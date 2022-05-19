10 загадочных городов, которые построены в пещерах

Вы когда-нибудь задумывались, как жили люди до многоквартирных домов, больших загородных вилл и маленьких дач, с огородом и бассейном? Пещерные города, построенные прямо в склонах гор, были прибежищем многих племен на протяжение десятков веков. Более того, в некоторых из них, люди живут и до сих пор, что, конечно, подтверждает теорию о том, что человек умеет приспосабливаться к чему угодно.
Конечно, сейчас некоторые пещерные города облагорожены современными благами цивилизации. Другие же разрушены почти полностью и здесь гуляет только ветер с равнин и призраки былых времен. Вот целых десять поселений в горах, которые будет любопытно посетить каждому человеку.
Янкинг
Китай
В 80-ти километрах от Пекина находятся великолепные пещеры Янкинг. Именно здесь были найдены остатки древних животных, которые использовались в китайской медицине в качестве костей дракона. Никто не знает, когда точно были построены эти дома: всего здесь расположено 117 пещер, в которых ученые нашли следы обитания человека.
Матмата
Тунис
Что напоминают вам эти постройки? Правильно, «Звездные войны»! Эти традиционные пещерные дома в Матмата показывают, как берберы приспосабливались к существованию в раскаленной тунисской пустыне.
Пещеры Бамиян
Афганистан
До того, как длинный ряд войн превратил Афганистан в место, куда не ступает нога туриста, пещеры Бамиян были одной из самых известных достопримечательностей страны. Они были созданы двумя тысячами буддистких монахов, которые жили здесь отшельниками. В дальнейшем же, пещеры использовались талибами в качестве укрытия.
Сасси-ди-Матера
Италия
Дома вырезаны прямо в горе, а местные жители были первыми людьми, поселившимися в Италии. До 1950 года пещеры использовались в качестве жилья местными беднейшими слоями населения — правительство переселило этих людей в специально созданные кварталы, а здесь устроили туристический памятник.
Меса-Верде
США
Пещерные жилища в Меса-Верде являются одним из наиболее хорошо сохранившихся археологических памятников Северной Америки. Жители оставались здесь до конца 1270, когда население начало мигрировать на юг в Нью-Мексико и Аризону.
Бандиагара
Мали
Традиционные деревни догонов в Бандиагара стратегически расположены высоко над равнинами, окруженные крутыми ущельями. Сейчас Бандиагара являются излюбленным местом скалолазов.
Вардзиа
Грузия
В конце 1100-х годов, царица Тамара приказала начать строительство подземного святилища, чтобы защитить людей от нападения монгольских орд. Крепость была построена на склоне горы Эрушели: 13 уровней, 6000 квартир, тронный зал, и церковь с колокольней.
Кандован
Иран
Пещеры Кандован были заселены в течение семи веков. Из древних жилищ они превратились в современные дома. Присмотритесь внимательно: сейчас тут есть пластиковые окна, силовые провода, двери, дымоходы и даже водопровод.
Учисар
Турция
Сотни маленьких комнат выдолблены в склонах горы Учисар — самой высокой точки Каппадокии. Комнаты соединены туннелями и проходами, но большая часть из них сейчас разрушена.
Ортахисар
Турция
Ортахисар — город в предгорьях, заполненный двухэтажными домами, пустующими уже столетия. Сейчас здесь идут восстановительные работы и, в скором времени, откроют даже отель.
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