Винчи и Босх, что вдохновили художника на создание ещё одного шедевра военной живописи. Так, комплекс картин Рафаэля на тему битвы с драконом, где главными героями являются Георгий и Михаил, объединены общей идей и даже стилистикой. На этом же полотне Рафаэль изображает известную легенду о том, как Святой Георгий победил дракона, и его работа считается самой известной на эту тематику, которая сочетает в себе влияние умбрийской и флорентийской школы. В своё время она выставлялась в Эрмитаже в России, где вызывала бурный ажиотаж прежде, чем попала в Национальную художественную галерею в городе Вашингтон.
3. Портреты Аньоло Дони и Маддалены Строцци
Портреты Аньоло Дони и Маддалены Строцци. Автор: Рафаэль. \ Фото: pinterest.com.
В 1506 году Рафаэль создает ещё два своих шедевра в жанре портретной живописи. Будучи легким на общение и весьма очаровательным молодым человеком с безупречными манерами, он с легкостью входит в высший свет, где знакомится со многими известными личностями, богатыми представителями власти и находит своих покровителей. В это же время он завязывает тесное знакомство с Аньоло Дони, богатым торговцем тканями, который планировал свадьбу на девушке по имени Маддалена Строцци, и в честь этого решил заказать у Рафаэля двойной портрет. Столь щедрое предложение побудило художника с особой внимательностью подойти к этим портретам. Так, на первый взгляд кажется, что на них изображены самые обычные люди, которые одеты в простые одежды. Однако именно эта простота вынуждает замечать детали: мягкость и одновременно строгость выражения лица Дони, а также власть и чуткость молодой невесты Маддалены, что очень точно передана через мелкие детали в виде украшений.
4. Святая Екатерина Александрийская
Портрет Святой Екатерины Александрийской. Автор: Рафаэль. \ Фото: steemkr.com.
В 1508 году Рафаэль пишет эту картину, вероятно, перед своим отъездом в Рим. Считается, что она была создана не для выставки, а для личного пользования самого художника. На этом полотне заметно не столько влияние его учителя Перуджино, сколько наследование техники Да Винчи. Особенно это заметно в позе, которую принимает Екатерина, а также в плавных изгибах её тела. Это позволило Рафаэлю передать движение и грацию, даже несмотря на то, что девушка замерла без движения. Также художник намеренно изобразил её смотрящей в небо, где проступают золотистые лучи сквозь облака. Искусствоведы называют эту картину идеальным отображением мученичества, поскольку сама Екатерина опирается на колесо с острыми гранями, однако при этом лик её обращен к богу. Сегодня же картина выставляется в Национальной галерее Лондона.
5. Афинская школа
Афинская школа, фреска. Автор: Рафаэль. \ Фото: reddit.com.
На протяжении 1508-1510 годов Рафаэль занимается созданием своих величайших творений – Станц (фресок). Так, в 1508 году он прибывает в Рим по особому приглашению Папы Юлия II, что, будучи наслышанным о безмерном таланте юного художника, предлагает ему сотрудничество. Так, Рафаэлю поручают нарисовать одну из фресок в комнате самого Папы. Талантливый художник так виртуозно справился со своей работой, что Юлий II, впечатлившись этим, прогнал остальных творцов, включая учителя Рафаэля, поручив тому самостоятельно заниматься станцами. Самой знаменитой фреской этого периода как раз считается «Афинская школа», которая находится у собрания книг по философии. Она является собирательным образом всех великих умов, философов и мудрецов на одном полотне, где можно отыскать Платона и Архимеда, Сократа, Пифагора, Гераклита и других выдающихся личностей. А если присмотреться поближе, то можно заметить на фреске самого Рафаэля, Да Винчи и даже Микеланджело.
6. Диспута
Диспута, фреска. Автор: Рафаэль. \ Фото: theculturetrip.com.
Эта фреска, созданная в 1510 году, считается наиболее знаковым произведением искусства эпохи Возрождения во всём Риме. Так, фрески Рафаэля, которые он пишет для Апостольского дворца, ничуть не уступают творениям Микеланджело для Сикстинской капеллы. Она была нарисована в так называемой «Комнате подписи» и входит в перечень станц, созданных Рафаэлем. В верхней области изображено небо, где можно увидеть главные религиозные фигуры – Христа, Деву Марию, а также Моисея и даже Адама. Чуть ниже, в центральной части фрески, изображены епископы и другие святые люди, священники, а также простые верующие, которые ведут диспут на какую-то тему. А если присмотреться, то справа можно заметить самого Данте Алигьери.
7. Сикстинская мадонна
Сикстинская мадонна. Автор: Рафаэль. \ Фото: medium.com.
Эта картина, написанная в период с 1513 по 1514 года, считается вершиной творчества Рафаэля. Она изображает деву Марию, которая спускается к людям, держа на руках малыша Иисуса. Её лицо выражает одновременно нежность и некоторую толику тревоги. Рядом с ней – святой Сикст, а также святая Варвара, которые склонились в почтительном и слегка смиренном жесте. Кроме того, в нижней части картины можно увидеть двух херувимов, что считаются самыми известными ангельскими персонажами за всю историю живописи. Смиренность других персонажей на картине, а также тяжелый занавес сверху – отличный художественный прием, который был использован Рафаэлем для того, чтобы приковать внимание зрителей к Мадонне. Интересно, что в Германии эта картина признана по-настоящему божественной и считается самой невероятной в истории искусства.
8. Донна Велата
Донна Велата или Дама с вуалью. Автор: Рафаэль. \ Фото: gramho.com.
В 1515 году, на самом пике своего творчества, Рафаэль пишет портрет, который также известен, как «Дама с вуалью». На нём он изобразил Маргариту Лути – дочь булочника, в которую он, если верить преданиям, был страстно влюблён. И эту влюбленность он выплеснул в своём творчестве, изображая её в самых нежных, воздушных и легких красках, которые только можно отыскать. Вскоре Рафаэль и Маргарита сочетались браком, и он стал называть свою любимую «форнарина», что в переводе означает «булочка». На портрете она изображена с покрытой головой, что обозначает замужнюю женщину. Её поза и лицо передают спокойствие, изящность и грацию, а нежное, персиковое лицо и глубокие глаза буквально светятся счастьем. А особое внимание к предметам одежды дает возможность почувствовать максимальную реалистичность этого полотна.
9. Портрет Бальдассаре Кастильоне
Портрет Бальдассаре Кастильоне. Автор: Рафаэль. \ Фото: abc-people.com.
В период с 1514-1515 годы Рафаэль занимается тем, что пишет портрет своего друга – мецената Кастильоне. Бальдассаре был известным философом, поэтом и даже дипломатом, считался самым образованным человеком своего времени. Впрочем, он был известен и как мягкий по характеру человек, что художнику удалось передать, используя аккуратные, плавные линии и краски. Рафаэль облачает Кастильоне в скромные, простые одежды, а также рисует тронутое старостью и зрелостью лицо мужчины, что выражает спокойствие и уверенность. Как позже заметят искусствоведы, этот портрет стал собирательным образом того, как должна была выглядеть портретная живопись в эпоху Ренессанса, а также он вдохновил таких великих художников, как Матисс, Рембрандт и Тициан.
10. Преображение
Преображение. Автор: Рафаэль. \ Фото: wikioo.org.
Эта картина, созданная в 1516-1520 годах, считается последней, что вышла из-под пера Рафаэля. Она создавалась специально для Нарбоннского собора по заказу кардинала Джулио Медичи. Однако эту работу Рафаэль так и не смог завершить, скоропостижно скончавшись от неизвестной болезни, а за кисточку и её продолжение взялся Джулио Романо. На картине изображен религиозный момент, когда Иисус решает открыть своим ученикам свою настоящую сущность. Полотно делится на две основные части: сверху, в божественном свету, изображен сам Христос, а внизу его ученики безуспешно пытаются изгнать Дьявола из маленького мальчика. Контраст света и тьмы, вероятно, подразумевает разделение на божественное и людское. И, что характерно, верхнюю часть писал сам Рафаэль, а нижнюю – Романо, что очень сильно бросается в глаза.
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